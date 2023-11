Brugada descarta críticas de AMLO y asiste a la FIL a hablar sobre Utopías

Desde los primeros minutos de su intervención, la exalcaldesa de Iztapalapa no dudó en manifestar su alegría por participar en el foro e intercambiar experiencias con Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona; Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín; Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, y Pablo Lemus, precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco.

“Para mí es un honor y un placer estar en la FIL de Guadalajara para compartir el trabajo y la experiencia, la lucha, las esperanzas de la población de la Ciudad de México e Iztapalapa”, dijo en sus palabras iniciales.

Dos días atrás, el presidente López Obrador calificó a la Feria Internacional del Libro como un espacio en el que se reúnen sus detractores.

"Es importante que se sepa que en la Feria del Libro de Guadalajara siempre es una especie de cónclave de la derecha; ahí llegan todos los intelectuales: Vargas Llosa, Krauze, Aguilar Camín”, dijo el presidente el lunes 27 de noviembre.

El mandatario federal reconoció que ha sido invitado a la Feria en años anteriores, sin embargo, no ha asistido a ese encuentro en el que a su decir, se utilizan muchos recursos públicos.

“A mí me han invitado durante algunos años; nunca he ido, nunca he ido, porque desde el principio… No, y tiene fama, buena fama porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho, entonces se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas; además, como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados en los mejores hoteles, buenos viáticos”, indicó.