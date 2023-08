Fernández Noroña: "Por espectaculares se podría hipotecar al movimiento"

Aquí parte de la entrevista.

A más de un mes de arrancar el proceso por la “Coordinación de la Defensa de la Transformación”, ¿el piso en Morena está parejo?

Pues a mí francamente me cansa que me pregunten lo mismo todos los días, es una pregunta ociosa. Tuvimos plataformas diferentes de lanzamiento, algunas muy poderosas –la mía muy modesta– y los recursos económicos que traen varios compañeros es majadero y no va a ser el dinero lo que defina (la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación). Yo, francamente, creo que se están equivocando y lo que creo que yo cuestionaría es que se hagan prácticas que hemos combatido, de aparato de los gobiernos en favor de determinada persona, de ahí en fuera yo no cuestionaría mayor cosa.

Usted y Ricardo Monreal han denunciado decenas de espectaculares que tienen los demás contrincantes. ¿Le ha faltado más fuerza a Morena para evitar que hubiera esta inequidad? ¿Se quedó corto el método para evitar esto?

No es un problema de inequidad, lo que a mí más me preocuparía es un problema de ¿quién está financiando esos espectaculares? ¿Por qué monto? ¿Y quién? Y, por lo tanto, ¿qué compromisos se asumieron? Porque podría estarse hipotecando al movimiento. A mí me parece que esa es la parte más delicada y me parece lamentable que Mario Delgado (presidente Nacional de Morena) se haga “bien güey”, porque hasta el compañero presidente (López Obrador) salió a decir que eso era incorrecto y que no era parte de la esencia de nuestro movimiento. Por ejemplo, de Adán Augusto (López Hernández), él dice que no sabe quién puso esos espectaculares, ¡pues es simulación! Pues era el responsable de la seguridad interior del país, ¿como no va a saber?

En el tema de los anuncios espectaculares, ¿a quiénes se refiere Mario Delgado con responsabilizar a los “queda bien”?

Pues a quienes tienen espectaculares, que en primer lugar y de manera avasalladora, es Adán Augusto (López Hernández), luego le sigue Claudia (Sheinbaum), y luego le sigue Marcelo (Ebrard), los tres tienen que explicar. Claudia dijo que los iba a retirar y no han retirado ninguno, no solo no han retirado, sino los han renovado, pues es muy majadero y yo creo que va en contra de lo que están buscando. Yo creo que está generando el efecto contrario, pero vamos a ver, pues igual me equivoco y estoy siendo ingenuo, no lo creo.

¿Considera usted que el factor dinero y la inequidad terminen rompiendo la unidad en el proceso?

No, no de mi parte yo ya dije que aunque me ganen a la mala –y eso sería ganarme a la mala– yo voy a reconocer (al ganador o ganadora).

No saber quién los pagó o quién los puso no abre la puerta al dinero no legal o a que se adquieran compromisos para cobrar después?

Pues eso lo estás diciendo tú, yo simplemente estoy diciendo que se diga ¿quién financió? ¿Por qué monto? Y tan tan. Hay un dinero que me parece que es mucho más cuantioso, que está en las redes sociales y ese nadie lo ha planteado.