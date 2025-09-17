Inician audiencias públicas rumbo a la Reforma Electoral

El presidente de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez, informó que será un ejercicio libre en el que se escuchará a los ciudadanos.

“Será un ejercicio de participación libre, sin ningún requerimiento previo para escuchar propuestas del gran tema de reforma electoral”, explicó el extitular de la UIF.

En agosto pasado la presidenta Sheinbaum publicó un decreto en el que se creó la Comisión presidencial para la Reforma Electoral la cual la componen además de Pablo Gómez, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Ernestina Godoy, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina de la Presidencia de la República; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores del Presidente de la Oficina de la Presidencia de la República y Arturo Zaldivar, coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República.

En la primera audiencia participan José Peña Merino, Lázaro Cárdenas Batel y Jesús Ramírez Cuevas.

De acuerdo con el formato, se realizarán tres sesiones públicas a la semana con una duración aproximada de tres horas cada una.

Cada participante tiene hasta cinco minutos para realizar propuestas en materia electoral.