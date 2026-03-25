El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) demostraron una vez más, ahora en el Senado, que tienen el control del "Plan B" electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En medio de las negociaciones de la propuesta, el PT y el Verde tienen en la mirada las gubernaturas de Oaxaca, Zacatecas y San Luis Potosí, incluso el PVEM pidió publicamente agregar a sus aspirantes a las encuestas que realizará Morena para las elecciones de 2027 , donde se renovarán 17 gubernaturas y las 500 diputaciones federales.
Publicidad
Aunque en la última elección federal de 2024 ambos partidos quedaron en el último lugar de votos obtenidos, ahora han adquirido fuerza política en el Congreso de la Unión y son los que deciden qué reforma constitucional se avala, cuál se rechaza o cuál se modifica.
Su poder se reflejó con las últimas iniciativas constitucionales de Sheinbaum. El PT y el PVEM no han acompañado la propuesta electoral de la presidenta, por lo que la primera versión fue rechazada y el "Plan B" aún no tiene garantizados los votos, lo que retrasó su discusión.
En el Senado, Morena requiere 86 votos para aprobar la reforma, por lo que necesitan 19 apoyos de los legisladores del PVEM y del PT, ya que cuentan unicamente con 67 senadores. Sin embargo, hasta la tarde del martes del 24 de marzo, el partido oficialista mantenía reuniones con los legisladores petistas para convencerlos de su apoyo.
Durante la discusión de la reforma en las comisiones dictaminadores del Senado, los legisladores petistas Alejandro González y Lizbeth Sánchez no participaron en el debate ni tampoco votaron, ya que en ese momento se encontraban reunidos con Morena.
Publicidad
La "carta" electoral del PVEM
Aunque el PVEM ofreció respaldo total al “Plan B" electoral de Sheinbaum, delineó su pieza de cambio: dejar que sus aspirantes participen en las encuestas de Morena para elegir a sus próximos candidatos a gobernadores.
“Nosotros vamos a apoyar en la mayoría de las gubernaturas a Morena (…) Les hacemos un llamado para que nos apoyen”, dijo el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, el pasado 18 de marzo.
El PVEM le pidió a Morena que incluyan a sus aspirantes en sus encuestas, pues de esta forma si ganan el proceso, quedarán como contendientes y respaldados por el partido con mayor movilización territorial en el país.
Además solicitó a Morena que se respeten los resultados y quien gane, sean quien encabece la candidatura, ya que en 2024 no todos los aspirantes que obtuvieron el mejor puntaje fueron elegidos, debido al principio de paridad de género.
En la lista de las “corcholatas” del Verde están la senadora Jasmine Bugarín para Nayarit; el senador Waldo Fernández para Nuevo León; el diputado federal Ricardo Astudillo, para Querétaro; la senadora y presidenta del partido, Karen Castrejón, Guerrero.
En Zacatecas está el coordinador de los diputados, Carlos Puente; en Michoacán, Ernesto Núñez; en Sinaloa, el diputado Ricardo Madrid; en Colima, el senador Virgilio Mendoza; en Baja California, el exalcalde de Tijuana, Jorge Ramos, y en Baja California Sur, el diputado Manuel Cota.
El principal punto que ha generado conflicto es la candidatura de la senadora Ruth González, quien es esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Esto porque Morena aprobó acuerdos para no llevar como contendientes a las gubernaturas en las elecciones de 2027 a familiares de los actuales mandatarios.
Velasco sostuvo que si Morena no acepta como contendiente a Ruth González, ellos irán solos en las elecciones para la gubernatura de San Luis Potosí.
“Iríamos solos, porque también en San Luis, en el 2021, ganamos solos y en el 2024 también el Senado de la República se ganó solos. Lo deseable es ir en alianza y nosotros desearíamos ir en alianza", afirmó.
Publicidad
El PT tiene en la mira a Oaxaca y Zacatecas
El principal punto de negociación del PT está en Oaxaca, donde buscan posicionar a Benjamin Robles, uno de los líderes del PT que participó en las negociaciones con el gobierno federal para redactar el "Plan B" y quien ha mantenido una disputa con el actual mandatario del estado, Salomón Jara.
En al menos tres ocasiones (2016, 2021 y 2022), Benjamín Robles ha intentado ser gobernador de su natal Oaxaca, pero no lo ha conseguido, ya que no ha alcanzado los votos o no lo han apoyado los partidos. Además, entre 2005 y 2006 promovió el voto a favor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
En Zacatecas, la senadora Geovanna Bañuelos ha mostrado su intención de buscar la candidatura. “Estoy valorando la posibilidad de buscar la candidatura a la gubernatura en 2027 (…) Me he preparado para ello”, declaró la legisladora en noviembre de 2025 al Sol de Zacatecas.
En esta entidad existe una disputa por la gubernatura, ya que el senado Saúl Monreal, hermano del ahora gobernador, quiere participar en la contienda, pero las reglas internas de Morena se lo prohíben. Sin embargo, el morenista ha insistido en estar en la contienda.
El PT ha sido el principal partido aliado de Morena en contra de las reformas electorales de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el caso de la primera propuesta, el organismo político encabezado por Alberto Anaya rechazó reducir los recursos públicos a partidos y la desaparición de los senadores plurinominales.
En el segundo planteamiento, el PT rechaza que la consulta de revocación de mandato de la presidenta se pueda realizar en las elecciones intermedias de 2027, pues considera que causaría inequidad en la contienda.
Para el especialista electoral Javier Rosiles, el PVEM “chantajea” a Morena para obtener beneficios y aunque es un partido “mediano”, sus votos son necesarios por el oficialismo para aprobar sus reformas constitucionales.
El Verde sabedor de la relevancia que tiene utiliza su capacidad de chantaje; lo que hace es chantajear y lograr los mayores recursos posibles, me refiero no solamente a dinero, sino a candidaturas”.
Javier Rosiles, investigador en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán.
Comenta que en el caso del PT es distinto, ya que su temor en apoyar el "Plan B" es porque le afecta directamente en su representación. Esto porque en la propuesta presidencial se disminuyen el número de los regidores y el partido ha utilizado esta vía para estar presente en los ayuntamientos.
En tanto que el politólogo Bernardino Esparza comenta que el PVEM y el PT al ser partidos minoritarios, pretenden ganar un “tipo de favoritismo político” al respaldar el "Plan B” con el fin participar junto con Morena en las próximas elecciones, ya que éste último tiene mejor representación política que ellos.
Viene la presión política de unas cosas por otras. ‘Tú me das, yo te doy, quieres Plan B, dame tantas legislaturas, gubernaturas o inscríbeme a mis candidatos’”.
Bernardino Esparza, académico de la Universidad La Salle.
El experto cuestiona qué tanta fuerza tiene PVEM y el PT para mantener la presión sobre Morena y aprobar la segunda iniciativa electoral de la presidenta.
“¿Solamente me inscribes a mis candidatos, está bien, o también quiere que sean diputados o gobernadores? El "Plan B" no creo que les dé hasta allá en sus alcances, quizá solo le alcance hasta inscribirlos (en las encuestas)”, declara.