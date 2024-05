INE alista medidas extraordinarias para instalar todas las mesas de votación

Esa es la situación que viven CAES y SAES y por lo cual la convocatoria del INE para contrataciones no tuvo el éxito del pasado. De acuerdo a consejeros y partidos trabajar en fábricas e incluso esperar el pago de programas sociales les resultó mejor a algunos ciudadanos.

En la sesión de la Comisión de Capacitación del INE, el lunes, María Elena Cornejo Esparza, directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica reconoció que desde el primer proceso de selección “no se contó con suficientes aspirantes” y se tuvo la necesidad de una nueva convocatoria nacional el 29 de noviembre de 2023 para cubrir todos los distritos o lograr una “lista de reserva” es decir, quienes podrían ser suplentes de ser necesario.

Pero en 25 entidades, en las que se ubican 100 del total de 300 distritos, no se presentaron aspirantes necesarios para cubrir la totalidad de las vacantes, y por tanto se emitió una nueva convocatoria nacional.

Pero de esos estados, seis convocaron para contratar el 100% de CAES y SAES pues no habían logrado reclutar a ninguno y esas entidades son: Baja California, Baja California Sur, Campeche y Chihuahua Tamaulipas y Zacatecas.

Del total de 300 distritos en todo el país “al 18 de mayo se han emitido 1,275 convocatorias y se continúa con 41 vacantes de supervisores personas supervisores electorales y 800 de CAES”, reportó la funcionaria y sólo en el fin de semana se reportaron 24 vacantes adicionales.

Según el proyecto de acuerdo que será discutido en la sesión del INE, “se consideró que los distritos con mayor riesgo (de no instalación de la totalidad de casillas) son aquellos con 10 o más vacantes de CAE o SE; o bien que siendo menor la cantidad de vacantes afecte la operatividad del día de la jornada electoral”.

Sin embargo, las vacancias no implican hasta hoy un riesgo para la elección. En el documento se reportan las entidades con más espacios vacíos, aunque pese al número de éstas no se afecta la elección, pues por un lado lo que se busca con el acuerdo es suplirlas con CAES o SAES locales, o personal del INE, y por otro, porque la proporción de trabajadores faltantes, salvo los casos de Baja California, Quintana Roo y Tlaxcala, no supera el 5%, es decir, más del 94% de los funcionarios electorales están en funciones.

Crisis en el INE por personal vacante para las elecciones del 2 de junio (Fuente: INE con información de su estrutura en los estados.)

Así, de acuerdo al INE en Baja California de 1,327 CAES a contratar aún faltan 70, en Campeche, con 312 empleados necesarios, hay 10 espacios vacantes; en Chihuahua se requerían 2, 452 y faltan 52 y en Tamaulipas están vacíos 27 cargos de 1,234 necesarios.

Pese a ser la capital del país incluso en la ciudad de México se reporta que de 3,390 CAES solicitados hay 72 puestos vacantes. Esto no representa riesgo en el proceso, pero significa que hay distritos que hoy no tienen la cobertura completa para supervisar la operación de las casillas en día de la elección y si está en veremos la instalación de algunas casillas si no se consigue llenar las vacantes.

En la sesión, los partidos políticos respaldaron el acuerdo para resolver esta crisis, en tanto que los consejeros Carla Humphrey, Jaime Rivera y Dania Ravel delinearon que una de las causas es que el INE ofrecía sueldos competitivos a CAES y SAES y dejó de hacerlo.

Incluso en esta elección resultó más redituable trabajar en el Tren Maya o en fábricas, que sumarse a trabajar en el INE como capacitador o supervisor, reconoció la primera.

“Sabemos que las condiciones han cambiado, antes eran sueldos competitivos para mantenerse durante todo el periodo trabajando con el INE (…) ahora hay distintas realidades y aunque hemos intentado elevarlos, pues es cierto que hay alguna competencia: instalación de fábricas, la propia construcción del Tren Maya, en algunas zonas el turismo en fin y ya no son atractivos” los salarios, dijo Humphrey.

Muchas personas “han declinado” y además porque se trata de puestos temporales “por lo tanto el que muchas veces les ofrezcas un salario más elevado de la media o de lo normal los animaba. Creo que todo esto se tiene que se tiene que revisar (…) y ya estas medidas extraordinarias que no sabemos si van a poder o a estas alturas y resolver una problemática que es más de fondo”, agregó.

La causa principal ha sido, expuso Rivera, “que los sueldos son poco competitivos, estos encuentran muy escaso aumento en todo caso es menor que la inflación acumulada en los años y además con el aumento al salario mínimo y además con otro tipo de transferencia en la parte de la población” como son los apoyos sociales, todo hizo que el salario no haya atraído a interesados en trabajar para el INE.

“Agregando los recortes pues estábamos analizando la situación” dijo el consejero, para autorizar un posible aumento salarial, pero se recortó el presupuesto del INE, recordó.