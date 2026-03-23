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Congreso

Regidurías y revocación de mandato atoran Plan B en el Senado

El senador Ignacio Mier informó que uno de los temas que estará sujeto a revisión es la conformación de los ayuntamientos.
lun 23 marzo 2026 02:02 PM
Plan B se atora en comisiones
Aunque estaba prevista su discusión desde este lunes, el Plan B será analizado en comisiones del Senado hasta el día martes. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro )

La discusión del Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum prevista para este lunes se aplazó debido a que la propuesta original tendrá modificaciones. La noche de este domingo las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos suspendieron el encuentro.

Los cambios previstos son en los temas de regidurías y en materia de revocación de mandato donde la bancada de Morena busca un consenso. Esto lo informaron los senadores Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y Manuel Huerta, legislador por Veracruz.

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Previo a una reunión que sostendrán senadores con consejeros electorales del INE para analizar la iniciativa, Mier comentó que algunos estados tienen en sus constituciones la configuración de sus ayuntamientos, donde tiene umbrales que van de tres a cinco. Es decir menos de lo que establece la iniciativa presidencial que plantea de siete a 15 regidurías.

“Para no controvertir el federalismo lo que se está haciendo es una revisión para que se respete en el 115 la rigidez de la integración hasta 15 (regidurías), pero cuidar donde hay menos seis, la supremacía constitucional no provoque que aumente”, dijo el presidnete de la Jucopo.

Al ser cuestionado sobre si el cambio de fecha para realizar la consulta de revocación de mandato ya está acordado entre los senadores, principalmente con el PT, comentó que este punto no tiene modificación y que se mantiene para que se pueda realizar en junio de 2027 o en 2028.

“No es el tema que se está revisando (la revocación de mandato)”, comentó.

Consideró que hoy podrían quedar establecidos los cambios para mañana ser discutido en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Aunque dijo que otra vía es que se discuta tal y como está la propuesta y sea sea en las comisiones donde se hagan los cambios.

Para discutido este martes en comisiones unidas, el proyecto de dictamen debe ser distribuido al menos 12 horas antes, como lo establece el artículo 139 del Reglamento del Senado.

De pasar su trámite en comisiones, la propuesta podría ser discutida en el Pleno del Senado el miércoles. Según lo establece el artículo 195 del Reglamento del Senado para su discusión se requieren dos lecturas, sin embargo, la presidenta de la Mesa Directiva podría dispensar la primera revisión.

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Aunque Ignacio Mier aseguró que el punto de revocación de mandato queda igual, el PT ha enfatizado que están en contra de que esta consulta se realice de manera concurrente con las elecciones de 2027. Su propuesta es que se recorra al mes de agosto o que sea hasta 2028.

Al ser cuestionado sobre si el PT dará sus votos en el Senado a favor del “Plan B”, Mier respondió: “No anticipen vísperas”.

Sin embargo, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, integrante de una de las comisiones dictaminadoras, comentó que otro punto que se discute es sobre la consulta de revocación por las peticiones que hace el PT.

"El otro tema es alguna acuerdo de redacción que tenemos que lograr en torno a las implementaciones de la revocación del mandato del Ejecutivo. En eso estamos los partidos de la coalición, tratando también de llegar a un acuerdo para que pueda transitar en las comisiones y posteriormente en el Pleno", declaró.

Mencionó que "algunos senadores" plantean que haya "más precisión y no ambigüedad" sobre en qué momento se va a hacer este ejercicio la revocación.

Además de este punto, señaló que las comisiones también trabajan para incluir la paridad de género en la integración de ayuntamientos debido a que esta fue eliminada en la propuesta.

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Cámara de Senadores Claudia Sheinbaum

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