El PAN ve viable método planteado por Sheinbaum para "pluris"

Romero, acompañado de los líderes de los diputados panistas, José Elías Lixa, y del Senado, Ricardo Anaya, junto con otros legisladores, fijaron la postura del PAN respecto a la reforma electoral impulsada por Sheinbaum y Morena. En primer lugar, insistieron en llamarla "Ley Maduro", pues acusan que las modificaciones propuestas siguen el mismo camino que las reformas emprendidas en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, las cuales, según el PAN, terminaron por destruir la democracia en ese país.

Para evitar que lo mismo ocurra en México, Romero Herrera advirtió que el PAN puede recurrir a la resistencia civil pacífica, por lo que convocó a las personas que participaron en las movilizaciones en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2024.

Aseguró que “el máximo legado histórico de Acción Nacional es estar en las calles sin ejercer violencia, organizando marchas pacíficas, huelgas de hambre, o cualquier acción necesaria, conscientes de que miles de personas se sumarán a la causa".

Además, emplazó a Morena a aceptar que la reforma electoral contemple la nulidad de las elecciones donde se constate la participación del crimen organizado o su financiamiento a partidos políticos.

"Le lanzamos formalmente un reto a Morena. Si están dispuestos a que en su reforma electoral sea causal de nulidad de cualquier elección. A eso le complementamos el que que nada debe pues nada teme. ¿Qué habría de preocuparles en aceptarnos ese reto y eso?", indicó.

¿Apoya el PAN el plan de Sheinbaum sobre los plurinominales?

La presidenta Sheinbaum ya anticipó que una de las propuestas clave de la reforma electoral consistiría en cambiar la forma en que se eligen los diputados plurinominales, sometiéndolos a un proceso electoral directo en lugar de ser seleccionados por las dirigencias partidarias a través de listas. En sus conferencias mañaneras, Sheinbaum asegura que a los ciudadanos no les agrada la idea de que personas desconocidas lleguen al Congreso solo por el porcentaje de votos que los partidos obtienen, sin antes hacer campaña.

El PAN y el PRI también planteado eliminar a los "pluris" en el pasado, cuando estuvieron en el poder. Actualmente, la ley establece que los diputados plurinominales acceden a sus curules automáticamente, al ser incluidos en las listas de los partidos, sin necesidad de hacer campaña. Estos diputados son asignados por el Instituto Nacional Electoral (INE) según el porcentaje de votos obtenidos por cada partido en las diferentes circunscripciones.