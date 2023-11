Claudia Sheinbaum deberá legitimarse con resultados para encabezar la 4T

Los pendientes de la 4T

Si bien en cinco años es complicado cambiar los problemas que enfrenta un país, los panelistas coincidieron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador concluirá con varios pendientes, entre ellos, el combate a la corrupción, acceso a una justicia rápida, y ser beneficiarios de un sistema de salud que otorgue sí atención de calidad, pero también medicamentos.

Zepeda Patterson resaltó que López Obrador decidió “qué luchas debía dar” y cuáles no, y criticó que el mandatario federal no aceptara la crítica, la cual es fundamental para mejorar lo que no está funcionando. “Un desacierto fue que rechazó la crítica porque ello evitó que se mejorará lo que no funcionaba”, dijo.

Para el periodista Hernán Gómez, en justicia este gobierno deja una gran deuda, ello a pesar de que tuvo las condiciones para haber empujado una transformación. “Una asignatura pendiente porque tuvo una mayoría considerable en las cámaras que le hubiera permitido aprobar una reforma sustantiva en materia de justicia y lo que nos terminaron entregando una reformita”, dijo.

Al respecto, Magaloni criticó que el presidente López Obrador busque el control político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Me parece que van por el control político de la Suprema Corte, ¿esa es la reforma a la justicia? De lo que se trata es hacer la justicia cada vez más creíble... Me duele pensar que el presidente piensa en el control político, y no en toda esta orfandad política. Este sistema no le ha funcionado a México”, apuntó.