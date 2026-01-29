Los “pluris”, la figura que brinda a legisladores un lugar en el Congreso sin hacer campaña
Los legisladores de representación proporcional tienen tres funciones: dar visibilidad a las minorías, contener la concentración de poder y que haya un espacio de liberación plural; pero, su presencia se desprestigió.
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para desaparecer o reducir el número de legisladores plurinominales generó tensiones entre Morena y sus aliados del Partido Verde y del Trabajo, que luego de varios días de presiones, acordaron trabajar como bloque la reforma electoral.
Los diputados de representación proporcional o "plurinominales" son una figura con la que por décadas los partidos de todos los colores se han beneficiado y la presidenta ha criticado que sin hacer campaña ni acercarse a los ciudadanos, estos políticos llegan a una curul o escaño en el Congreso de la Unión.
Si bien los legisladores "pluris" surgieron con la finalidad de garantizar que las minorías políticas tuvieran representación en el Congreso de la Unión, algunos políticos han utilizado esta figura para asegurar un lugar como senador o diputado al aparecer en los primeros lugares de las listas cerradas de sus partidos.
Publicidad
Actualmente, legisladores de todos los partidos políticos acumulan al menos 10 años como diputados o senadores, gracias a esta figura.
Exobernadores, exsecretarios, excandidatos...
Desde hace unos años, los escaños y curules de representación proporcional se han ocupado por nombres conocidos. Ahí están, exgobernadores, dirigentes de partido, exsecretarios de Estado y excandidatos o exprecandidatos presidenciales.
Por esa vía llegaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria del Bienestar, Citlalli Hernández, el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros.
La analista política del Tecnológico de Monterrey, Maribel Flores Sánchez, explica que a lo largo de los años se ha concentrado la postulación reiterada de candidaturas plurinoninales en ciertos perfiles políticos, no solo porque las reglas electorales los permiten, sino por la dinámica al interior de los partidos que mantienen a los mismos personajes.
No hay un mal diseño respecto a los pluris, no en la lógica democrática, pero sí en la implementación partidaria. La representación proporcional es un estándar para incluir minorías, no para monopolizar el poder político para unos cuantos”.
Maribel Flores Sánchez, del Tec de Monterrey.
Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, explica que lo que busca la representación proporcional –mediante una fórmula matemática– es convertir los votos en escaños dentro del Congreso, de manera que todas las fuerzas políticas estén representadas más o menos en similar proporción a la votación que obtuvieron.
"Es decir, si tú obtienes el 10% de la votación, pues que tengas algo cercano al 10% de los integrantes de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque representas el 10% de los votos, simple y sencillamente por eso", detalla el abogado y colaborador de Expansión Política en el episodio de este jueves del podcast Política y Otros Datos.
En ese sentido, Flores Sánchez reitera que el Congreso de la Unión no solo debe ser solo el relejo de un mapa territorial, sino de un mapa político real del país, pero reconoce que algunas prácticas minaron la confianza y el propósito bajo el que fueron creados los "pluris".
Publicidad
¿Qué son los legisladores "pluris"?
Los legisladores de representación proporcional no son electos por voto directo de los ciudadanos, sino a través de listas que crean los partidos políticos. Una vez que se realizan las elecciones, se asignan curules y escaños a cada partido político según el porcentaje de votos obtenidos.
A mayor apoyo electoral, más candidatos "pluris" llegan a una curul o escaño. Este listado de legisladores aparecen en la parte reversa de las boletas de los contendientes por mayoría relativa.
Quienes son registrados en los dos primeros lugares son quienes tienen más posibilidad de llegar al Congreso de la Unión, pues entre más alegados estén de estos espacios, las oportunidades disminuyen.
En la mayoría de los casos, estos primeros lugares son designados para familiares de los dirigentes, por los propios dirigentes, personajes sobresalientes en el partido o hasta para dar fuero constitucional a algún político señalado por un delito.
"El problema con los 'pluris' es que no tenemos la certeza, no estamos seguros de que la gente realmente votaría por ellos en una elección abierta. Creo que ahí está la situación, que son las dirigencias nacionales quienes finalmente se han apropiado de estos espacios", menciona Javier Rosiles, especialista en partidos políticos y elecciones e investigador en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán.
¿Qué se busca con los plurinominales?
Los legisladores por representación proporcional surgieron hace 50 años con la finalidad de garantizar que las minorías políticas tuvieran representación, voz y voto en el Congreso de la Unión, debido a que este poder estaba conformado en su mayoría por el PRI.
Además, estos diputados y senadores "pluris" representan contrapesos democráticos en el Poder Legislativo, pues en comparación con los años 70 donde predominaba el PRI, con estos legisladores podría haber diversidad y sería necesario acuerdos para la aprobación de reformas.
Flores Sánchez señala que los "pluris" tienen tres funciones fundamentales: darle visibilidad a las minorías, contener una excesiva concentración de poder y que haya un espacio de liberación plural.
