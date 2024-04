La CDMX necesita un gerente general, dice Salomón Chertorivski

El candidato a jefe de Gobierno por la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, señaló que el Poder Ejecutivo local es para una persona con experiencia y no una improvisada, pues dijo que la capital del país necesita un gerente.

"Sí hay que tener experiencia. sí hay que saber. Es que esto no es para improvisado. Yo digo esa Ciudad es tan compleja que no es 'yo quiero ser jefe de Gobierno', pues no, espérate. Esto si necesita de gerente general", dijo el contendiente.