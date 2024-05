Supervisora: “Gente no quiere ser funcionaria de casilla por lo que ve en redes”

Ciudadanos resguardarán documentos oficiales

Rocío indica que anteriormente los presidentes y secretarios de casilla tenían que llevar los paquetes electorales a la Junta Distrital.

“Ahorita ya se hizo la reformulación para que nos lo den a los capacitadores y nosotros llevarnos el paquete. Esto es les quita una carga más (a los funcionarios de casilla)”, establece.

Además, el INE contempló nuevas medidas jurídicas cuando un ciudadano renuncia al cargo de funcionario de casilla, ya que anteriormente los funcionarios de casilla que decidían no seguir en el cargo, simplemente firmaban y regresaban la documentación que se les proporcionó y la constancia de su nombramiento, pero ahora, no quieren regresar ese material.

“Anteriormente, lo informaban por escrito y entregaban la documentación y ahorita ni eso. Simplemente dicen: no voy a ir y no contestan (las llamadas telefónicas)”.

En este caso, comenta que se deberá levantar un acta en el jurídico del INE para invalidar ese documento.

“El día de la jornada electoral, llevamos un acuse al presidente de casilla para que en dado caso que el funcionario quisiera tomar el cargo, en ese momento, ya no lo pueda hacer… ahora ya no quieren devolver los nombramientos y ya no quieren firmar”, menciona.

Reconoce que también existe la posibilidad de que el funcionario de casilla decida presentarse el día de la elección.