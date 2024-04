LIVE | Se reciclan los pendones de mi campaña electoral: Santiago Taboada

En una plática con el director editorial de Expansión, Gonzalo Soto, y Mariel Ibarra, editora de Política, el exalcalde de Benito Juárez, abordó los señalamientos que se le hacen, por ejemplo lo del llamado Cártel Inmobiliario”, desde el gobierno de la Ciudad de México.

No tengo duda de ganar la elección

“No tengo duda, en la CDMX nosotros ya le ganamos a Morena en el 2021, no hago referencia que no venga acompañada de números. La gente tiene mucho ánimo de que haya cambio. Hay dos modelos, una de 27 años es un grupo político que no ha resuelto temas relevantes como el agua, la seguridad y la movilidad”.

“Por eso vemos mucho ánimo en la calle, en la ciudad, porque la gente está cansada”, aseguró el panista.

Pertenezco a una nueva generación de panistas

Los derechos deben ejercerse y crecer de acuerdo con las agendas y no sólo debe atribuirse a las ideologías, sino a lo que en verdad necesita la ciudadanía.

El exalcalde de Benito Juárez aseguró que debe verse en su totalidad el panorama de la CDMX, mientras que algunas zonas crecen, otras no: “hay gente que dedica cuatro horas en trasladarse a su trabajo o escuela”.

Me considero de centro y humanista

“Cuando pones en el centro de las decisiones a las personas, puedes observar la ideología. Aseguró que no comparte la ideología de Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno, ni del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y un claro ejemplo es que no estuvo de acuerdo en el cierre de estancias infantiles”, explicó.

El exalcalde de Benito Juárez en el foro de Expansión. (Foto: Esteban Méndez)

Seguridad en la CDMX

El candidato de la oposición explicó que cuando estuvo como alcalde en Benito Juárez logró avances en el tema de seguridad, sin embargo, fue contraproducente, debido a que le redujeron elementos de la policía.

Respecto a la presencia de la Guardia Nacional, expresó que se debe replantear el modelo y su función, porque hay elementos que están en el Metro de la CDMX, cuando hay zonas conurbadas como el Estado de México y Morelos, en donde se necesita su presencia debido a la inseguridad que hay en esos lugares.

Metieron a la Guardia Nacional a Iztapalapa y de acuerdo con datos de Inegi es la alcaldía más insegura Santiago Taboada, candidato a jefatura de Gobierno de la CDMX

Pendones

Ante las acusaciones sobre el uso excesivo de pendones por prácticamente en toda la CDMX, el panista detalló que su equipo de campaña sí los está reciclando y los están convirtiendo en bolsas. Además de que es un gasto que está permitido por ley.

Sobre el gasto que éstos representan, Santiago Taboada asegura que cuenta con un gran número de simpatizantes que lo ayudan a colocarlo, contrario a la candidata de Morena, Clara Brugada, quien utiliza recursos públicos en su publicidad, acusó.

