Sheinbaum envía "Plan B" electoral: va por revocación de mandato y elección judicial en 2027

Luego del fracaso en el Congreso de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, el "Plan B" de la mandataria federal está listo y va por "carro completo": que la revocación de mandato se pueda realizar en el tercer o cuarto año del sexenio y que la elección judicial se realice en el 2027.
En su conferencia de prensa, la presidenta explicó que este martes enviará la iniciativa al Senado de la República. "Lo enviamos hoy al Senado de la República. La revocación de mandato se establece que pueda ser o en el (20)27 o en el (20)28 y a criterio de los siguientes presidentes igual. Como está la Constitución queda hasta principios del próximo año para poder solicitarla si es en el 27 o en el 28 y hay también algunas modificaciones a la elección de judicial", aseguró la presidenta.