Ratificación de Gertz Manero como embajador en Reino Unido avanza en el Congreso

El único cuestionamiento provino de Movimiento Ciudadano, a través del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien le reprochó que, en noviembre pasado, renunció a la Fiscalía General de la República (FGR) sin justificar las razones que lo llevaron a dejar el cargo.

Gertz Manero fue respaldado de manera firme por la mayoría de Morena y el Partido Verde (PVEM), con una única ronda de preguntas, durante la cual los legisladores no mencionaron los asuntos pendientes que dejó en la FGR. El exfiscal solo intervino durante 16 minutos.

“Cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública me sometí al Senado (…) por lo tanto siento que mi carrera ha sido la de ser un servidor de la ley y trabajar por los demás y en ello encuentro mi satisfacción”, dijo.

De inmediato, el dictamen fue presentado ante el pleno de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente, donde fue avalado con 10 votos a favor de Morena y PVEM, una abstención de Movimiento Ciudadano y la ausencia de los legisladores del PT, PAN y PRI.

Colosio Riojas explicó que la abstención fue porque, a pesar de la experiencia de Gertz Manero como servidor público, considera que no es el perfil adecuado para un cargo diplomático en un contexto internacional tan complicado.

El próximo lunes, en la última sesión de la Comisión Permanente, el tema será sometido a votación del pleno para su ratificación final.