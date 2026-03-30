Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Las reformas pendientes en el Congreso tras el receso de Semana Santa

El Congreso retomará sus actividades con la discusión de seis reformas clave y la elección de tres nuevos consejeros del INE, tras el receso de Semana Santa.
lun 30 marzo 2026 03:39 PM
kenia lopez rabadan y laura itzel castillo
Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, y Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva en el Senado de la República. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

Los senadores y diputados se ausentaron durante semana y media por vacaciones, pero al regresar deberán discutir y votar al menos seis reformas clave, todas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre los temas pendientes están el "Plan B" electoral y modificaciones en infraestructura.

Una de las reformas más relevantes es la electoral. Esta iniciativa establece límites a los recursos públicos destinados a los congresos locales, los cuales no podrán exceder el 0.7% del presupuesto de egresos de cada entidad. Además, introduce nuevas normas para la integración de los municipios, las cuales limitarán a cada uno a una sindicatura y un máximo de 15 regidurías.

Publicidad

Los partidos de oposición critican estas modificaciones, ya que consideran que atentan contra el federalismo y la autonomía de los estados para definir sus propias reglas.

El "Plan B" también propone una reducción progresiva del presupuesto del Senado durante los próximos cuatro años, con un recorte acumulado del 15% para 2026. La reforma está actualmente en la Cámara de Diputados .

La presidenta del recinto legislativo, Kenia López, indicó en entrevista que la discusión comenzará el 6 o 7 de abril en comisiones unidas, para luego pasar al pleno de San Lázaro.

A esta propuesta se añade la obligación de que la Cámara de Diputados elija, a más tardar el 22 de abril, a tres nuevos consejeros para el Instituto Nacional Electoral (INE), quienes reemplazarán a Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera. El proceso de selección tendrá cuatro etapas: revisión de perfiles, entrevistas y votación en el pleno de la Cámara baja.

Una vez que termine la Semana Santa, el Senado también discutirá la expedición de una Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar , que busca garantizar la participación del sector público, privado y social en proyectos clave de infraestructura, como carreteras, trenes, puertos, energía y agua.

La reforma propone que la inversión en estos proyectos se realice a través de "vehículos de coordinación de inversiones". Morena espera que la iniciativa atraiga inversiones por un total de 6 billones de pesos entre 2026 y 2030, lo que equivale al 8% del PIB al final del sexenio, según sus cálculos.

En el Senado también se encuentra la reforma a la Ley de Vivienda , que permitirá a los organismos públicos de vivienda utilizar los fondos ahorrados por los trabajadores para construir, arrendar o financiar la autoproducción de vivienda, así como para adquirir o urbanizar terrenos destinados a unidades habitacionales.

Publicidad

Esta modificación otorga a instituciones como Infonavit y Fovissste la capacidad de emplear los fondos sin necesidad de presupuesto público adicional ni para el presente ejercicio fiscal ni para los años posteriores.

Otra reforma importante que se discutirá en el Senado es la modificación a la Ley Federal de Cine y el Audiovisual , que tiene como objetivo restaurar los apoyos económicos a este tipo de producciones artísticas, eliminados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Además, se incorporan nuevas obligaciones para las plataformas digitales, con el fin de proteger a los profesionales del doblaje. Sin embargo, los partidos de oposición señalan que esta reforma no garantiza la asignación de recursos, ya que los apoyos dependerán de la disponibilidad presupuestal.

También en el Senado se encuentra una reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, que flexibiliza los mecanismos de garantías para los contribuyentes con créditos fiscales del SAT, permitiéndoles elegir la forma más conveniente para cumplir con sus obligaciones.

Asimismo, se prevé que se discuta una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que busca limitar a seis meses el tiempo máximo para resolver litigios fiscales desde la admisión de la demanda. Esta reforma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y se encuentra ahora en el Senado.

A todas estas iniciativas se suman las reformas necesarias para adecuar las leyes secundarias a los nuevos ordenamientos constitucionales establecidos en el "Plan B". Los legisladores tendrán tres semanas para discutir y aprobar estos cambios, ya que el periodo ordinario concluye el 30 de abril, aunque pueden convocar a un periodo extraordinario si fuera necesario.

Durante la Semana Santa, tanto diputados como senadores tendrán una semana y media de descanso. Regresan a sus actividades el martes 7 de abril.

Publicidad

Tags

Cámara de Senadores Claudia Sheinbaum Cámara de Diputados

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad