Sheinbaum rechaza impulso a candidatura de Ruth González en SLP: que Morena decida

Este miércoles 11 de febrero, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, consideró Ruth González será la próxima gobernadora de la entidad, a pesar de que el actual gobernador es su esposo.

“En las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido, va dos a uno arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos. Ojalá se anime”, dijo el senador de la República.

Tras el destape, la senadora manifestó que en este momento está concentrada en su labor en el Poder Legislativo.

“Ahorita mi trabajo está enfocado en el Senado. Yo creo que lo importante ahorita es trabajar”, indicó.

Al ser cuestionada sobre esta posible postulación, la presidenta aseguró que "no está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa”.

Por ello, recordó que hace meses envío una iniciativa de reforma para evitar el nepotismo, prohibición que quedó en la Constitución a partir de 2030, pero Morena implementará desde 2027.

“No solamente es mi postura, sino la hizo pública la postura de Morena. En la Constitución quedó que a partir del 2030 no puede suceder en un cargo de elección popular un familiar, eso quedó en la Constitución. Sea para diputados, para senador, para gobernador o para presidente. Ningún cargo de elección popular puede ser sucedido en el periodo inmediato, no puede entrar ninguna persona que sea familiar. Eso es a partir de 2030”, destacó.

La mandataria federal agregó que si un partido aliado de Morena le da la candidatura a un familiar, el partido deberá determinar si acepta ir en alianza.