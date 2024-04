¿Elección de Estado?, analistas ven rasgos y riesgos de ese escenario

¿Cómo ha sido la injerencia de AMLO en esta elección?

Además del despliegue de los “servidores de la nación” y de funcionarios de la Secretaría del Bienestar de los estados, se acusa la intervención directa del presidente.

De acuerdo a SPIN Taller de Comunicación, cuyo director Luis Estrada publica quincenalmente el seguimiento a las conferencias matutinas del presidente López Obrador, al 31 de marzo de este año el presidente había realizado 1,308 mañaneras y la duración promedio de cada una de ellas es de 120 minutos.

Es decir, en sus 1,948 días de gobierno ha dedicado por lo menos 2,616 horas a expresarse en conferencias de prensa prácticamente en cadena nacional, pues la transmiten los medios públicos de comunicación y en redes sociales como YouTube, X, y Facebook, en esta última donde el presidente tiene 10 millones de seguidores.

Eso da cuenta de una parte del potencial de que sus mensajes lleguen a la población, y en algunas de ellas, tanto en las elecciones federales de 2021 –como lo acreditaron los tribunales electorales– como ahora, ha emitido mensajes políticos o electorales.

Sin embargo, fue en esas conferencias de prensa donde el presidente catapultó, involuntariamente, a Xóchitl Gálvez como abanderada a la Presidencia, pues hizo que su nombre se conociera a nivel nacional, al mencionarla y descalificarla personalmente.

Los comentarios sobre ella, sin embargo, fueron adversos e incluso, según la hoy candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, con mentiras. En noviembre de 2022, el mandatario se refirió a ella por primera vez y la acusó de estar en contra de los programas sociales y haber propuesto eliminarlos.

Sin embargo, en el video al que hizo referencia, cuando Gálvez participó en el foro “Retos en la política pública para impulsar el desarrollo sostenible en México” en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara en noviembre de ese año, la entonces senadora expresó lo contrario a lo que dijo el presidente.

“Yo estoy de acuerdo en apoyar a los que menos tienen, por supuesto que estoy de acuerdo en esas transferencias, pero me parece que es insuficiente (…) De verdad que el mayor acto de dignidad de un ser humano es poder ganar su comida trabajando y creo que es en lo que yo me enfocaría, pero mientras tanto sigamos dando los apoyos económicos. No digamos que no son necesarios, sí son necesarios”, declaró Gálvez en ese entonces.

Para exponer la realidad de lo ocurrido Gálvez promovió un amparo, durante meses litigó, lo ganó y se ordenó a la presidencia darle derecho de réplica, pero el presidente López Obrador se negó.

En junio de 2023, al día siguiente de que ella fue a tocar las puertas de Palacio Nacional para pedir derecho de réplica, y por el impacto que generó ese episodio, decidió lanzarse como aspirante presidencial.