Llegan (por fin) 40 horas al Senado; MC y organizaciones quieren dos días de descanso

Descanso y tiempo extra, los temas bajo la lupa

La aplicación paulatina de la nueva jornada laboral, la disposición del pago de horas extras y que la iniciativa solo contemple un solo día de descanso, son los temas que han provocado cuestionamientos a la propuesta presidencial.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Patricia Mercado pide que el otorgar dos días de descanso sea contemplado desde la Constitución, para evitar que los trabajadores queden a la deriva.

“(Mantener un día de descanso) significa que las personas trabajadoras no se ahorrarán el agotamiento de un día de traslados, que para muchas de ellas significan dos, tres o cuatro horas diarias”, señala la diputada Patricia Mercado.

Además, de que lanzaron un spot para pedir que la reducción de la jornada laboral se haga "ahora" y no hasta 2030 como se establece en la iniciativa presidencial.

En la Fuerza Naranja lo tenemos claro: sobran razones para hacer realidad las 40 horas ¡AHORA! Con 2 días de descanso. ⏰🧡 pic.twitter.com/eo2mytWGIG — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) February 2, 2026

Esa misma inquietud es compartida por el Frente Nacional Por Las 40 Horas en México, que aglutina a organizaciones sindicales y en defensa de los trabajadores. Además de criticar la aplicación gradual de la jornada de 40 horas, acusa que esta busca imponer un “esquema de precarización laboral”.

Lo anterior, explican, debido a que en la iniciativa se establece que el tiempo extra no deberá superar las 12 horas semanales y que cuando eso ocurra, la persona empleadora deberá pagar 200% más del salario que corresponde a la jornada ordinaria. En la legislación actual, esta disposición aplica cuando el tiempo extra supera las 9 horas.

“Estaríamos soportando la clase trabajadora de este país esquemas de hasta 16 horas extraordinarias, que además de eso, muchas de las empresas usan como una cotidianidad, como una normalidad”, mencionó.

Los legisladores de Morena defienden la iniciativa como la presentó la mandataria. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina, señala que lo importante de la propuesta era justamente la reducción de la jornada laboral.

“Nosotros seguimos con lo que dice la actual Constitución: un día de descanso obligatorio. ¿Qué es lo importante de esta iniciativa? Son las cuarenta horas de trabajo”, declaró el senador el 7 de febrero.

Esta postura es también la del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, quien señala que los dos días de descanso lo deberán fijar los trabajadores y empleadores.

¿Qué es lo que queremos? Que haya cierta flexibilidad a favor de los trabajadores. Que sean las personas trabajadoras las que definan en acuerdo, con los empleadores, su jornada de trabajo". Marath Baruch Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social.

¿Qué dicen los empresarios?

Aunque el sector empresarial estuvo presente cuando la presidente Sheinbaum firmó la iniciativa de reducción de la jornada, algunos sectores han señalado que la medida es un "golpe directo a las nóminas", pues para cumplir se deberán ampliar los turnos y hacer algunas contrataciones extra, lo que se verá reflejado en sus presupuestos.

De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los costos para algunas empresas se podrían elevar entre 10 y 25%, según el tamaño y sector, pero entre lo que tendrán más impacto será el manufacturero, de comercio y servicios.

Debido a ello, es que la implementación de la reforma será de manera gradual.