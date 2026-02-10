Reforma sobre jornada laboral de 40 horas avanza en el Senado

También se establece que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implica la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de los trabajadores, y al hablar sobre el tiempo extra, las 12 primeras horas se pagarán al doble, y a partir de la hora 13, se pagará al triple.

Además, esta medida prohíbe que menores de 18 años laboren jornada extraordinaria y se aclara que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor a lo que permite la ley.

Durante la discusión, el PT y los partidos de oposición respaldaron el proyecto de dictamen, pero señalaron algunos puntos en los que no estaban de acuerdo, como los días de descanso semanal para los trabajadores.

El senador Alejandro González Yáñez comentó que en el proyecto de dictamen se tuvo que establecer el descanso de dos días por semana y comentó que todos los argumentos que se dieron para reducir la jornada de trabajo, se desvanecen con las horas extra.

“Manifestar nuestra extrañeza que no viene ni un argumento sólido ni en la iniciativa ni en el proyecto de dictamen sobre el desarrollo tecnológico que tiene que ver con el mundo de trabajo ni tampoco se señala el avance vertiginoso de la inteligencia artificial. Qué lamentable”, comentó.

El senador Marko Cortés señaló que esta reforma pudo ser “mejor”, como el periodo de tiempo en el que se reduce la jornada laboral, ya que en cuatro años se alcanzaran las 40 horas semanales.

Agregó que se debió agregar a esta modificación apoyos o estímulos fiscales a las micro y medianas empresas, ya que este cambio generará un costo para ellas. Ello con el fin de que estas compañías no tuvieran complicaciones en su operación.

“El PAN está de acuerdo, es un muy buen logro, México se había tardado en ello, pero sí hay puntos de mejora que pudiéramos mejorar en la misma minuta o a posterioridad”, declaró el legislador.

La priista Carolina Viggiano también pidió que los trabajadores tengan dos días de descanso y no uno como se establece en esta reforma, ya que enfatizó que el descanso no es un privilegio, sino una condición mínima para la salud, la productividad y la vida familiar.

Señaló que es mejor reducir los días de trabajo, que quitar una hora diaria, porque eso incrementará las horas extras. Ello porque continuará la jornada de seis días y un día de descanso.

Mientras se daba la discusión, organizaciones se manifestaron afuera del Senado para exigir que hubieran dos días de descanso a la semana.

Antes de la aprobación de esta reforma, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, se reunión con los legisladores de las comisiones unidas para hablar de esta modificación.