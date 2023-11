Una mujer en el poder no garantiza un cambio; hay que exigirles una agenda

“Existe esta idea fantasiosa de por fin llega una mujer y esa mujer por ser mujer va a necesariamente gobernar de manera más consensual, va a diseñar mejores políticas públicas, va a ser más democrática, cuando no es así. La historia nos enseña que hubo una Margaret Thatcher que instrumentó un neoliberalismo brutal que cercenó derechos, que hubo una Imelda Marcos que coleccionó miles de zapatos mientras su esposo ejercía un gobierno autoritario, hoy Rosario Murillo en Nicaragua es mujer y hay mujeres que pueden ser tan desfachatadas como cualquier dictador”, afirmó la analista y politóloga.

Dresser consideró que de no impulsar una agenda en favor de las mujeres, tanto Sheinbaum como Gálvez corren el riesgo de no tener una Presidencia disruptiva.

“Me desconsuela pensar que si Claudia Sheinbaum simplemente calca o copia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no será una presidencia disruptiva o transformadora para las mujeres. Si Xóchitl Gálvez reproduce la militarización de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador no será un extraordinario ejemplo para nuestras hijas, mi fe está puesta en otras mujeres no necesariamente las del poder político”, señaló.

Por ello, consideró que ahora que a la Presidencia de la República puede llegar una mujer, es momento de exigirles una agenda en pro del género.

“Estemos seguras de que van a ser congruentes de que van a empoderar a otras mujeres, y que no van a ser piedra en el zapato o terminarlas por colocar en una situación de mayor vulnerabilidad”, enfatizó.

Martha Tagle, exsenadora de Movimiento Ciudadano, coincidió en que a las dos mujeres que se disputan la Presidencia de la República se les debe exigir una agenda de compromisos para la igualdad, para cambiar la realidades y enfrentar la violencia, aunque dijo, esa exigencia debe extenderse a los hombres.