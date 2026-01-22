Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Ratificación de Gertz Manero como embajador en Reino Unido avanza en el Congreso

El dictamen fue avalado con 10 votos a favor de Morena y el PVEM, una abstención de Movimiento Ciudadano y la ausencia de los legisladores del PT, PAN y PRI.
jue 22 enero 2026 03:47 PM
gertz-manero
A finales de noviembre pasado, Gertz Manero presentó su renuncia a la FGR, cargo que concluiría en 2028. En su carta informó que recició una invitación de la presidenta Sheinbaum para ser embajador de un país amigo. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

En un procedimiento exprés, la Primera Comisión de la Comisión Permanente aprobó el dictamen para la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante Reino Unido y los organismos internacionales con sede en ese país.

El exfiscal general compareció en menos de una hora y fue ignorado por los legisladores del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Publicidad

El único cuestionamiento provino de Movimiento Ciudadano, a través del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien le reprochó que, en noviembre pasado, renunció a la Fiscalía General de la República (FGR) sin justificar las razones que lo llevaron a dejar el cargo.

Gertz Manero fue respaldado de manera firme por la mayoría de Morena y el Partido Verde (PVEM), con una única ronda de preguntas, durante la cual los legisladores no mencionaron los asuntos pendientes que dejó en la FGR. El exfiscal solo intervino durante 16 minutos.

“Cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública me sometí al Senado (…) por lo tanto siento que mi carrera ha sido la de ser un servidor de la ley y trabajar por los demás y en ello encuentro mi satisfacción”, dijo.

Te puede interesar:

¿Quién es Alejandro Gertz Manero? Familia y trayectoria del exfiscal que va para embajador en Reino Unido
México

Profesor, secretario y fiscal: El camino que llevó a Alejandro Gertz Manero a embajador

De inmediato, el dictamen fue presentado ante el pleno de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente, donde fue avalado con 10 votos a favor de Morena y PVEM, una abstención de Movimiento Ciudadano y la ausencia de los legisladores del PT, PAN y PRI.

Colosio Riojas explicó que la abstención fue porque, a pesar de la experiencia de Gertz Manero como servidor público, considera que no es el perfil adecuado para un cargo diplomático en un contexto internacional tan complicado.

El próximo lunes, en la última sesión de la Comisión Permanente, el tema será sometido a votación del pleno para su ratificación final.

Publicidad

¿Qué proyectos tiene Gertz Manero para el Reino Unido?

Durante su comparecencia, el exfiscal y exlegislador presentó su visión para liderar la embajada, un cargo que le propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Reconoció que el contexto internacional atraviesa grandes transformaciones, pero se comprometió a enfrentarlo y a defender los principios de la política exterior de México, así como a fortalecer las relaciones bilaterales y colaborar en los vínculos económicos entre ambos países.

“¿Cómo poder mejorar ese relación internacional que ahora está bajo una normatividad y bajo una presión que históricamente nunca la habíamos visto? Entonces yo creo que el problema no es tan grave, porque la realidad lo está aclarando con mucha precisión. ¿Que qué podemos hacer? Defender los intereses del país. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta donde las posibilidades multilaterales no los permitan", expresó Gertz Manero.

Añadió que la labor de una embajada tiene límites dentro de las estructuras de comercio exterior y relaciones internacionales de un país, pero afirmó que lo importante es desempeñar ese papel de manera eficiente y en el momento adecuado.

Te puede interesar:

Senado avala la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general
Expansión Daily

Senado avala la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general

Como parte de sus proyectos, Gertz Manero propuso impulsar un programa piloto para facilitar el regreso de los estudiantes mexicanos que actualmente están cursando estudios en el Reino Unido. Destacó que allá está la mayor cantidad de mexicanos estudiando a nivel superior en Europa y calificó a estos estudiantes como un "grupo selecto" que puede hacer una valiosa aportación al país.

Al ser cuestionado sobre la OTAN, Gertz Manero expresó su convicción de que la organización seguirá jugando un papel relevante en el escenario internacional. “Yo estoy seguro que en un plazo relativamente corto todos los elementos que en este momento se están ajustando van a irse integrando a una nueva realidad. La OTAN va a seguir existiendo, no cabe duda. Los intereses van a irse acomodando”, afirmó.

Se comprometió además a poner todo su empeño al frente de la embajada, asegurando que, si obtiene la ratificación, rendirá cuentas satisfactorias al Senado: “Voy a poner todo mi empeño en hacerlo bien. en ese sentido, si yo tengo la aprobación de ustedes, yo les voy a rendir a ustedes buenas cuentas”.

Publicidad

Tags

Secretaría de Relaciones Exteriores Alejandro Gertz Manero

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad