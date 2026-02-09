Salón de belleza en el Senado permanecerá cerrado

El presidente de la Jucopo comentó que los servicios que hay en el Senado, como limpieza de calzado, bancarios y de comida no solo son para los senadores sino para los que acudan al recinto legislativo.

Comentó que la decisión que se tome sobre lo que sucederá con este salón de belleza debe ser simétrica con lo que ya pasa en la Cámara de Diputados, pues dijo que al ser un sistema bicameral no debe existir asimetrías. En San Lázaro hay servicios de arreglo y corte de cabello para legisladores, pero estos son costeados por ellos.

Por ello, el senador morenista le encargó al secretario de Servicios Administrativos, Óscar Trinidad Palomera Cano, que haga una lista de todos los servicios que se ofrecen en el Senado para después realizar la revisión.

Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, comentó que su bancada pidió en la reunión de la Jucopo la suspensión de este servicio, ya que no está justificado y los ciudadanos no van a aceptar que los senadores tengan privilegios que no tiene la inmensa mayoría de las personas en sus centros de trabajo.

“A nosotros no nos corresponde tomar la decisión, pero sí nos corresponde fijar posición y nuestra posición es muy clara: consideramos, sin ataque personal a persona alguna, que se debe de suspender el servicio por una razón de prudencia, de respeto a los ciudadanos que no cuentan con este tipo de servicios en sus centros de trabajo”, dijo.

La semana pasada generó polémica la existencia de un salón de belleza en el Senado, el cual da servicios de belleza a los senadores.

Se presumió que el salón de belleza fue habilitado por la senadora Andrea Chávez, pero ella lo negó desde sus redes sociales y en comunicado.

“Ni habilité ningún salón de belleza ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie", aseveró la senadora.