Congreso

El PAN ve viable método planteado por Sheinbaum para "pluris"

El PAN propone eliminar la sobrerrepresentación y la nulidad de elecciones en caso de que se detecte la infiltración del crimen organizado.
jue 22 enero 2026 05:21 PM
La dirigencia nacional del PAN se pronunció este jueves sobre la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Carina García)

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) considera viable modificar la forma de elección de los diputados plurinominales, de modo que estos sean votados directamente en las urnas y no elegidos a través de listas determinadas por las dirigencias partidarias.

La propuesta, planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue considerada factible por el líder panista Jorge Romero Herrera, quien recordó que la idea de avanzar hacia una representación más justa, eliminando la sobrerrepresentación, son propuestas con las que su partido se muestra de acuerdo.

Romero, acompañado de los líderes de los diputados panistas, José Elías Lixa, y del Senado, Ricardo Anaya, junto con otros legisladores, fijaron la postura del PAN respecto a la reforma electoral impulsada por Sheinbaum y Morena. En primer lugar, insistieron en llamarla "Ley Maduro", pues acusan que las modificaciones propuestas siguen el mismo camino que las reformas emprendidas en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, las cuales, según el PAN, terminaron por destruir la democracia en ese país.

Para evitar que lo mismo ocurra en México, Romero Herrera advirtió que el PAN puede recurrir a la resistencia civil pacífica, por lo que convocó a las personas que participaron en las movilizaciones en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2024.

Aseguró que “el máximo legado histórico de Acción Nacional es estar en las calles sin ejercer violencia, organizando marchas pacíficas, huelgas de hambre, o cualquier acción necesaria, conscientes de que miles de personas se sumarán a la causa".

Además, emplazó a Morena a aceptar que la reforma electoral contemple la nulidad de las elecciones donde se constate la participación del crimen organizado o su financiamiento a partidos políticos.

"Le lanzamos formalmente un reto a Morena. Si están dispuestos a que en su reforma electoral sea causal de nulidad de cualquier elección. A eso le complementamos el que que nada debe pues nada teme. ¿Qué habría de preocuparles en aceptarnos ese reto y eso?", indicó.

¿Apoya el PAN el plan de Sheinbaum sobre los plurinominales?

La presidenta Sheinbaum ya anticipó que una de las propuestas clave de la reforma electoral consistiría en cambiar la forma en que se eligen los diputados plurinominales, sometiéndolos a un proceso electoral directo en lugar de ser seleccionados por las dirigencias partidarias a través de listas. En sus conferencias mañaneras, Sheinbaum asegura que a los ciudadanos no les agrada la idea de que personas desconocidas lleguen al Congreso solo por el porcentaje de votos que los partidos obtienen, sin antes hacer campaña.

El PAN y el PRI también planteado eliminar a los "pluris" en el pasado, cuando estuvieron en el poder. Actualmente, la ley establece que los diputados plurinominales acceden a sus curules automáticamente, al ser incluidos en las listas de los partidos, sin necesidad de hacer campaña. Estos diputados son asignados por el Instituto Nacional Electoral (INE) según el porcentaje de votos obtenidos por cada partido en las diferentes circunscripciones.

Romero Herrera y el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, coincidieron en que es posible reformar el proceso de elección de los plurinominales.

Según Romero, la presidenta Sheinbaum propone una reforma que eliminaria las listas cupulares, es decir, que los plurinominales provendrían directamente del voto popular. “Más allá de la discusión técnica, en el PAN estaríamos de acuerdo”, señaló Romero.

De acuerdo con el PAN, existen dos posibles modelos para implementar este cambio. En el primero, similar al sistema del Senado, se elegiría al candidato con la mayor votación y el segundo puesto quedaría para quien obtuviera la segunda mayor cantidad de votos, aplicando un sistema de "repechaje" o "mejores minorías".

La segunda opción consistiría en adoptar una lista totalmente plurinominal, como propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2021 en su llamado "Plan A". Aunque el expresidente mediáticamente habló de desaparecer a los plurinominales, la propuesta legislativa sugería en realidad la eliminación de los diputados de mayoría, convirtiendo a todos los diputados en plurinominales, elegidos de acuerdo con una lista nacional.

Romero explicó que, en la propuesta original de López Obrador, se planteaba eliminar los plurinominales, pero lo que realmente se proponía era un sistema totalmente basado en listas plurinominales. “En su ‘Plan A’, lo que en realidad proponían era eliminar los diputados uninominales”, señaló.

En cuanto a la postura del PAN, Ricardo Anaya fue claro: “Lo que queremos es una representación pura. Si sacaste el 54%, te corresponde el 54% de los escaños y si sacaste el 46%, te corresponde el 46%”.

En este sentido, agregó que el PAN estaría dispuesto a aceptar que, en lugar de las listas cerradas de representación proporcional, los que queden en segundo lugar en cada distrito de mayoría sean los plurinominales.

Sin embargo, Anaya advirtió que, en el fondo, a Morena no le interesa que el voto ciudadano se refleje de manera justa en el número de escaños en el Congreso; acusó que la verdadera intención detrás de la reforma electoral de Morena es capturar los órganos electorales y tomar el control del Poder Legislativo.

