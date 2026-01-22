El PAN ve viable método planteado por Sheinbaum para "pluris"

Romero Herrera y el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, coincidieron en que es posible reformar el proceso de elección de los plurinominales.
Según Romero, la presidenta Sheinbaum propone una reforma que eliminaria las listas cupulares, es decir, que los plurinominales provendrían directamente del voto popular. “Más allá de la discusión técnica, en el PAN estaríamos de acuerdo”, señaló Romero.
De acuerdo con el PAN, existen dos posibles modelos para implementar este cambio. En el primero, similar al sistema del Senado, se elegiría al candidato con la mayor votación y el segundo puesto quedaría para quien obtuviera la segunda mayor cantidad de votos, aplicando un sistema de "repechaje" o "mejores minorías".
La segunda opción consistiría en adoptar una lista totalmente plurinominal, como propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2021 en su llamado "Plan A". Aunque el expresidente mediáticamente habló de desaparecer a los plurinominales, la propuesta legislativa sugería en realidad la eliminación de los diputados de mayoría, convirtiendo a todos los diputados en plurinominales, elegidos de acuerdo con una lista nacional.
Romero explicó que, en la propuesta original de López Obrador, se planteaba eliminar los plurinominales, pero lo que realmente se proponía era un sistema totalmente basado en listas plurinominales. “En su ‘Plan A’, lo que en realidad proponían era eliminar los diputados uninominales”, señaló.
En cuanto a la postura del PAN, Ricardo Anaya fue claro: “Lo que queremos es una representación pura. Si sacaste el 54%, te corresponde el 54% de los escaños y si sacaste el 46%, te corresponde el 46%”.
En este sentido, agregó que el PAN estaría dispuesto a aceptar que, en lugar de las listas cerradas de representación proporcional, los que queden en segundo lugar en cada distrito de mayoría sean los plurinominales.
Sin embargo, Anaya advirtió que, en el fondo, a Morena no le interesa que el voto ciudadano se refleje de manera justa en el número de escaños en el Congreso; acusó que la verdadera intención detrás de la reforma electoral de Morena es capturar los órganos electorales y tomar el control del Poder Legislativo.