Marcelo Ebrard: “La contienda interna se va a agudizar y polarizar”

¿El piso de Morena está parejo?

Está menos disparejo.

¿El dinero y la "inequidad" pueden complicar la situación y generar división en Morena?

Yo creo que, bueno, Morena ya fijó un monto para cada quien. Tienen todos los elementos para tomar las decisiones. Yo hasta ahorita no veo algo ahí que ponga en riesgo el proceso, porque yo lo diría.

Desde afuera se ve polarización en los equipos, la guerra de encuestas…

Lo que yo estoy viendo, también veo campañas sucias arreciando. La campaña sucia, cuando la empiezas a ver que sube, es porque vas muy bien. Cuando no hay campaña sucia, es que no eres todavía un peligro para nadie o nadie piensa que eres un problema.

¿Campaña sucia al interior de Morena?

No, en las redes. Están gastando una 'lanota' o un dineral. Entonces, las campañas sucias, cuando empiezan las campañas sucias fuertes, es porque vas bien. Es como diría Don Quijote, ¡‘pues los perros ladran’, Sancho!

La contienda de nosotros se va agudizar, se va a polarizar, es lo que yo pensaría porque siempre sucede al final.

Usted ha insistido, que se necesitan debates, que se necesita contrastar las ideas…

Pues yo diría que habría sido muy bueno, pero Morena no quiso. La dirigencia consideró que no porque se iba a dividir mucho.

El otro día que presenté el plan Ángel, Claudia, dijo, ‘bueno, pero no es pura tecnología’. Por eso le dije, ‘bueno, si quieres discutir de seguridad, pues hagámoslo’. No, ‘es que firmamos, no debatir’. Bueno, tú estás debatiendo mi plan, ¿no? Se ha rehuido consistentemente el debate. Incluso cuando ella lo ha propuesto. Yo no entiendo muy bien la razón. Es más, yo creo que a la gente le gustaría escucharnos, mucho.

¿Por miedo? ¿O cuál es la razón?

Habría que preguntarle. Yo no entiendo muy bien la razón. Es más, yo creo que a la gente le gustaría escucharnos. Mucho.

Le piden que cumpla los convenios que firmó de “no debates”…

Yo presento el plan, ella opina sobre mi plan. Entonces, es porque cualquier idea que plantees va a suscitar algún comentario. Entonces, un poco entraron en ese umbral de contradecir lo que ya habían firmado. Lo mismo pasa en otra escala con Xóchitl. Le digo, bueno, vamos a debatir porque tú estás diciendo que la Cuarta Transformación... Todos los días nos criticas. Entonces, a ver. No, tampoco.

Xóchitl ya dijo que es el más divertido…

Pues entonces hay que debatir ya, ¿no?