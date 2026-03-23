Regidurías y revocación de mandato atoran Plan B en el Senado

Previo a una reunión que sostendrán senadores con consejeros electorales del INE para analizar la iniciativa, Mier comentó que algunos estados tienen en sus constituciones la configuración de sus ayuntamientos, donde tiene umbrales que van de tres a cinco. Es decir menos de lo que establece la iniciativa presidencial que plantea de siete a 15 regidurías.

“Para no controvertir el federalismo lo que se está haciendo es una revisión para que se respete en el 115 la rigidez de la integración hasta 15 (regidurías), pero cuidar donde hay menos seis, la supremacía constitucional no provoque que aumente”, dijo el presidnete de la Jucopo.

Al ser cuestionado sobre si el cambio de fecha para realizar la consulta de revocación de mandato ya está acordado entre los senadores, principalmente con el PT, comentó que este punto no tiene modificación y que se mantiene para que se pueda realizar en junio de 2027 o en 2028.

“No es el tema que se está revisando (la revocación de mandato)”, comentó.

Consideró que hoy podrían quedar establecidos los cambios para mañana ser discutido en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Aunque dijo que otra vía es que se discuta tal y como está la propuesta y sea sea en las comisiones donde se hagan los cambios.

Para discutido este martes en comisiones unidas, el proyecto de dictamen debe ser distribuido al menos 12 horas antes, como lo establece el artículo 139 del Reglamento del Senado.

De pasar su trámite en comisiones, la propuesta podría ser discutida en el Pleno del Senado el miércoles. Según lo establece el artículo 195 del Reglamento del Senado para su discusión se requieren dos lecturas, sin embargo, la presidenta de la Mesa Directiva podría dispensar la primera revisión.