Llegan (por fin) 40 horas al Senado; MC y organizaciones quieren dos días de descanso
A 90 años de firmar un Convenio con la OIT que recomienda jornadas laborales de 40 horas, México discutirá la reforma a partir de este martes; el sector empresarial ve retos y trabajadores exigen dos días de descanso.
Luego de que México firmó hace 90 años un acuerdo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para bajarla jornada laboral a 40 horas, este martes la reforma por fin arranca su discusión en Comisiones del Senado.
La reforma, que fue presentada el año pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum junto al sector empresarial, plantea una reducción paulatina de las horas trabajadas para alcanzar la meta en el año 2030.
De ser aprobada, México se convertirá en el tercer país de América Latina en establecer una jornada laboral de 40 horas semanales. Lo hace después de Ecuador, país pionero en impulsar dicho cambio en la región en 1997, y de Chile que desde 2024 inició un proceso de reducción gradual que se prevé concluirá en 2028.
La iniciativa, que es una de las más esperadas por los trabajadores, se espera sea apoyada por todos los grupos parlamentarios aunque Movimiento Ciudadano y algunas organizaciones buscan dar una última batalla para que los trabajadores mexicanos puedan descansar dos días y no uno como se propone en la iniciativa.
La iniciativa que se presenta da gato por liebre. No es una iniciativa que rescata el espíritu de esta propuesta y, al contrario, en muchos sentidos es regresiva en términos de derechos laborales”.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado.
Este lunes, en la víspera de que inicie la discusión de la iniciativa, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, aseguró que los cuestionamientos hechos a la iniciativa son un intento por distorsionar sus alcances, con fines políticos y no laborales.
Afirmó que desde 1974 se ha intentado impulsar la reducción de la reforma laboral en el país, pero que no había voluntad política para hacerlo.
Asimismo defendió que su implementación se haga de manera gradual para mantener la planta productiva, incrementar la productividad y proteger la salud de las personas trabajadoras.
"Si uno revisa el texto constitucional, ahora va a quedar en 40 horas, pero 40 horas y cuántos días, dependiendo el giro", dijo.
La propuesta presidencial
El cambio principal que plantea la iniciativa es una modificación al artículo 123 de la Constitución, el cual establece una jornada máxima de 8 horas por día, con un día de descanso. El cambio se realizará de manera gradual a partir de 2027, con una reducción de dos horas por año, hasta alcanzar las 40 en 2030.
También se establece que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implica la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de los trabajadores, y cuando se aumenten las horas de la jornada laboral, se pagará ese tiempo extra un 100% más de lo fijado por las horas ordinarias.
Este tiempo extra no puede exceder las 12 horas en una semana y estas se podrán distribuir en bloques de hasta cuatro horas diarias. Si supera este tiempo, el empleador pagará un monto extra al trabajador.
Esta medida está prohibida para menores de 18 años, quienes no podrán laborar ninguna jornada extraordinaria y se aclara que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor a lo que permite la ley.
Descanso y tiempo extra, los temas bajo la lupa
La aplicación paulatina de la nueva jornada laboral, la disposición del pago de horas extras y que la iniciativa solo contemple un solo día de descanso, son los temas que han provocado cuestionamientos a la propuesta presidencial.
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Patricia Mercado pide que el otorgar dos días de descanso sea contemplado desde la Constitución, para evitar que los trabajadores queden a la deriva.
“(Mantener un día de descanso) significa que las personas trabajadoras no se ahorrarán el agotamiento de un día de traslados, que para muchas de ellas significan dos, tres o cuatro horas diarias”, señala la diputada Patricia Mercado.
Además, de que lanzaron un spot para pedir que la reducción de la jornada laboral se haga "ahora" y no hasta 2030 como se establece en la iniciativa presidencial.
