Senado avala en lo general reforma que reduce jornada laboral a 40 horas

Esta reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum señala que la disminución laboral será gradual y comenzará a partir de 2027 con una reducción de dos horas por año, hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

También se establece que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implica la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de los trabajadores, y al hablar sobre el tiempo extra, las 12 primeras horas se pagarán al doble, y a partir de la hora 13, se pagará al triple. Además, se prohíbe el periodo extra para menores de 18 años.

Durante la discusión, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que esta reforma no cumple con algunas demandas de los trabajadores, ya que no establece dos días de descanso.

Dijo que un día de descaso no es suficiente para que las personas solventen sus trámites, cuiden de su familia y se recuperen física y mentalmente para continuar trabajando.

Enfatizó que con este cambio se abaratan las horas extra. Explicó que la ley actual señala que de 1 a nueve horas extras, el trabajador tiene acceso al pago doble, y a partir de la 10 hora, el pago es triple. Sin embargo, con la reforma el pago triple se aplicará hasta la hora 13.

“Esto podría representar un retroceso en el bolsillo del trabajador, pero dependiendo del acuerdo que se llegue con el patrón. Lo que es cierto, la jornada como está planteada, es un incentivo para prolongar la jornada laboral más allá de las 40 horas y el propósito debería ser a la inversa”, declaró.