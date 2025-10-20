Pablo Gómez: Con reforma, Sheinbaum no busca que Morena controle elecciones

“Lo más correcto es que la Cámara de Diputados comience su trabajo temprano, que sería el mes de diciembre, enero y febrero sería ya la formalidad de la deliberación y, en su caso, la aprobación, febrero y marzo. Entonces a nosotros nos gustaría que fuera diciembre”, dijo.

En medio del proceso de foros para escuchar opiniones, integrantes de la Comisión presidencial se reunieron hoy en la Cámara de Diputados con legisladores de las bancadas, integrantes de la Comisión de la reforma político-electoral.

Sin embargo los aliados de Morena: Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) se ausentaron, no expusieron sus propuestas, ni adelantaron posturas.

Al final el petista Reginaldo Sandoval y el líder de los diputados del PVEM, Carlos Puente, llegaron acompañados del coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, quien sostuvo: “vinieron para demostrar que hay interés de los tres integrantes de la coalición”.

Otro ausente fue el coordinador de los diputados del Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira.

Sin tres de seis bancadas, Pablo Gómez insistió en recordar la historia de la que provienen algunos morenistas como él, a los que les tocó vivir tiempos de ausencia de pluralidad y fraudes.

Ahora “la presidenta de la República no quiere que su partido controle los órganos electorales. Eso nosotros lo repudiamos, lo repudiamos antes, luchamos contra eso”.

Gómez expuso que es una preocupación histórica en materia de organismos electorales que no sean partidistas y por eso no es lo que buscan.

“Los fraudes fueron ejecutados contra nosotros antes de llegar al poder. Sabemos lo que es eso. Esa es nuestra actitud frente a una reforma que tiene que darse (…) De eso depende en gran medida la efectividad del sufragio”, expuso.

También volvió a recalcar que no hay iniciativa de reforma electoral ya elaborada “para que no se crea que andamos dándole el avión a los protagonistas políticos”.