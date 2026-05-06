Inzunza, senador acusado por EU, no acudirá al Congreso para evitar “espectáculo” de la oposición

"La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado como acostumbran", escribió.

Además, señaló que se encuentra en Badiraguato, Sinaloa, de donde es originario.

"Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa", señaló.

Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente.



La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 6, 2026

Esto es contrario a lo que dijo el pasado fin de semana, cuando aseguró que sí estaría en la sesión de la Comisión Permanente, de la cual es uno de los 37 diputados y senadores que la conforman.

"Esta semana estaremos iniciando los trabajos de la Comisión Permanente; ahí nos vemos", declaró.

Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros.



Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo.



Y de qué mejor… pic.twitter.com/twUtUA3r6S — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 3, 2026

Inzunza Cázarez es uno de los 10 políticos de Sinaloa que es investigado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con los "Chapitos", que es una facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la acusación presentada por el Distrito Sur de Nueva York, Inzunza Cázarez, antes de convertirse en senador, se reunió con 'Los Chapitos' para acordar planes específicos en los que el gobierno de Sinaloa apoyara y protegiera a este grupo delictivo a cambio de que les ayudara a mantener el poder.

En el documento que difundió Estados Unidos se menciona que una vez que Rubén Rocha Moya fue elegido como gobernador de Sinaloa, Inzunza Cázares era enlace entre los líderes de 'Los Chapitos' y el ahora mandatario estatal, incluyendo la transmisión de comunicaciones entre éstos.

Hasta ahora de los 10 políticos sinaloenses, solo tres han pedido licencia en su cargo: Rubén Mocha Moya dejó la gubernatura del estado; Juan de Dios Gámez Mendívil, como alcalde de Culiacán, y Dámaso Castro Zaavedra, como vicefiscal General del Estado.