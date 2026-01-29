Los “pluris”, la figura que brinda a legisladores un lugar en el Congreso sin hacer campaña

¿Qué son los legisladores "pluris"?

Los legisladores de representación proporcional no son electos por voto directo de los ciudadanos, sino a través de listas que crean los partidos políticos. Una vez que se realizan las elecciones, se asignan curules y escaños a cada partido político según el porcentaje de votos obtenidos.

A mayor apoyo electoral, más candidatos "pluris" llegan a una curul o escaño. Este listado de legisladores aparecen en la parte reversa de las boletas de los contendientes por mayoría relativa.

Quienes son registrados en los dos primeros lugares son quienes tienen más posibilidad de llegar al Congreso de la Unión, pues entre más alegados estén de estos espacios, las oportunidades disminuyen.

En la mayoría de los casos, estos primeros lugares son designados para familiares de los dirigentes, por los propios dirigentes, personajes sobresalientes en el partido o hasta para dar fuero constitucional a algún político señalado por un delito.

"El problema con los 'pluris' es que no tenemos la certeza, no estamos seguros de que la gente realmente votaría por ellos en una elección abierta. Creo que ahí está la situación, que son las dirigencias nacionales quienes finalmente se han apropiado de estos espacios", menciona Javier Rosiles, especialista en partidos políticos y elecciones e investigador en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán.

¿Qué se busca con los plurinominales?

Los legisladores por representación proporcional surgieron hace 50 años con la finalidad de garantizar que las minorías políticas tuvieran representación, voz y voto en el Congreso de la Unión, debido a que este poder estaba conformado en su mayoría por el PRI.

Además, estos diputados y senadores "pluris" representan contrapesos democráticos en el Poder Legislativo, pues en comparación con los años 70 donde predominaba el PRI, con estos legisladores podría haber diversidad y sería necesario acuerdos para la aprobación de reformas.

Flores Sánchez señala que los "pluris" tienen tres funciones fundamentales: darle visibilidad a las minorías, contener una excesiva concentración de poder y que haya un espacio de liberación plural.

“Sin plurinominales y si solamente hay una mayoría relativa, esto se puede convertir en una mayoría que puede aplastar a todos los demás. Los 'pluris' pueden ser este freno institucional para evitar una concentración excesiva de poder. Eso es un tema crucial”, menciona.