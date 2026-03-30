Las reformas pendientes en el Congreso tras el receso de Semana Santa

Los partidos de oposición critican estas modificaciones, ya que consideran que atentan contra el federalismo y la autonomía de los estados para definir sus propias reglas.

El "Plan B" también propone una reducción progresiva del presupuesto del Senado durante los próximos cuatro años, con un recorte acumulado del 15% para 2026. La reforma está actualmente en la Cámara de Diputados .

La presidenta del recinto legislativo, Kenia López, indicó en entrevista que la discusión comenzará el 6 o 7 de abril en comisiones unidas, para luego pasar al pleno de San Lázaro.

A esta propuesta se añade la obligación de que la Cámara de Diputados elija, a más tardar el 22 de abril, a tres nuevos consejeros para el Instituto Nacional Electoral (INE), quienes reemplazarán a Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera. El proceso de selección tendrá cuatro etapas: revisión de perfiles, entrevistas y votación en el pleno de la Cámara baja.

Una vez que termine la Semana Santa, el Senado también discutirá la expedición de una Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar , que busca garantizar la participación del sector público, privado y social en proyectos clave de infraestructura, como carreteras, trenes, puertos, energía y agua.

La reforma propone que la inversión en estos proyectos se realice a través de "vehículos de coordinación de inversiones". Morena espera que la iniciativa atraiga inversiones por un total de 6 billones de pesos entre 2026 y 2030, lo que equivale al 8% del PIB al final del sexenio, según sus cálculos.

En el Senado también se encuentra la reforma a la Ley de Vivienda , que permitirá a los organismos públicos de vivienda utilizar los fondos ahorrados por los trabajadores para construir, arrendar o financiar la autoproducción de vivienda, así como para adquirir o urbanizar terrenos destinados a unidades habitacionales.