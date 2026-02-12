Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum rechaza impulso a candidatura de Ruth González en SLP: que Morena decida

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su rechazo en que un familiar de alguna autoridad sea postulado a un cargo de elección popular de forma inmediata y les sugirió esperar.
jue 12 febrero 2026 10:33 AM
Ruth Gonzalez
La senadora Ruth González Silva (PVEM) afirmó que por el momento se encuentra concentrada en su labor legislativa. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que un familiar pueda ser postulado para competir en las próximas elecciones, luego de que “se destapara” a Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, para contender en 2027. Sin embargo, comentó que será Morena quien determinará si permite que sus aliados postulen a perfiles con vínculos familiares.

“Yo no estoy de acuerdo, no me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato. Que se esperen seis años para poder competir”, dijo este jueves.

Publicidad

Este miércoles 11 de febrero, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, consideró Ruth González será la próxima gobernadora de la entidad, a pesar de que el actual gobernador es su esposo.

“En las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido, va dos a uno arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos. Ojalá se anime”, dijo el senador de la República.

Tras el destape, la senadora manifestó que en este momento está concentrada en su labor en el Poder Legislativo.

“Ahorita mi trabajo está enfocado en el Senado. Yo creo que lo importante ahorita es trabajar”, indicó.

Al ser cuestionada sobre esta posible postulación, la presidenta aseguró que "no está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa”.

Conoce más:

morena-nepotismo
México

Morena prepara reglas para prohibir nepotismo desde 2027 tras carta de Sheinbaum

Por ello, recordó que hace meses envío una iniciativa de reforma para evitar el nepotismo, prohibición que quedó en la Constitución a partir de 2030, pero Morena implementará desde 2027.

“No solamente es mi postura, sino la hizo pública la postura de Morena. En la Constitución quedó que a partir del 2030 no puede suceder en un cargo de elección popular un familiar, eso quedó en la Constitución. Sea para diputados, para senador, para gobernador o para presidente. Ningún cargo de elección popular puede ser sucedido en el periodo inmediato, no puede entrar ninguna persona que sea familiar. Eso es a partir de 2030”, destacó.

La mandataria federal agregó que si un partido aliado de Morena le da la candidatura a un familiar, el partido deberá determinar si acepta ir en alianza.

Publicidad

“El caso de que algún partido aliado tenga un familiar, pues ahí tendrá que decidir Morena”, agregó.

Ruth Miriam González Silva tiene 37 años y es esposa de Ricardo Gallardo, quien llego al poder postulado por el Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena.

Te puede interesar:

verde.jpg
México

Ricardo Gallardo y Manuel Velasco defienden ‘Ley Esposa’ y paridad de género en SLP

La legisladora asegura que será el pueblo de San Luis Potosí quien decida a su próximo gobernador o gobernadora.

“En dos años, pues primero, que Dios me los preste de vida y posteriormente lo que el pueblo decida, eso se va a hacer. La gente en San Luis Potosí va a decidir en ese momento, en 2027 cuando haya elecciones. La gente va a decir quién va a ser su próximo gobernador o gobernadora en San Luis Potosí”, agregó.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum PVEM conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad