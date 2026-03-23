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Sheinbaum asegura que no hará campaña por Morena si revocación de mandato es en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la intención es que el titular del Ejecutivo federal pueda recordar a la ciudadanía que se hará una consulta para definir la continuidad o no del proyecto.
lun 23 marzo 2026 09:42 AM
Mañanera Ley de Aguas
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay coincidencia en que no se puede hacer campaña a favor de ningún partido político. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que, si en el 2027 se realiza la revocación de mandato, ella vaya a hacer campaña a favor de Morena, pues afirmó que está prohibido. Lo que se busca, explicó, es que el titular del Poder Ejecutivo federal pueda recordar a los ciudadanos que habrá una consulta para que decidan la continuidad o no del proyecto de gobierno.

“Si es a la mitad del periodo la presidenta no puede hacer campaña por un partido político, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero si va la revocación de mandato en el (20)27, en la mañanera yo digo: ‘oigan, recuerden que hay revocación de mandato también en la elección del (20)27’. Es que se permita decirlo porque antes no se permitió decir nada durante ese periodo”, expuso este lunes.

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En su proyecto de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum plantea que la revocación de mandato pueda realizarse durante el tercer o cuarto año de cada sexenio, por lo que en 2027 puede someterse a la decisión ciudadana de si continúa o no al frente del Poder Ejecutivo Federal.

Rumbo a ese proceso, la mandataria federal tendría 60 días de campaña para referirse a la revocación.

Sheinbaum insistió que, de llevarse a cabo la revocación de mandato en 2027, lo que se busca es que el titular del Ejecutivo pueda recordar a los ciudadanos que en la jornada electoral también habrá ese ejercicio de participación ciudadana.

“La revocación de mandato tiene que ver con si continuamos o nos vamos, eso es lo que decimos que podemos decir, hay quien dice pues no. Si la presidenta dice eso pues entonces ya está haciendo campaña por Morena, pues no, eso está prohibido”, indicó.

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Comentó que la intención de que se realice la revocación de mandato en 2027 es para aprovechar que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a los diputados federales, 17 gobernadores y cientos de cargos locales.

Consideró que aún cuando ella tuviera la oportunidad de hacer campaña a su favor, si no está bien evaluada, no ganará la revocación de mandato.

“Si yo estuviera mal calificada, si la gente no quisiera que siga, por más que hablara de eso pues la gente no votaría por el proyecto de nación o no elegiría que siguiera la presidenta en el poder”, añadió.

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En el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se instauró la revocación de mandato y, aunque inicialmente se buscó que pudiera realizarse en el 2021, no procedió debido a que la oposición acusaba que podía ser usado ese proceso para hacer campaña a favor de Morena y aliados.

Actualmente ese mecanismo solo puede llevarse a cabo en el cuarto año del sexenio, por lo que, si la reforma de la presidenta Sheinbaum es aprobada, ahora se permitiría realizar la consulta de revocación en el tercer o en el cuarto año de gobierno, si así lo solicita la ciudadanía.

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