La división entre Morena y sus aliados por la reforma electoral se mantiene pese a las reuniones con funcionarios del gobierno federal. El PVEM amenaza con no aprobar la propuesta que reduciría el número de legisladores plurinominales y el presupuesto a los partidos políticos.
El senador Luis Armando Melgar, del PVEM, afirmó que los “duros” de Morena se equivocan al decir que el Verde no existe sin ellos y aseguró que las elecciones de 2027, donde se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán a gobernadores de 17 estados, van a ir solos en donde encabecen las encuestas.