La "carta" electoral del PVEM

Aunque el PVEM ofreció respaldo total al “Plan B" electoral de Sheinbaum, delineó su pieza de cambio: dejar que sus aspirantes participen en las encuestas de Morena para elegir a sus próximos candidatos a gobernadores.

“Nosotros vamos a apoyar en la mayoría de las gubernaturas a Morena (…) Les hacemos un llamado para que nos apoyen”, dijo el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, el pasado 18 de marzo.

El PVEM le pidió a Morena que incluyan a sus aspirantes en sus encuestas, pues de esta forma si ganan el proceso, quedarán como contendientes y respaldados por el partido con mayor movilización territorial en el país.

Además solicitó a Morena que se respeten los resultados y quien gane, sean quien encabece la candidatura, ya que en 2024 no todos los aspirantes que obtuvieron el mejor puntaje fueron elegidos, debido al principio de paridad de género.

Las y los senadores del PVEM Ruth Miriam González; Karen Castrejón, líder del PVEM, y el coordinador de la bancada Manuel Velasco Coello. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

En la lista de las “corcholatas” del Verde están la senadora Jasmine Bugarín para Nayarit; el senador Waldo Fernández para Nuevo León; el diputado federal Ricardo Astudillo, para Querétaro; la senadora y presidenta del partido, Karen Castrejón, Guerrero.

En Zacatecas está el coordinador de los diputados, Carlos Puente; en Michoacán, Ernesto Núñez; en Sinaloa, el diputado Ricardo Madrid; en Colima, el senador Virgilio Mendoza; en Baja California, el exalcalde de Tijuana, Jorge Ramos, y en Baja California Sur, el diputado Manuel Cota.

El principal punto que ha generado conflicto es la candidatura de la senadora Ruth González, quien es esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Esto porque Morena aprobó acuerdos para no llevar como contendientes a las gubernaturas en las elecciones de 2027 a familiares de los actuales mandatarios.

Velasco sostuvo que si Morena no acepta como contendiente a Ruth González, ellos irán solos en las elecciones para la gubernatura de San Luis Potosí.

“Iríamos solos, porque también en San Luis, en el 2021, ganamos solos y en el 2024 también el Senado de la República se ganó solos. Lo deseable es ir en alianza y nosotros desearíamos ir en alianza", afirmó.