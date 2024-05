Pablo Lemus: “Yo no me voy a pelear con ningún otro gobierno”

¿Coordinación y no confrontación con el gobierno federal?

Yo no soy una persona de pleito. Soy una persona que siempre abona al diálogo y a los acuerdos. Yo no vengo aquí a pelearme con nadie. Por el contrario, vengo a buscar y a encontrar las soluciones que la gente necesita. No, yo no me voy a pelear con absolutamente ningún otro gobierno. Me voy a coordinar y voy a buscar. Y voy a trabajar conjuntamente.

¿Al estado le hizo bien la confrontación del gobernador Enrique Alfaro con el gobierno federal?

Yo creo que en un tiempo podremos saber si eso fue bueno o malo. Yo creo que hoy es muy pronto para poderlo determinar. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo de gobernar. Tenemos nuestras formas de hacer las cosas. Y yo soy una persona de trato. Soy una persona de trabajo conjunto. Y en mí van a encontrar eso.

¿Ya tiene mejor relación con el gobernador Enrique Alfaro?

Sí, por supuesto. Llevamos una muy buena relación. Una relación política y una relación personal muy buena. Él fue quien me invitó a trabajar en el servicio público. Y eso se lo voy a agradecer toda la vida, por supuesto. Que hay una muy buena relación. Y por supuesto, un respeto mutuo a nuestras formas de trabajo.

La inseguridad

Una de las problemáticas más fuertes en materia de seguridad y violencia en el estado son las desapariciones; Jalisco ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional con casi 15,000 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas.

En cuanto a los homicidios, la entidad terminó con 3,116 víctimas de homicidios al cierre del 2023 y un tasa de 7.96 (por cada 100 habitantes) para homicidio doloso, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. De acuerdo con la Octava Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida, del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, el 57% de los entrevistados declaró sentirse inseguro en seis municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que concentran el 61% de la población.

La seguridad es un asunto muy delicado a nivel nacional y en el estado de Jalisco, ¿cómo coordinarse con el gobierno federal para mejorarla?

La coordinación no se da por ser de un mismo partido político, eso es completamente falso (...) Morena es gobierno a nivel federal, pero también gobierna en Guerrero, y es un desastre en Guerrero; también gobiernan en Zacatecas, es un desastre Zacatecas; también gobiernan en Michoacán, y es un desastre la seguridad de Michoacán. Es decir, la coordinación no se da por colores partidistas, la coordinación se da por perfiles.

Con quien elijan las y los mexicanos, yo me voy a saber coordinar en la presidencia de la República.

¿Se ha abandonado a Jalisco en materia de seguridad?

Sí, claro, por supuesto que sí. Jalisco tiene un abandono muy grande en materia de seguridad. Cuando yo fui presidente municipal de Zapopan, el gobierno federal era del PRI, el gobierno del estado era del PRI, y me supe coordinar perfectamente.Cuando fui alcalde reelecto en Zapopan y alcalde de Guadalajara, me supe coordinar con un gobierno de movimiento ciudadano a nivel estatal y con uno de Morena a nivel federal para dar resultados en materia de seguridad y en muchas otras cosas. Es decir, la coordinación tiene que ver con la capacidad que tenemos cada uno y no con los partidos políticos. Yo me voy a coordinar con quien elijan las y los mexicanos.

¿Cómo coordinarse con la Guardia Nacional?, ¿con las fuerzas federales?

Sí se puede. Otra vez, cuestión de voluntad.

¿Son necesarias?

Yo llevo una magnífica relación. Bueno, la he llevado siempre. Con el Ejército mexicano y con la Guardia Nacional. Hemos tenido un trabajo conjunto muy importante. Yo respeto muchísimo a las Fuerzas Armadas de este país. Trabajo junto con ellas. Tengo una extraordinaria relación. El centro militar que hay en todo el estado de Jalisco está en el municipio de Zapopan.Yo tuve un trabajo amplísimo con todas las fuerzas armadas durante mis seis años como alcalde. Tengo muchos amigos militares con los cuales voy a seguir trabajando.

Es innegable que en Jalisco los números no están de su lado en materia de desapariciones. ¿Qué se está proponiendo en materia de freno a las desapariciones?

Es la tragedia más grande que vive este país. La desaparición. No tengo duda. No tengo duda y verdaderamente he demostrado a través de mi trabajo en estos nueve años que estoy comprometido con las familias víctimas de desaparición. Nosotros hicimos un programa muy importante desde Zapopan de apoyo a las familias víctimas de desaparición. Hoy más de 100 empresas han sido incubadas de familiares víctimas de desaparición. Todo esto nos lo vamos a llevar a nivel estatal.

El sistema estatal de inteligencia (...) tiene una parte especializada para evitar y erradicar la desaparición en el estado de Jalisco y (vamos a) fortalecer la Fiscalía especializada en Desaparición, la alerta AMBER, que es para menores de edad, esto se va a abrir para cualquier persona que desaparezca. Me he comprometido que me voy a reunir personalmente (con familiares de víctimas) no como el Palacio Nacional que le cierran las puertas a las familias víctimas de desaparición. Yo los voy a atender personalmente. Ya me he comprometido públicamente a ello.