El plan de Sheinbaum para mover las fichas electorales antes de 2027

El titular de esta Comisión ya tiene experiencia en esta materia, debido a que fue el autor de las iniciativas electorales del expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas como Plan A y B, pero que no prosperaron en el Congreso de la Unión ante la falta de legisladores morenistas y aliados.

En septiembre, Pablo Gómez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, calificó como un éxito las consultas para recabar las diversas opiniones sobre la Reforma Electoral. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

Si bien la propuesta será presentada los próximos días, entre los cambios que se han mencionado la eliminación de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y de los legisladores por representación proporcional, mejor conocidos como “pluris”, así como la disminución del presupuesto público para los partidos políticos y para las elecciones.

Xochitl Pimienta, profesora del Tecnológico de Monterrey, consideró que esta reforma electoral "es muy política", por lo que redefinirá la composición del poder político en el país, y podría favorecer a las mayorías existentes, como Morena, así como elevar los costos de competencia para la oposición.

La reforma no es neutra, va a redefinir quién va a controlar las reglas de acceso al poder. Cualquier ajuste que se le haga al INE o a la representación legislativa, va a impactar el equilibrio entre las fuerzas políticas". Xóchitl Pimienta, catedrática del Tecnológico de Monterrey.

También, dijo, que con esta reforma se podría fortalecer al Poder Ejecutivo como un actor del sistema político; mientras, los OPLES podrían perder independencia, lo cual alterará el diseño institucional que se ha heredado de la transición democrática.

Si bien Morena cuenta con una mayoría en el Congreso, los recientes 'choques' con sus aliados del PT y PVEM ponen en riesgo su aceptación.

La votación necesaria dependerá si son reformas constitucionales o secundarias. De ser el primer caso, será necesario dos terceras partes de los votos a favor de los legisladores presentes.

Lo anterior significa que si acuden los 128 senadores, será indispensable 86 votos, y los tres partidos juntan 87, y si asistieran los 500 diputados, será necesario 334 votos, tienen 364. Es decir, en este caso Morena necesita de sus aliados.

Si son reformas secundarias, solo necesitan la mitad más uno de los asistentes. Esto es 65 senadores y 251 diputados, y en ambos casos Morena puede ir solo.

Para el politólogo Patricio Morelos, la reforma electoral podría traer mayores divisiones entre Morena y sus aliados, ya que algunos de los puntos que se prevé esta reforma afectará al PT y al PVEM, como la eliminación de los legisladores por representación proporcional.

Habrá que ver si Morena lograría los votos en el Poder Legislativo, ya que los principales afectados de esto serían sus aliados, que son el Partido Verde y el Partido del Trabajo”. Patrio Morelos, director de la casa encuestadora Poligrama.

Por ello, comentó que hay tres opciones para Morena y la presidenta: llevar la reforma con la eliminación de los legisladores de representación proporcional, poniendo en riesgo la alianza; la segunda opción, es llevar una “reforma más light” sin tocar la eliminación de los “pluris”, y la tercera, no llevar ninguna reforma política electoral.

“Morena tendría dos riesgos. Si lleva esta esta reforma con todos los puntos que se han tratado. Un riesgo electoral que sería llegar a 2027 sin la alianza con el PT y con el Partido Verde y romper la alianza legislativa, lo que le quitaría a Morena la posibilidad de hacer reformas constitucionales y necesitar de los votos del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano”, mencionó el experto.

Los cambios por venir

Aunque no se han presentado la iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum ya delineó los puntos “fundamentales” que debe contener la propuesta, los cuales son los mismos que se plantearon en las iniciativas de López Obrador.

“Lo que, desde mi perspectiva, es fundamental en la reforma es (eliminar) las listas de plurinominales, que en realidad las eligen las cúpulas de los partidos, aunque en Morena son por tómbola, pero se eligen sin la participación de la gente”, dijo el 16 de diciembre.

Mientras, Pablo Gómez señaló que entre los cambios que se plantearán son la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) para que se encargue no solo de los procesos electorales a nivel federal, como actualmente lo hace, sino también de los locales.

Otro de los puntos que señaló el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral es la reducción del número de consejeros electorales para pasar de 11 a 7 y que estos sean elegidos por voto directo como se hace con la elección de los jueces de Distrito, magistrados de Circuito y ministros.

“Nunca ha funcionado el sistema de nombramiento de consejeros (del INE). El último (en 2023) fue el que mejor funcionó, se llevó hasta la insaculación”, defendió Pablo Gómez en una entrevista a El País en agosto pasado.

Pese a que algunos expertos y funcionarios han defendido el trabajo de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) –como la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei–, el gobierno morenista insiste en desaparecerlos bajo el argumento de ahorrar recursos públicos.

“No podemos dejar de lado su experiencia y capacidad operativa (de los OPLE)”, comentó la consejera presidenta del INE el pasado 8 de octubre frente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La iniciativa de reforma electoral se presentará a “mediados" de enero, expuso la presidenta Sheinbaum el pasado 15 de diciembre en conferencia, por lo que los legisladores ya se preparan para recibirla.

“Nosotros nos vamos a reunir en la Comisión que se fundó para la reforma electoral ya en estos días, porque ya terminaron los foros, y pues estaríamos haciéndola pública a principios del próximo año, quizá a mediados de enero, algo así, estaríamos haciéndola pública la propuesta”, dijo la mandataria federal.