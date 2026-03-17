Sheinbaum envía "Plan B" electoral: va por revocación de mandato y elección judicial en 2027

La presidenta dijo que, aunque su propuesta constitucional no fue aprobada por la Cámara de Diputados, ella seguirá insistiendo en que el sistema electoral cueste menos.

"Como presidenta voy a seguir insistiendo que es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales y en los partidos políticos y en el tema de plurinominales. Que hay que seguir insistiendo", expuso.

Si se determina que la revocación de mandato se puede realizar en el tercer año de gobierno, sería en 2027 cuando la presidenta se sometería a la decisión de los ciudadanos de si debe o no continuar en el cargo. Este ejercicio le permitiría a la mandataria federal hacer campaña durante los 60 días previos a la consulta para defender su proyecto.

La propuesta va por modificar 12 artículos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que se proponen cambios a 12 artículos de la Ley General de Procedimientos Electorales.

1. Se propone modificar el artículo 31 para fijar un tope a las remuneraciones en el INE.

2. Fijar un tope a los funcionarios de los Organismos Públicos Locales Electorales.

3. El inicio de los cómputos de la elección federal será con la llegada del primer paquete.

4. Establecer un tope a las remuneraciones de los tribunales electorales locales.

5. Realizar convenios con diversas autoridades en materia de fiscalización.

6.Utilizar tecnologías para la fiscalización.