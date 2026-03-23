Sheinbaum asegura que no hará campaña por Morena si revocación de mandato es en 2027

En su proyecto de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum plantea que la revocación de mandato pueda realizarse durante el tercer o cuarto año de cada sexenio, por lo que en 2027 puede someterse a la decisión ciudadana de si continúa o no al frente del Poder Ejecutivo Federal.

Rumbo a ese proceso, la mandataria federal tendría 60 días de campaña para referirse a la revocación.

Sheinbaum insistió que, de llevarse a cabo la revocación de mandato en 2027, lo que se busca es que el titular del Ejecutivo pueda recordar a los ciudadanos que en la jornada electoral también habrá ese ejercicio de participación ciudadana.

“La revocación de mandato tiene que ver con si continuamos o nos vamos, eso es lo que decimos que podemos decir, hay quien dice pues no. Si la presidenta dice eso pues entonces ya está haciendo campaña por Morena, pues no, eso está prohibido”, indicó.

Comentó que la intención de que se realice la revocación de mandato en 2027 es para aprovechar que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a los diputados federales, 17 gobernadores y cientos de cargos locales.

Consideró que aún cuando ella tuviera la oportunidad de hacer campaña a su favor, si no está bien evaluada, no ganará la revocación de mandato.

“Si yo estuviera mal calificada, si la gente no quisiera que siga, por más que hablara de eso pues la gente no votaría por el proyecto de nación o no elegiría que siguiera la presidenta en el poder”, añadió.