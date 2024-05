Santiago Taboada: Más allá de partidos la batalla en CDMX es el modelo político

El panista sostiene que en su contra se ha utilizado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) federal así como a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), esta última dependencia a la que lanza una crítica ante el caso de Miguel ‘N’, presunto feminicida serial que a partir del asesinato de la joven María José, de 17 años, se habría descubierto su relación con al menos siete víctimas a lo largo de más de una década.

“¿Qué hubiera pasado su hubieran investigado un poco más y hubieran pedido la geolocalización de la última ubicación de una de las víctimas? Hubieran llegado a la casa del feminicida de Iztacalco”, acusa a la Fiscalía capitalina.

Respecto a tres exfuncionarios de Benito Juárez bajo proceso por corrupción inmobiliaria, que incluyen al ex jefe delegacional Christian Von Roehrich, Taboada sostiene que no meterá las manos al fuego por nadie, sin embargo llama a que todas las personas tengan un juicio justo.

“Que todas las personas que tengan algún pendiente, no importa de dónde sean, que lo atiendan. Pero me hubiera encantado también ver en un proceso a Florencia Serranía (ex directora del Metro en la administración de Claudia Sheinbaum) que se le cayó el Metro; o a Mario Delgado (ex secretario de Finanzas con Marcelo Ebrard), que financió la Línea 12 del Metro que desde el inicio tenía problemas inclusive en su funcionamiento”, contesta.

El político llama a la responsabilidad del actual Gobierno capitalino, pues el uso de suelo, la verificación de obras e incluso el cobro de impuestos por nuevos desarrollo inmobiliarios le corresponde.