Ratificación de Gertz Manero como embajador en Reino Unido avanza en el Congreso

¿Qué proyectos tiene Gertz Manero para el Reino Unido?
Durante su comparecencia, el exfiscal y exlegislador presentó su visión para liderar la embajada, un cargo que le propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Reconoció que el contexto internacional atraviesa grandes transformaciones, pero se comprometió a enfrentarlo y a defender los principios de la política exterior de México, así como a fortalecer las relaciones bilaterales y colaborar en los vínculos económicos entre ambos países.
“¿Cómo poder mejorar ese relación internacional que ahora está bajo una normatividad y bajo una presión que históricamente nunca la habíamos visto? Entonces yo creo que el problema no es tan grave, porque la realidad lo está aclarando con mucha precisión. ¿Que qué podemos hacer? Defender los intereses del país. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta donde las posibilidades multilaterales no los permitan", expresó Gertz Manero.
Añadió que la labor de una embajada tiene límites dentro de las estructuras de comercio exterior y relaciones internacionales de un país, pero afirmó que lo importante es desempeñar ese papel de manera eficiente y en el momento adecuado.
Como parte de sus proyectos, Gertz Manero propuso impulsar un programa piloto para facilitar el regreso de los estudiantes mexicanos que actualmente están cursando estudios en el Reino Unido. Destacó que allá está la mayor cantidad de mexicanos estudiando a nivel superior en Europa y calificó a estos estudiantes como un "grupo selecto" que puede hacer una valiosa aportación al país.
Al ser cuestionado sobre la OTAN, Gertz Manero expresó su convicción de que la organización seguirá jugando un papel relevante en el escenario internacional. “Yo estoy seguro que en un plazo relativamente corto todos los elementos que en este momento se están ajustando van a irse integrando a una nueva realidad. La OTAN va a seguir existiendo, no cabe duda. Los intereses van a irse acomodando”, afirmó.
Se comprometió además a poner todo su empeño al frente de la embajada, asegurando que, si obtiene la ratificación, rendirá cuentas satisfactorias al Senado: “Voy a poner todo mi empeño en hacerlo bien. en ese sentido, si yo tengo la aprobación de ustedes, yo les voy a rendir a ustedes buenas cuentas”.