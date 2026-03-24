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Congreso

Reformas a la Ley de Vivienda dan luz verde a Infonavit y Fovissste para usar ahorros de trabajadores

Las modificaciones recibieron aval de Morena, aliados y Movimiento Ciudadano. Se turnan al Senado de la República.
mar 24 marzo 2026 07:23 PM
El pleno de la Cámara de Diputados avala reformas a la Ley de Vivienda 2026
El pleno de la Cámara de Diputados avala reformas a la Ley de Vivienda. (Foto: Cámara de Diputados )

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Vivienda con lo que se hará realidad que organismos públicos de vivienda puedan usar los fondos ahorrados por los trabajadores para construir, arrendar, financiar la autoproducción de vivienda, así como adquirir o urbanizar terrenos para unidades habitacionales.

Con el apoyo de Morena y Movimiento Ciudadano, que reunieron 355 en favor y 99 en contra, de panistas y priistas, pasaron las enmiendas por las que el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado (Fovissste) podrán ampliar su estrategia de vivienda.

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Las reformas avaladas hoy son derivadas de los cambios constitucionales de 2024, a propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador y reformas a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo (LFT) promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con los cambios a la Ley de Vivienda ambas instituciones Infonavit y Fovissste quedaron autorizadas a emplear los fondos ahorrados por los trabajadores para ampliar la oferta de vivienda y se estableció específicamente que para realizar las funciones encomendadas no se les autorizará presupuesto público adicional al que ya tienen ni en el presente ejercicio fiscal, ni en años subsecuentes.

Para resguardar los ahorros de los trabajadores, la reforma incluyeron dos frases: “las acciones previstas en el presente artículo se realizarán salvaguardando en todo momento el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de las personas trabajadoras.

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"En ningún caso, las acciones podrán comprometer la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos ni los derechos adquiridos para las personas trabajadoras conforme a las leyes aplicables".

Sin embargo, diputados de Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) advirtieron que estarán en riesgo los ahorros de los trabajadores, pues esa disposición no es suficiente, además de que no hay transparencia en el manejo de recursos y la discrecionalidad y opacidad marcan las gestiones de Morena.

Lorena García Alcocer, del PAN, estableció que los ahorros de los trabajadores no son del gobierno por lo que no puede disponer de ellos, planteó que se debió establecer por ejemplo, la obligatoriedad de estudios de impacto financiero, y que de forma tripartita, como lo es el Infonavit, se decida.

“Esta reforma permite construir, comprar, vender, urbanizar, arrendar y todo prácticamente sin reglas claras. ¿Quién decide dónde se construye? ¿Quién decide quién recibe una vivienda? ¿Quién decide qué empresas participan? La respuesta es evidente, el gobierno”, dijo.

Alertó que se podrá construir y dar vivienda a personas que no han ahorrado y están en la informalidad, con altos riesgos de no recuperación de recursos.

Esto porque en la reforma avalada, que en lo particular recibió 354 votos en favor y 95 en contra, se indica en el artículo sexto: “se construirán viviendas para trabajadores o cualquier persona que busque resolver sus necesidades de vivienda”.

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Eso, alertó la panista, “abre la puerta a toda toda gente que no tenga un trabajo formal (...) prevemos altos riesgos. Entre ellos, el clientelismo. No nos engañemos. Cuando un gobierno decide quién recibe una casa, dónde se construye y en qué condiciones también está decidiendo algo más a quién beneficia políticamente. Y eso convierte un derecho en un instrumento de control. La vivienda no puede ser premio, favor, ni moneda electoral”.

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Por el PRI, Erubiel Lorenzo Alonso Cué recordó que al frente del Infonavit está Octavio Romero Oropeza, quien ''dejó sin recursos a Pemex el sexenio pasado''.

“Mi paisano tabasqueño. Se robó todo el dinero que había para proyectos en Pemex y dejó una deuda histórica a la paraestatal. Y hoy está en el atraco más grande a la clase trabajadora del país”, alertó.

Ahora con la reforma “se debilitan los mecanismos de protección del ahorro y se pretenden dirigir esos recursos hacia un modelo que beneficia a intermediarios, a coyotes y a gente afín a este régimen y no verdaderamente a los derechohabientes”.

Lorena Piñon también del PRI planteó que debe establecerse específicamente que no deberán ser empleadas las cuentas individuales de los trabajadores; que se requiere mayoría calificadas del órgano tripartita para la toma de decisiones y que un auditor externo debe establecer la viabilidad de las inversiones.

En tanto, la diputada de MC, Patricia Mercado, partido que votó a favor, expuso que a su juicio existen suficientes candados para proteger los recursos de los trabajadores.

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“Me parece que tiene la reforma los candados suficientes para que cada vez que el trabajador venga por su dinero cuando quiera, en el tiempo que quiera, el Infonavit le regrese sus fondos”.

Sin embargo demandó una campaña para que los trabajadores que no ejerzan su crédito puedan recuperar su ahorro “no es porque no quieran hacerlo, no es porque no saben”.

Por Morena, Jesús Jiménez y Antonio Lorenzo Castro pusieron énfasis en que en el cambiar la frase vivienda digna y decorosa por viviendas adecuada no es sólo gramática, sino un cambio de paradigma pues no se trata de viviendas de 30 metros, sin servicios e impagables.

Advirtieron que en el pasado se hacía negocio con inmobiliarias y la vivienda fue un negocio.

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“Lo digo fuerte y lo digo claro: no más un cártel inmobiliario del prianismo, no más beneficios del prianismo, del panismo y del priismo, no más saqueo hacia la base trabajadora”, dijo Jiménez.

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