Congreso

Pablo Gómez: Con reforma, Sheinbaum no busca que Morena controle elecciones

Morenistas plantean discusión de la Reforma Electoral de Sheinbaum entre finales de 2025 y principios de 2026.
lun 20 octubre 2025 06:10 PM
La comisión presidencial para la reforma electoral 2025 acude a la Cámara de Diputados
Pablo Gómez fue una pieza fundamental del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Cuartoscuro )

El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene la intención de que su partido, Morena, controle la organización de las elecciones.

La reforma electoral, adelantó hoy el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, podría comenzar a discutirse en diciembre, pues se requiere tiempo suficiente para su aprobación, al menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral: “lo deseable es que se apresurara la presentación de la iniciativa a diciembre”.

“Lo más correcto es que la Cámara de Diputados comience su trabajo temprano, que sería el mes de diciembre, enero y febrero sería ya la formalidad de la deliberación y, en su caso, la aprobación, febrero y marzo. Entonces a nosotros nos gustaría que fuera diciembre”, dijo.

En medio del proceso de foros para escuchar opiniones, integrantes de la Comisión presidencial se reunieron hoy en la Cámara de Diputados con legisladores de las bancadas, integrantes de la Comisión de la reforma político-electoral.

Sin embargo los aliados de Morena: Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) se ausentaron, no expusieron sus propuestas, ni adelantaron posturas.

Al final el petista Reginaldo Sandoval y el líder de los diputados del PVEM, Carlos Puente, llegaron acompañados del coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, quien sostuvo: “vinieron para demostrar que hay interés de los tres integrantes de la coalición”.

Otro ausente fue el coordinador de los diputados del Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira.

Sin tres de seis bancadas, Pablo Gómez insistió en recordar la historia de la que provienen algunos morenistas como él, a los que les tocó vivir tiempos de ausencia de pluralidad y fraudes.

Ahora “la presidenta de la República no quiere que su partido controle los órganos electorales. Eso nosotros lo repudiamos, lo repudiamos antes, luchamos contra eso”.

Gómez expuso que es una preocupación histórica en materia de organismos electorales que no sean partidistas y por eso no es lo que buscan.

“Los fraudes fueron ejecutados contra nosotros antes de llegar al poder. Sabemos lo que es eso. Esa es nuestra actitud frente a una reforma que tiene que darse (…) De eso depende en gran medida la efectividad del sufragio”, expuso.

También volvió a recalcar que no hay iniciativa de reforma electoral ya elaborada “para que no se crea que andamos dándole el avión a los protagonistas políticos”.

Exponen propuestas

En el encuentro, fue el panista Fernando Torres Graciano el que evidenció la ausencia de petistas y ecologistas, bancadas que en la Reforma Electoral que intentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2022, expresaron su rechazo a la reducción de financiamiento y a los diputados plurinominales.

Pidió diálogo y que sea el Congreso el que decida, y “especial atención a que no se vuelva a dar la intervención del crimen organizado en las elecciones”.

También del PAN la vicecoordinadora Noemí Luna puso como primer tema de discusión “reglamentar la sobrerrepresentación. ¡No podemos volver a permitir que, con un 54% de los votos, haya un 74% de representación -en la Cámara de Diputados- de una sola fuerza política!''.

En segundo lugar pidió no permitir que la intervención del crimen organizado no sea motivo de nulidad de una elección.

“No puede haber democracia donde hay miedo! ¡no puede haber libertad donde hay pistolas de por medio! por eso son los temas que ponemos como eje central de la discusión” misma que debe resultar en una reforma “producto de consensos y no de caprichos”.

El diputado de Morena Hugo Eric Flores pidió que en la reforma político-electoral se elimine ya el fuero procesal y solamente dejar el fuero constitucional

“Si un legislador violenta el orden de justicia debe ser llevado a la justicia sin necesidad de ningún otro procedimiento”.

También planteó “sancionar a los partidos políticos que postulen a personas que resulten ligados con partidos políticos.

“Tenemos que pensar qué vamos a hacer con el crimen organizado metido en las elecciones”.

Por Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán aseguró que Morena ya “realizó su primer fraude” en Veracruz, en contubernio con autoridades electorales locales y la gobernadora Rocío Nahle.

Ahora, dijo que estará a prueba el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El también emecista Pablo González Ahued delineó varias propuestas, entre ellas: más debates y discusión entre partidos y candidatos; más participación juvenil; atención para detener fake news; mecanismos justos y equilibrados de financiamiento.

Además propuso mayor inclusión de migrantes, que ya equivalen a una circunscripción, erradicar injerencia de gobiernos y poner atención especial en el dinero sucio en campañas así como evitar la injerencia del crimen organizado.

