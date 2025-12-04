Publicidad

México

La nueva Ley de Agua no dota de recursos suficientes el sector hídrico, advierten

El presidente del Consejo Consultivo del Agua, Raúl Rodríguez, reconoce que se le den más facultades a Conagua, sin embargo el organismo ha tenido recortes en los últimos años.
jue 04 diciembre 2025 06:00 PM
conagua
La Conagua será la encargada de entregar las concesiones de agua y autorizar la reasignación de volúmenes de este líquido. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

La reforma que busca una distribución justa y equitativa del agua, distribuye competencias entre los distintos niveles de gobierno y se sienta las bases para que las entidades emitan sus propias normas y otorga mayores facultades a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) carece de un elemento sustancial: no se establecen ninguna base presupuestal para el sector hídrico.

En entrevista con Expansión Política, Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Aguas, señala que si bien es importante el marco normativo para el uso del agua como se establece en estas reformas, también es necesario recursos para llevar a cabo programas.

“Hay una debilidad: no hay recursos suficientes para el sector hídrico para poder cumplir con las metas de establecen tanto el Plan Nacional Hídrico como las necesidades que tiene en infraestructura el país”, comenta.

En las reformas avaladas se le dan mayores facultades a Conagua, pues este organismo encabezado por Efraín Morales López será la encargada de entregar las concesiones de agua y autorizar la reasignación de volúmenes de este líquido; es decir, decidirá a quien envía agua y a quien no, y cuál será el volumen que entregue.

“Sin duda (se le dan más facultades), pero recordemos que Conagua es el titular y la cabeza sector para los temas del agua. Nosotros creemos que es correcto que se le dé mayores facultades para que Conagua tenga ese control para los temas del agua no para detener, no para generar problema o un obstáculo, sino para darle orden y transparencia a las asignaciones del agua”, menciona Raúl Rodríguez.

No obstante en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, la Conagua tuvo una reducción de más de 900 millones de pesos en comparación con 2025 y no ha sido la única disminución que ha tenido, pues desde 2024 los legisladores le entregan menos dinero.

Raúl Rodríguez recuerda que los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, recomiendan en los países que al menos inviertan 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) en el tema de agua por año, que sería aproximadamente cerca de 350,000 millones de pesos.

El experto explica que no hay recursos suficientes para apoyar el Plan Nacional de Hídrico con los 37 proyectos prioritarios y 17 estratégicos, los cuales se enfocan en solucionar problemas de agua potable, drenaje, inundaciones y saneamiento de este líquido.

“Nos preocupa que ante el muy pobre crecimiento económico que va a tener el país en este 2025, que Banco de México ya lo dijo será de .03%, y para 2026, ya siendo muy optimistas, no llegaremos al punto porcentual, no vemos dónde va haber recursos suficientes para apoyar estos sectores”, sostiene.

Una acertada ley

Pese a la falta de presupuesto para el sector hídrico, el presidente del Consejo Consultivo del Agua, Raúl Rodríguez, señala esta propuesta es “acertada” en las normas que mandatan.

“Nosotros la vemos positiva porque bueno, pues habla de poner transparencia, orden en el tema del agua en este país y por supuesto otorgar certeza jurídica. Desafortunadamente, en algunos sectores vieron que la redacción de algunos artículos les parecía ambigua y por lo tanto les daba cierta inquietud, sobre todo porque generaba en algunos casos discrecionalidad”, asegura.

El experto en materia de agua comenta que esta minuta recogió las “inquietudes” más importantes del sector campesino, quienes pedían que no existiera un prohibición para la transferencia de concesiones de agua y tampoco se les criminalizará, ya que se establecían sanciones y penas con prisión de hasta 12 años de cárcel por delitos hídricos.

“Hay un capítulo de delitos hídricos y nosotros nos parece un tema fundamental, porque hay un gran problema de extracción ilegal de agua en este país, lo que se conoce coloquialmente como el huachicoleo del agua”, señala.

Comisión Nacional del Agua Agua

