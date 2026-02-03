Sheinbaum afirma que sí habrá alianza con el Partido Verde para aprobar la reforma electoral

La utilidad de los plurinominales es cuestionada desde hace varios años y diferentes partidos buscan eliminarlos o acotarlos. Sin embargo, otras fuerzas políticas los defienden porque su representación en el Congreso depende de esa figura.

En un inicio, tanto el PT como el PVEM mostraron su descontento con la propuesta, a pesar de que Morena los necesita para lograr un cambio constitucional y han sido aliados en los últimos años.

Casi enseguida, el PT cedió y anunció que sí apoyaría la reforma, pero quedaba en duda la postura del Partido Verde.

La reforma electoral también propone disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y la realización de elecciones menos costosas, entre otros aspectos.

Cuestionada sobre si recortar los recursos públicos a los partidos abriría la puerta a que el crimen organizado financie candidaturas, Sheinbaum negó que esto pueda ocurrir. Aseguró que también se pondrán más candados y fiscalización a los recursos destinados a elecciones.

La meta es que la reforma electoral se apruebe en este periodo ordinario de sesiones, aunque Sheinbaum afirma que los tiempos dependen de los legisladores.

“Ya lo tendrá que definir el propio Congreso. Nuestro objetivo es enviarla y ya ellos verán los tiempos para su aprobación”, dijo.