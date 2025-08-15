Publicidad

Edomex desmiente tramite para la CURP biométrica en sus municipios

La CURP biométrica no será obligatoria para todos los ciudadanos. Su implementación seguirá un proceso gradual y voluntario en todo el país.
vie 15 agosto 2025 09:10 AM
Tu CURP biométrica contendrá nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad. Estos datos ya estaban presentes en el formato tradicional.

La CURP biométrica es un documento físico y digital que te permite realizar trámites y acceder a servicios en los que sea necesario comprobar tu identidad. Este nuevo formato incorpora elementos tecnológicos para validar que quien presenta el documento es realmente su titular.

En las últimas semanas, algunos habitantes del Estado de México se han preguntado en dónde se puede realizar el registro. A continuación encontrarás todos los detalles confirmados por las autoridades sobre este proceso y su fecha de inicio.

¿La CURP biométrica será obligatoria para todas las personas?

Durante la pasada Feria de las Afores, realizada el 4 de agosto, el director general del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), Félix Arturo Arce Vargas, informó que ya opera en la Ciudad de México un módulo piloto para tramitar la CURP biométrica, una versión mejorada de la Clave Única de Registro de Población que integra datos biométricos con el fin de reforzar el derecho a la identidad y prevenir casos de suplantación.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, la CURP biométrica no será obligatoria para todos los ciudadanos. Su implementación seguirá un proceso gradual y voluntario en todo el país.

“La implementación de la CURP con fotografía se realiza de forma voluntaria, paulatina, ordenada y coordinada a fin de garantizar de que sea segura, confiable y accesible para todos”, declaró la secretaria de Gobernación en conferencia oficial.

Aunque no será un requisito legal para todas las personas, podrás utilizarla para realizar trámites en dependencias públicas y con particulares. Estos estarán obligados a aceptarla como documento válido de identificación. Esto significa que puedes elegir si deseas obtenerla, pero una vez que la tengas, tendrás derecho a utilizarla en cualquier proceso que requiera validación de identidad.

Qué datos incluye la CURP biométrica

La Ley General de Población establece los elementos que conforman esta nueva versión de la Clave Única de Registro de Población. Los datos están enfocados en garantizar una identificación precisa y confiable.

Tu CURP biométrica contendrá nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad. Estos datos ya estaban presentes en el formato tradicional.

El cambio principal es la incorporación de datos biométricos, como huellas dactilares y una fotografía reciente vinculada al documento digital y físico. Gracias a estos elementos, la CURP biométrica busca funcionar también como identificador en plataformas digitales, validando tu identidad al instante y sin necesidad de múltiples documentos.

Documentos que debes llevar para el trámite

Para obtener la identificación, debes presentar documentos oficiales en original y copia para su cotejo y validación.

Necesitas tu acta de nacimiento legible y reciente, así como una identificación oficial con fotografía vigente, como tu credencial para votar, pasaporte, cartilla militar o credencial del Inapam.

Otro requisito es tu CURP certificada ante el Renapo, la cual puedes descargar en la página oficial de la Secretaría de Gobernación. También deberás llevar un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

En caso de menores de edad, se requiere la identificación del padre, madre o tutor legal. Las autoridades cotejarán todos los documentos antes de capturar tus datos biométricos.

En dónde se podrá tramitar la CURP biométrica en Edomex

En redes sociales circula información sobre supuestos módulos del Registro Civil habilitados para el trámite en el Estado de México. Sin embargo, Expansión consultó a Locatel y se confirmó que “los módulos para hacer el registro se anunciarán en octubre de 2025”.

Esto significa que, hasta el momento, no existe ningún módulo del Registro Civil en territorio mexiquense que realice este procedimiento. Las autoridades invitan a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales del gobierno estatal para conocer la ubicación y horarios de atención una vez que se publique la información oficial.

