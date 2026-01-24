“El miedo no anda en burro. En el 2027 vamos a ir solos donde encabecemos las encuestas. Ya veremos de a cómo nos toca”, publicó en redes sociales.

De lengua nos comemos unos tacos. @PartidoMorenaMx y sus duros insisten en que el verde no existe sin ellos. Se equivocan. No vamos a votar una reforma electoral que busca un partido único. Somos aliados, no paleros.



El miedo no anda en burro. En el 2027 vamos a ir solos donde… — Luis Armando Melgar (@LAMelgar) January 24, 2026

La postura también se dio en respuesta al senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, quien afirmó que sin alianza con Morena no pueden ganar elecciones.

En cuanto a la reforma electoral, el senador del PVEM aseguró que no votarán una reforma electoral que “busca un partido único”. “Somos aliados, no paleros”, señaló.

Al ser una reforma constitucional, Morena necesita los votos de sus aliados ser aprobada. Se necesitan de las dos terceras partes de los legisladores asistentes.

En el caso de la Cámara de Diputados, si acuden todos, será indispensable 334 votos, pero Morena solo tiene 253, por lo que necesita 81 votos de sus aliados, y en el Senado, necesita 86, pero el oficialismo cuenta con 67, por lo que requieren 19 del PVEM y el PT, o la otra opción sería que negocien con la oposición (PAN, PRI y MC).