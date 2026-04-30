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Congreso

Organizaciones y expertos piden consensos para aplazar elección judicial a 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum no ha dado luz verde, por lo que la propuesta de reforma judicial no ha prosperado ni tiene consenso en Morena.
jue 30 abril 2026 07:18 PM
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La elección judicial se llevó a cabo por primera vez en el 2025 en México. (Fotos: Cuartoscuro)

Una vez que concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso, más de 150 organizaciones y expertos instaron a los legisladores a alcanzar consensos que hagan posible la llamada contrarreforma judicial que aplace la elección de juzgadores al 2028 y mejore la calidad de la justicia.

El plazo límite en el que esa propuesta podría aprobarse y entrar en vigor para 2027 vence a fines de mayo, por requerir reformas constitucionales, por lo que pidieron “decisiones concretas por parte de las autoridades que permitan construir un modelo de elección judicial a la altura de los desafíos del país”.

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La iniciativa, impulsada por diputados y senadores de Morena, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su dictaminación, pero para que prospere requerirá que se convoque a periodo extraordinario de sesiones del Congreso, ya que a partir de este jueves 30 de abril entró en periodo de receso.

Además de la aprobación en el pleno de diputados y el Senado, se necesitará del aval de al menos 17 Congresos estatales pues se proponen reformas a 10 artículos de la Constitución.

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Por eso se requerirá de que la Comisión Permanente del Congreso emita convocatoria a periodo extraordinario de sesiones, “al parecer podría haber coincidencias de todos los grupos parlamentarios para ese cambio", según expuso la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, del PAN.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha dado luz verde, por lo que la propuesta no ha prosperado ni tiene consenso en Morena, aunque los proponentes son los senadores Javier Corral y Susana Harp y los diputados Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar, todos morenistas.

En cambio, la iniciativa ha generado el apoyo de la academia, el sector judicial y electoral, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE), pues plantea que la elección de casi 800 jueces y magistrados, a realizarse en 2027 según ordenó la reforma judicial, se realice hasta 2028.

La implicación de ese cambio es que esas elecciones judiciales no sean el mismo día de las elecciones de cargos políticos, ya que éstos serán 500 diputados federales, 17 gobernaturas, cientos de diputados locales, presidentes municipales y regidores, en que competirán más de 20 mil candidatos.

Otro componente de la propuesta es que los candidatos a cargos judiciales sean evaluados con criterios homologados, se les exija certificación de la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ) y con más requisitos.

Adicionalmente se plantean cambios que permitan la comprensión de las boletas, el acceso a información clara sobre las candidaturas, la operación de la jornada electoral y las condiciones para emitir un voto razonado, que no permitan la repetición de “acordeones”.

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Aprobar esos cambios permitiría “construir un modelo de elección judicial a la altura de los desafíos del país. Con estos cambios NO se considera que están resueltos todos los problemas del nuevo modelo, pero es un paso adelante para resolverlos”, según expusieron en carta abierta 30 organizaciones y más de un centenar de expertos.

Entre los firmantes están la Asociación Mexicana de Juzgadoras; la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C. JUFED; la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil; Colegio Nacional de Victimología y Ciencias Jurídico Penales; México Evalúa; Fundación para la Justicia; Laboratorio Electoral y México Unido Contra la Delincuencia.

En carta abierta destacaron que de acuerdo a la consejera del INE, Rita Bell, realizar las elecciones políticas y judiciales de manera simultánea no traerá consigo ningún ahorro, pues tendrían que instalarse casillas dobles, no una sola para recibir ambos tipos de votación.

Eso se debe a que la Carta Magna prohibió a los partidos intervenir de cualquier forma en la elección de juzgadores, en tanto que es un derecho constitucional de los partidos tener representantes en cada casilla, así que tendrían que instalarse unas para elegir gobernador, legisladores, autoridades municipales, y otras más para votar por jueces y magistrados en aras de evitar injerencias partidistas como marca la Constitución, con lo cual no habrá ahorros.

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