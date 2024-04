Cero fugas y captar lluvia: propuestas sobre agua de los candidatos por la CDMX

Reforestación y pozos

Brugada plantea recuperar 11 fuentes de abastecimiento de agua para la Ciudad de México, y trabajar para el rescate de los ríos Eslava y Magdalena, así como los lagos de Xochimilco y Tláhuac-Xico.

La morenista propone reforestar áreas de conservación como el Bosque de Agua, combate a la tala ilegal y apoyos para núcleos agrarios dedicados al cuidado de la tierra y el agua. Afirma que se rescatarán los ríos Eslava y Magdalena, así como los lagos de Xochimilco y Tláhuac-Xico.

Por su parte Tabaoda afirma que de ser jefe de Gobierno no se autorizará la apertura de nuevos pozos de agua y serán revisadas las concesiones de pozos que tienen empresas en la Ciudad de México.

Chertorivski ofrece iniciar un plan de limpieza de ríos y lagos, así como implementar sistemas de filtración y purificación del agua para su reinyección al acuífero y realizar el programa más grande de reforestación del sur de la ciudad.

Sobre las propuestas de reforestación en las que coinciden la candidata de Morena y el aspirante de MC, Zambrano advierte que lo necesario es conservar las áreas de valor ambiental, no simplemente reforestar.

“Pensar que las plantas generan agua no es así, se trata de conservar y hay zonas en las que además reforestar no es útil porque nunca han tenido árboles como las zonas altas del Ajusco”, señala.

En el caso de la revisión de concesiones y detener la autorización nuevos pozos, Zambrano considera son acciones urgentes, pero se deben incluir no sólo concesiones a empresas, también otorgadas a grandes desarrollos inmobiliarios como Mitikah, ubicado en el pueblo de Xoco, precisamente en la alcaldía que Taboada gobernó, Benito Juárez.

Eliminación de fugas y Cutzamala

Los tres candidatos coinciden en un programa para combatir la pérdida de agua por fugas, que en la Ciudad de México ronda el 40% del agua potable en la red.

Tabaoda plantea reparar todas las fugas de la ciudad, mientras Brugada afirma que completará la sectorización de la red hidráulica en la capital para detectar los puntos con fisuras y Chertorivski se destaca al plantea el uso de tecnologías como mallas que se “inyectan” en las tuberías para cubrir las fracturas sin necesidad de retirar toda la estructura.

Para el investigador del Instituto de Biología de la UNAM de nuevo el factor sobre la atención a las fugas de agua es el financiamiento. “Tenemos un problema muy serio de la vejez de nuestros drenajes, tienen una vida media que está terminando y necesitamos cambiarlos, ¿de dónde va a salir ese dinero?”, cuestiona.

Por su parte Brugada promete invertir en el mantenimiento del Sistema Cutzamala y la ampliación de capacidad de almacenamiento de la Laguna de Zumpango, para su potabilización y abasto para la capital.

El problema con esta propuesta es que no considera la causa que ha llevado al Cutzamala a estar a tan solo el 36% de su capacidad y haber suspendido la extracción de agua en la Presa Valle de Bravo desde el 6 de abril ante los bajos niveles; esta causa es la falta de lluvias, indica Zambrano. “Donde no hay agua no hay agua, no se puede incrementar la cantidad de metros cúbicos por decreto”, señala.