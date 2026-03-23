Sheinbaum asegura que no hará campaña por Morena si revocación de mandato es en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que, si en el 2027 se realiza la revocación de mandato, ella vaya a hacer campaña a favor de Morena, pues afirmó que está prohibido. Lo que se busca, explicó, es que el titular del Poder Ejecutivo federal pueda recordar a los ciudadanos que habrá una consulta para que decidan la continuidad o no del proyecto de gobierno.
“Si es a la mitad del periodo la presidenta no puede hacer campaña por un partido político, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero si va la revocación de mandato en el (20)27, en la mañanera yo digo: ‘oigan, recuerden que hay revocación de mandato también en la elección del (20)27’. Es que se permita decirlo porque antes no se permitió decir nada durante ese periodo”, expuso este lunes.