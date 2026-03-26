Diputados avalan Ley de Infraestructura que abre la puerta a la inversión privada; avanza al Senado

La propuesta, que también incluyó cambios Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, fue remitida por la presidenta el pasado 18 de marzo. En menos de una semana fue dictaminada y votada por las y los legisladores.

En lo general, la propuesta tuvo 359 votos a favor y 80 en contra, mientras que en lo particular recibió 315 votos en favor y 89 en contra.

Afores al rescate de la inversión pública pública

La reforma establece que los recursos destinados a este tipo de inversiones provendrán de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que según el documento cuentan al día de hoy con 6 billones de pesos pertenecientes a 73 millones de trabajadores mexicanos.

Actualmente, solo entre el 8% y el 9% de esos recursos de las Afores se invierten en infraestructura, pero con lo aprobado este porcentaje podría elevarse al 30%. Esta medida busca subsanar la caída del 28.4% en la inversión pública registrada en 2025, la cual según el documento es la "más severa" de las últimas tres décadas.

La reforma busca garantizar la certidumbre jurídica a través de un modelo que combina los fondos manejados por las Afores, deuda y fondos privados.

Para ello, se busca evolucionar del modelo de Asociaciones Público Privadas (APP) tradicionales hacia uno de inversión mixta, esto con la intención de recuperar la rectoría del Estado en este tipo de proyectos, el cual se había perdido bajo el esquema anterior.

Como parte de estos cambios, con esta nueva ley se establece la creación de Vehículos de Propósito Específico (VPEs) , figuras jurídicas especializadas, entre las que están fideicomisos, sociedades y mandatos, las cuales, según el dictamen, "permiten aislar riesgos, emitir instrumentos bursátiles y canalizar ahorro institucional hacia infraestructura, sin que su sola constitución implique deuda pública “.