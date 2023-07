Ricardo Monreal: "No creo que haya fraude, pero el piso nunca estuvo parejo"

Político hasta el final

Desde el Senado, Monreal llamó la atención por criticar algunas propuestas de reforma presidenciales, lo que lo distanció de algunos sectores de Morena, pero eso lo acercó a la oposición. Sin embargo, ya sin la responsabilidad de presidir el órgano colegiado que es la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el senador se ha acercado más a las posturas de Morena, cuya defensa busca encabezar, pero en ello, asegura, no ha dejado su dignidad de por medio.

Monreal Ávila ha sido funcionario público ininterrumpidamente durante más de cuatro décadas pero se dice tranquilo y preparado si es que no llega a ocupar algún cargo en 2024, pero tampoco cierra la puerta a sus antiguas aspiraciones al gobierno de la Ciudad de México, cuya candidatura buscó hace casi seis años.

¿Qué le hizo variar su postura crítica? Usted mencionó que todo iba a llegar al límite de su dignidad.

Sigo actuando con dignidad. No he abandonado mi forma de ser. Pero sí creí que no podía profundizar en diferencias con Morena. Decidí, al final, hacer un esfuerzo de racionalidad y valoré y sopesé lo que debía de hacer.

Yo me incliné por mantenerme en Morena y ayudarle a ratificar el triunfo del 2024 independientemente de mi suerte.

Usted ya se despidió del Senado, dijo que no va a regresar, ¿ve el fin de su carrera política si gana la parte de Morena que les es adversa?

No, voy a continuar. Voy a seguir siendo militante de Morena, voy a seguir actuando en la política, quizá no sea funcionario o no tenga un puesto de representación popular, pero político voy a seguir siendo hasta el final.

¿Pero su carrera política podría concluir si no es funcionario o legislador?

Puede ser, no estoy casado, no estoy obsesionado por seguir siendo servidor o funcionario. Soy maestro universitario y ahí sí me obsesiono por continuar la carrera.

¿Se le ha acercado a alguno de los contrincantes a decirle que lo apoye o que decline?

No ha habido nada de eso.

¿Que sumen fuerzas en contra de un tercero?

No, ni ninguna. Todos estamos trabajando por buscar el mejor resultado y no creo que haya ninguna declinación de nadie.

¿Sigue con un ojo en la Ciudad de México?

Sigo diciendo que voy a agotar este proceso, que estoy muy consciente del momento que estoy jugando, viviendo y de que he dicho que voy a mantener en Morena, que voy a respetar los resultados y que voy a estar donde le sirva, donde le sea útil a Morena.

Si en la ciudad (de México) le sirvo y le soy útil, ahí estaré. Y si no le soy útil en ninguna parte, pues no estaré.

¿Cómo ve usted el "efecto" Xóchitl Gálvez?

Normal. No le doy mucho tiempo. Me preocupa más lo que tenemos nosotros internamente. Sí, me preocupa más. Lo otro será lo normal.