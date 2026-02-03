Publicidad

presidencia

Sheinbaum afirma que sí habrá alianza con el Partido Verde para aprobar la reforma electoral

La presidenta aseguró que la iniciativa será enviada este mismo mes al Congreso y que considerará una mayor fiscalización a los recursos para elecciones.
mar 03 febrero 2026 10:59 AM
sheinbaum-reforma-electoral.jpeg
Sheinbaum alista una reforma electoral. (Foto: Gobierno de México)

Tras varios días en tensión por no alcanzar un acuerdo con sus principales aliados políticos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes que sí contará con el apoyo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para sacar adelante la reforma electoral.

La mandataria federal estimó que este mes estará lista la iniciativa y se enviará al Congreso de la Unión para su posterior aprobación.

“Mi objetivo es tenerla para la próxima semana, pero lo que es seguro es que es en febrero, vamos a ponerlo así, en el mes de febrero se enviará al Congreso”, declaró en su conferencia matutina.

–¿Y sí hay un acuerdo con los aliados del PT y del Partido Verde? –se le preguntó.

–Sí –respondió.

Existía la posibilidad de que el PVEM no acompañara a Morena con su voto a favor de la enmienda, debido a que el Partido Verde estaba en contra de eliminar la figura de diputados plurinominales, como propone la reforma impulsada por Sheinbaum.

Estos legisladores no compiten directamente en las urnas por el cargo, sino que se asignan a cada partido según el porcentaje de votos que obtengan en las elecciones.

La utilidad de los plurinominales es cuestionada desde hace varios años y diferentes partidos buscan eliminarlos o acotarlos. Sin embargo, otras fuerzas políticas los defienden porque su representación en el Congreso depende de esa figura.

En un inicio, tanto el PT como el PVEM mostraron su descontento con la propuesta, a pesar de que Morena los necesita para lograr un cambio constitucional y han sido aliados en los últimos años.

Casi enseguida, el PT cedió y anunció que sí apoyaría la reforma, pero quedaba en duda la postura del Partido Verde.

La reforma electoral también propone disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y la realización de elecciones menos costosas, entre otros aspectos.

Cuestionada sobre si recortar los recursos públicos a los partidos abriría la puerta a que el crimen organizado financie candidaturas, Sheinbaum negó que esto pueda ocurrir. Aseguró que también se pondrán más candados y fiscalización a los recursos destinados a elecciones.

La meta es que la reforma electoral se apruebe en este periodo ordinario de sesiones, aunque Sheinbaum afirma que los tiempos dependen de los legisladores.

“Ya lo tendrá que definir el propio Congreso. Nuestro objetivo es enviarla y ya ellos verán los tiempos para su aprobación”, dijo.

