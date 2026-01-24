Publicidad

Congreso

Senador de PVEM responde a “duros” de Morena: “En 2027 vamos a ir solos donde encabecemos encuestas”

El legislador Luis Armando Melgar advirtió que no votarán una reforma electoral que busca un partido único.
sáb 24 enero 2026 04:14 PM
luis armando melgar.jpg
El senador del PVEM aseguró que no votarán una reforma electoral que “busca un partido único”. “Somos aliados, no paleros”, señaló. (Foto: Facebook Luis Armando Melgar)

La división entre Morena y sus aliados por la reforma electoral se mantiene pese a las reuniones con funcionarios del gobierno federal. El PVEM amenaza con no aprobar la propuesta que reduciría el número de legisladores plurinominales y el presupuesto a los partidos políticos.

El senador Luis Armando Melgar, del PVEM, afirmó que los “duros” de Morena se equivocan al decir que el Verde no existe sin ellos y aseguró que las elecciones de 2027, donde se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán a gobernadores de 17 estados, van a ir solos en donde encabecen las encuestas.

“El miedo no anda en burro. En el 2027 vamos a ir solos donde encabecemos las encuestas. Ya veremos de a cómo nos toca”, publicó en redes sociales.

La postura también se dio en respuesta al senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, quien afirmó que sin alianza con Morena no pueden ganar elecciones.

En cuanto a la reforma electoral, el senador del PVEM aseguró que no votarán una reforma electoral que “busca un partido único”. “Somos aliados, no paleros”, señaló.

Al ser una reforma constitucional, Morena necesita los votos de sus aliados ser aprobada. Se necesitan de las dos terceras partes de los legisladores asistentes.

En el caso de la Cámara de Diputados, si acuden todos, será indispensable 334 votos, pero Morena solo tiene 253, por lo que necesita 81 votos de sus aliados, y en el Senado, necesita 86, pero el oficialismo cuenta con 67, por lo que requieren 19 del PVEM y el PT, o la otra opción sería que negocien con la oposición (PAN, PRI y MC).

El proyecto preliminar de la reforma que se presentó elimina a 100 diputados y 32 senadores elegidos por representación proporcional, mejor conocido como “pluris”; además reduce recursos a los partidos políticos.

Tanto el PVEM como el el PT, quienes no fueron convocados al encuentro donde se presentó el proyecto, expresaron su inconformidad ante las propuestas.

"Si llegará a presentar ese documento como tal y con ese contenido que se dice que tiene, obviamente no lo acompañaremos", sostuvo el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien es parte del PVEM.

Las declaraciones funcionaron como presión ante el gobierno federal y Morena, por lo que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con la Comisión Electoral, a cargo de Pablo Gómez, comenzaron reuniones con estos partidos aliados.

