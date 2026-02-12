Anulación de elecciones y sanciones mayores a partidos, propuestas para evitar infiltración del crimen en política

Mayores facultades al árbitro
Para el consejero del INE, Jaime Rivera, otro de los temas es otorgar facultades al instituto para no otorgar el registro de candidaturas a personas con indicios comprobables de conductas delictivas, pero determinados por las autoridades competentes, no el Instituto. Recuerda que en la elección judicial pasada, se solicitaba al INE “bajar” a candidatos presuntamente ligados a estas conductas.
“Al INE se le debería facultar para que quien esté, según la autoridad competente, ligado a la delincuencia, no pueda ser registrado como candidato. Al INE no le corresponde suplantar ni a la policía ni a las Fiscalías. Y tampoco a la voluntad de los partidos”, advierte.
Para Rivera, dar esa facultad al INE debe partir de establecer qué autoridad judicial será la responsable de presentar las pruebas de la colusión delictiva ante el instituto.
Cancelar el registro al partido
La corresponsabilidad de los partidos políticos en la postulación de candidatos es otro aspecto que los especialistas consideran importante de revisar, sobre todo en los casos en que aún cuando hay indicios o denuncias de nexos criminales deciden postular a determinados candidatos o en los casos en los que hay financiamiento ilícito. En estos casos las consecuencias deben alcanzarlos, dicen los especialistas.
Para el exconsejero Arturo Sánchez la cancelación del registro es la medida más severa, pero debe considerarse dentro de un marco de normas y no de manera aislada.
“Se trata de un conjunto de normativas que permitan que se actúe, que los partidos tengan mayor cuidado en el nombramiento de sus candidatos y que el Estado pueda hacer las investigaciones correspondientes para encontrar este tipo de casos”, indica Sánchez.
Entre las acciones que plantea es una mayor transparencia en los procesos de selección de candidatos, así como conocer sus fuentes de financiamiento.
Un punto, que de acuerdo con Espinosa Silis, hasta ahora ha sido eludido por los partidos.
“Los partidos no quieren entrarle y aunque firman compromisos, se presenta la 8 de 8, para transparentar sus patrimonio o conflictos de interés, al final no pasa nada (…) a todos los partidos se les han ido candidatos y candidatas, la verdad es que de dudosa reputación o con antecedentes”, dice.
De cara a las elecciones de 2027, comenta el experto, los partidos ya deberían de tener proyectado quienes van a ser sus posibles candidatos y ya deberían empezar a investigarlos.