La candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” informó que se reunió con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitarles la suspensión de las conferencias matutinas al considerar que violan la ley e interfieren en el proceso electoral.

Me reuní con consejeras y consejeros del @INEMexico para solicitarles:



-Una suspensión de las conferencias del Presidente por violar la ley e interferir en el proceso electoral.



-Medidas claras y contundentes para actuar contra la intervención del crimen organizado en la…

Desde diciembre de 2018, el presidente López Obrador realiza su conocida mañanera, la cual en repetidas ocasiones ha sido criticada porque consideran que desde ese espacio el mandatario federal viola principios que deben regir una elección como son la neutralidad.

El presidente consideró que sus adversarios están “muy nerviosos”, por lo que quieren recurrir a limitarle sus libertades.

“Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral que no es posible hacerlo, sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad. No sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen, somos adversarios, no somos enemigos”, indicó.

Pese a las diferencias, el presidente aseguró que en su Gobierno están garantizados los derechos, pues se vive en una democracia y no en una dictadura.