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Sheinbaum envía "Plan B" electoral: va por revocación de mandato y elección judicial en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la revocación de mandato podrá ser solicitada en el tercer o cuarto año de cada sexenio. Para "aprovechar" propone la elección judicial para el próximo año.
mar 17 marzo 2026 08:21 AM
Sheinbaum envía "Plan B" de reforma electoral: va por revocación de mandato y elección judicial en 2027
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no dejará de insistir en que debe bajar el costo del sistema electoral. (Foto: Presidencia de México.)

Luego del fracaso en el Congreso de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, el "Plan B" de la mandataria federal está listo y va por "carro completo": que la revocación de mandato se pueda realizar en el tercer o cuarto año del sexenio y que la elección judicial se realice en el 2027.

En su conferencia de prensa, la presidenta explicó que este martes enviará la iniciativa al Senado de la República. "Lo enviamos hoy al Senado de la República. La revocación de mandato se establece que pueda ser o en el (20)27 o en el (20)28 y a criterio de los siguientes presidentes igual. Como está la Constitución queda hasta principios del próximo año para poder solicitarla si es en el 27 o en el 28 y hay también algunas modificaciones a la elección de judicial", aseguró la presidenta.

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La presidenta dijo que, aunque su propuesta constitucional no fue aprobada por la Cámara de Diputados, ella seguirá insistiendo en que el sistema electoral cueste menos.

"Como presidenta voy a seguir insistiendo que es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales y en los partidos políticos y en el tema de plurinominales. Que hay que seguir insistiendo", expuso.

Si se determina que la revocación de mandato se puede realizar en el tercer año de gobierno, sería en 2027 cuando la presidenta se sometería a la decisión de los ciudadanos de si debe o no continuar en el cargo. Este ejercicio le permitiría a la mandataria federal hacer campaña durante los 60 días previos a la consulta para defender su proyecto.

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La propuesta va por modificar 12 artículos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que se proponen cambios a 12 artículos de la Ley General de Procedimientos Electorales.

1. Se propone modificar el artículo 31 para fijar un tope a las remuneraciones en el INE.

2. Fijar un tope a los funcionarios de los Organismos Públicos Locales Electorales.

3. El inicio de los cómputos de la elección federal será con la llegada del primer paquete.

4. Establecer un tope a las remuneraciones de los tribunales electorales locales.

5. Realizar convenios con diversas autoridades en materia de fiscalización.

6.Utilizar tecnologías para la fiscalización.

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La secretaria de Gobernación presentó el contenido de la iniciativa en materia electoral. (Foto: Presidencia de México.)

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7. El inicio de cómputos locales también será cuando llegue el primer paquete electoral.

8. Se obligatorio reportar las remuneraciones de los dirigentes partidistas.

9. Se fijará la obligatoriedad para que los partidos reporten sus operaciones financieras en tiempo real mediante el sistema bancarizado.

10. Se fijarán topes a remuneraciones en 1,500 unidades de medida.

11. Se prohibirá el uso de recursos ilícitos.

12. Además se prohibirá el uso de recursos del extranjero y aportaciones en efectivo.

"Este gobierno se ha comprometido en todo momento en ampliar los derechos democráticos y, en ese sentido, seguiremos avanzando. En resumen, esta reforma va por menos privilegios y más participación", aseguró.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Reforma electoral

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