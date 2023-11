Entre aplausos, Xóchitl Gálvez se presenta en la FIL; Sheinbaum rechaza asistir

En la FIL, Samuel García critica al gobierno actual y también se equivoca como EPN

Samuel García, gobernador de Nuevo León con licencia, fue otro de los precandidatos presidenciales que asistió a la FIL, él lo hizo el fin de semana, en su presentación aprovechó para hablar de su libro “Federalismo Mexicano, qué tenemos y qué necesitamos para concretarlo realmente”; usó el espacio para criticar los programas sociales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue así que el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) apuntó que su proyecto de nación –el cual está plasmado en su libro– es una apuesta a impulsar el empleo, por lo que no dudó en criticar al actual Gobierno de México de una manera sutil sobre los programas sociales, pues cuestionó para qué sirve dar apoyos si se van para pagar los derechos que el Estado no garantiza.

Por lo que insistió en que él prefiere que el pueblo de México tenga la garantía de contar con un empleo y de esta forma pueda acceder a la salud o la educación, pues apuntó, los programas sociales sirven solo como un extra y no para costear dichos rubros.

Fue durante esta misma participación que el aspirante emecista también cometió un error que se viralizó en redes sociales, esto luego de que se equivocó al nombrar a los autores del que dijo era su “libro favorito” que se titula “El Federalista” o “Los Papeles Federalistas”.

Y es que al presentar su libro recordó cuando al expresidente de México Enrique Peña Nieto olvidó el nombre de sus sus tres libros favoritos, por lo que en un intento por adelantarse a dicha pregunta rápidamente recomendó un libro titulado “El Federalista”, cuyos autores, dijo son “los tres founding fathers de Estados Unidos: Hamilton, James y Madison“, sin embargo, Samuel García erró al nombrar a los autores que realmente son Alexander Hamilton, James Madison y John Jay.

Una joya más de la FIL.

Pa empezar son: “Los Papeles Federalistas”, no “El Federalista”

Y no es de Hamilton , James y Madison .

Son: Alexander Hamilton, James Madison y John Jay.

En una de esas cree que Miguel Hidalgo y Costilla son 3 personas🤣. pic.twitter.com/T5zGrDBtpv — Maca Carriedo (@maca_online) November 27, 2023

La FIL es una especie de cónclave de la derecha, asegura AMLO

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de la FIL de Guadalajara, acusando que dicho evento es una especie de cónclave de derecha.

"Es importante que se sepa que en la Feria del Libro de Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha, ahí llegan todos los intelectuales: Vargas Llosa, Krauze, Aguilar Camín", dijo.

El presidente sostuvo que si bien él ha sido invitado durante algunos años a participar, él nunca ha ido.

"A mí me han invitado durante algunos años; nunca he ido, nunca he ido, porque desde el principio… No, y tiene fama, buena fama porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho; entonces, se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas; además, como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados en los mejores hoteles, buenos viáticos y no estoy en contra. Nada más decir que tiene una tendencia conservadora. Yo por eso no voy", dijo.

El presidente sostuvo que todos los precandidatos son libres de ir, pero insistió en que la FIL está un poco desequilibrada y hasta aseguró que "hay simulación".

"Hay que ir, todo el que quiera ir; somos libres, pero sí es importante que se sepa y que hagamos todo lo posible para que no haya simulación porque nos perjudicó mucho la hipocresía política, la simulación, el engañar que eran independientes, cuando no es cierto”, dijo.

“Eso mediatiza, impide que las cosas se aclaren, se ventilen, se llegue a definiciones claras, todo ese zigzagueo no ayuda”, agregó.

Hasta ahora de los tres aspirantes presidenciales en 2023, la única que desistió de presentarse en la FIL, al igual que lo ha hecho el presidente López Obrador, fue la morenista Claudia Sheinbaum, quien este domingo explicó que pese a que el escritor Paco Ignacio Taibo II la invitó a la presentación de su libro "Los alegres muchachos de la lucha de clases", informó que no podría asistir por motivos de agenda.

“Me han estado preguntando si asistiré a la FIL de Guadalajara. Fui invitada por mi querido compañero y amigo Paco Taibo II a presentar su libro; sin embargo, por motivos de agenda, no podré estar ahí”, expresó en sus redes sociales.