Esa misma inquietud es compartida por el Frente Nacional Por Las 40 Horas en México, que aglutina a organizaciones sindicales y en defensa de los trabajadores. Además de criticar la aplicación gradual de la jornada de 40 horas, acusa que esta busca imponer un “esquema de precarización laboral”.
Lo anterior, explican, debido a que en la iniciativa se establece que el tiempo extra no deberá superar las 12 horas semanales y que cuando eso ocurra, la persona empleadora deberá pagar 200% más del salario que corresponde a la jornada ordinaria. En la legislación actual, esta disposición aplica cuando el tiempo extra supera las 9 horas.
“Estaríamos soportando la clase trabajadora de este país esquemas de hasta 16 horas extraordinarias, que además de eso, muchas de las empresas usan como una cotidianidad, como una normalidad”, mencionó.
Los legisladores de Morena defienden la iniciativa como la presentó la mandataria. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina, señala que lo importante de la propuesta era justamente la reducción de la jornada laboral.
“Nosotros seguimos con lo que dice la actual Constitución: un día de descanso obligatorio. ¿Qué es lo importante de esta iniciativa? Son las cuarenta horas de trabajo”, declaró el senador el 7 de febrero.
Esta postura es también la del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, quien señala que los dos días de descanso lo deberán fijar los trabajadores y empleadores.
¿Qué es lo que queremos? Que haya cierta flexibilidad a favor de los trabajadores. Que sean las personas trabajadoras las que definan en acuerdo, con los empleadores, su jornada de trabajo".
Marath Baruch Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social.
Aunque el sector empresarial estuvo presente cuando la presidente Sheinbaum firmó la iniciativa de reducción de la jornada, algunos sectores han señalado que la medida es un "golpe directo a las nóminas", pues para cumplir se deberán ampliar los turnos y hacer algunas contrataciones extra, lo que se verá reflejado en sus presupuestos.
De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los costos para algunas empresas se podrían elevar entre 10 y 25%, según el tamaño y sector, pero entre lo que tendrán más impacto será el manufacturero, de comercio y servicios.
Debido a ello, es que la implementación de la reforma será de manera gradual.
La discusión de esta iniciativa ocurre en un momento en el que, a nivel mundial, las personas trabajadoras buscan una mayor autonomía sobre el uso de su tiempo y la disponibilidad mayor de tiempo libre, dice el estudio “Reducción de la jornada laboral: Evolución global y desafíos para América Latina” de la Organización Internacional del Trabajo.
El documento expone que desde 2010 han ocurrido una serie de cambios y transformaciones, como la digitalización de la economía, que han llevado a replantear los modelos de trabajo, con base en resultados.
De este modo, aunque las jornadas de 40 horas se fijaron como un estándar desde la década de 1960, hay países donde las jornadas semanales están por debajo de ese umbral. En esta situación se encuentra Francia, con 35 horas desde 1998; Irlanda, con 39 horas, y Austria, 38.
Hay países donde el máximo legal está fijado de acuerdo con el sector productivo, como ocurre en Alemania, Bélgica y Países Bajos, mientras que en otros como Dinamarca el máximo de la jornada (37 horas) fue producto de una negociación colectiva.
Asimismo, el estudio explica que las horas extraordinarias solo deben utilizarse en situaciones excepcionales y no como una práctica habitual. Por ello, señala que en muchos países se contemplan mecanismos de autorización y fiscalización del tiempo extra para evitar abusos y proteger el derecho al descanso.
La jornada laboral ha sido un debate en todo el mundo, debido a que se busca proteger la salud y el bienestar de los trabajadores y al mismo tiempo promover la productividad y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Algunos países comenzaron con esta reducción desde 1936, como Francia.
De acuerdo con un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores en el mundo laboran 43.9 horas semanales en promedio, y en México ese tiempo es de 45.2 horas.
Además el indicador de ‘Horas trabajadas’ de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2024, ubicó a México como uno de los países con jornadas laborales más extensas con 2,193 horas por cada trabajador por un año.