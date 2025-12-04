La nueva Ley de Agua no dota de recursos suficientes el sector hídrico, advierten

En las reformas avaladas se le dan mayores facultades a Conagua, pues este organismo encabezado por Efraín Morales López será la encargada de entregar las concesiones de agua y autorizar la reasignación de volúmenes de este líquido; es decir, decidirá a quien envía agua y a quien no, y cuál será el volumen que entregue.

“Sin duda (se le dan más facultades), pero recordemos que Conagua es el titular y la cabeza sector para los temas del agua. Nosotros creemos que es correcto que se le dé mayores facultades para que Conagua tenga ese control para los temas del agua no para detener, no para generar problema o un obstáculo, sino para darle orden y transparencia a las asignaciones del agua”, menciona Raúl Rodríguez.

No obstante en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, la Conagua tuvo una reducción de más de 900 millones de pesos en comparación con 2025 y no ha sido la única disminución que ha tenido, pues desde 2024 los legisladores le entregan menos dinero.

Raúl Rodríguez recuerda que los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, recomiendan en los países que al menos inviertan 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) en el tema de agua por año, que sería aproximadamente cerca de 350,000 millones de pesos.

El experto explica que no hay recursos suficientes para apoyar el Plan Nacional de Hídrico con los 37 proyectos prioritarios y 17 estratégicos, los cuales se enfocan en solucionar problemas de agua potable, drenaje, inundaciones y saneamiento de este líquido.

“Nos preocupa que ante el muy pobre crecimiento económico que va a tener el país en este 2025, que Banco de México ya lo dijo será de .03%, y para 2026, ya siendo muy optimistas, no llegaremos al punto porcentual, no vemos dónde va haber recursos suficientes para apoyar estos sectores”, sostiene.

Este jueves, los diputados avalaron, tras 24 horas de discusión, la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley Nacional de Aguas, propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que tuvo cambios ante las protestas de campesinos y agricultores. Este mismo día pasó al Senado, donde se discute para su aprobación.