“Sin plurinominales y si solamente hay una mayoría relativa, esto se puede convertir en una mayoría que puede aplastar a todos los demás. Los 'pluris' pueden ser este freno institucional para evitar una concentración excesiva de poder. Eso es un tema crucial”, menciona.
Publicidad
¿Cómo ha sido su evolución?
La figura de representación proporcional –conocidos como plurinominales o "pluris"– ha avanzado a través de seis reformas impulsadas en los últimos 60 años en los que se buscaban pasar de un sistema que era casi unipartidista a uno plural.
Los legisladores elegidos por representación proporcional tuvieron sus orígenes en 1963 con la figura de diputados de partido, que se les asignaban a los partidos políticos que obtuvieran 2.5% de la votación emitida y podían acceder de 5 hasta 20 legisladores.
En medio de una crisis de legitimación de la elección de 1976, cuando José López Portillo fue el único candidato presidencial y ganó, se promovió una reforma electoralimpulsada por Jesús Reyes Heroles, en la que se introdujo formalmente el principio de representación proporcional.
Para lo anterior, la Cámara de Diputados pasó de 300 a 400 legisladores, ya que 100 serían elegidos por la vía plurinominal y 300 por mayoría relativa que es por voto directo. Esta figura no fue tomada en cuenta en el Senado.
En 1986 hubo otra reforma electoral, en la que aumentó el número de diputados de representación proporcional: de 100 pasaron a 200. De esa forma la Cámara de Diputados creció a 500 como actualmente se conoce.
Después vinieron cambios electorales en 1993 para establecer reglas para la designación de estos legisladores, como que la asignación sería conforme a la votación nacional emitida y para evitar la sobrerepresentación se estableció un tope de 315 diputados por ambos principios para un solo partido.
Tras estos cambios vino una reforma para que hubiera senadores plurinominales. En 1996 se estableció que serían 32 legisladores bajo esta vía para que en total fueran 128 senadores, y ocho años más llegó otro cambio para endurecer los requisitos para la elección de estos legisladores, pues se exigió que los partidos obtuvieran mínimo 3% de la votación valida emitida para acceder a estas curules.
Bajo estas últimas reglas es como funciona la elección de diputados y senadores por representación proporcional, que en total son 232.
En medio de la discusión de la reforma electoral, los partidos aliados de Morena, el PT y el PVEM, han sido los primeros inconformes con la propuesta de reducción de estos espacios, pues ambos son partidos que han ganado presencia y espacios a través de esta figura.
Actualmente, el legislador con más años detentando una curul o escaño es Alberto Anaya, líder del PT, quien ha estado como senador y diputado en ocho ocasiones y sin necesidad de hacer campaña lleva más de 30 años como “pluri”, pues desde 1988 comenzó ocupando cargos de legislador bajo esta figura.
Por este partido también se encuentra el ahora coordinador de los diputados petistas y quien ha expresado su desacuerdo por la reforma electoral que impulsa Morena, Reginaldo Sandoval. El legislador ha ocupado en cargo legislativo por la vía 'pluri' en cuatro ocasiones, por lo que lleva casi 11 años.
Por el PVEM, se encuentra el coordinador de los senadores, Manuel Velasco Coello, quien en cuatro ocasiones ha ocupado su escaño y curul, de las cuales dos fueron como diputados y dos como senador. Debido a que actualmente es legislador, lleva 13 años como plurinominal, pues este último cargo lo finaliza en 2027.
Se agrega por el PVEM, el coordinador de los diputados, Carlos Puente Salas. Ha estado en el Congreso de la Unión en cinco periodos, de las cuales en cuatro fue como legislador por representación proporcional. Hasta ahora lleva 10 años como "pluri".
En Morena también hay políticos que se han beneficiado de esta figura por años, como Ricardo Monreal, quien en cuatro ocasiones ha ocupado una curul y un escaño, por lo que hasta el momento lleva 16 años siendo "pluri", pues su último cargo como diputado finaliza en 2027.
Sin embargo, el también coordinador de los morenistas en San Lázaro también ha llegado en el Congreso a través del voto ciudadano, pues ha ganado tres veces las elecciones para ser diputado y senador, cuando estaba en el PRD y en el PRI.
En esta misma situación hay legisladores que han usado por años esta figura. Se encuentra Kenia López Rabadán, quien toda su carrera legislativa ha sido diputada y senadora únicamente por la vía de representación proporcional, por lo que suma 13 años como plurinominal, ya que hoy en día es diputada federal.
En tanto, en el PRI también hay legisladores que llevan años como "pluris". Se encuentra Alejandro Moreno, quien es dirigente del partido. Él ha sido elegido en tres ocasiones legislador plurinominal, por lo que hasta ahora lleva siete años, pero al terminar su periodo como senador en 2027, tendrá 12 años como "pluri".