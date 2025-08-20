Morena ve posibilidad de aplicar la Reforma Electoral en comicios de 2027

“Estamos hablando de una iniciativa que va a llegar hasta el próximo año, de 14 foros que se van a desarrollar, de que llegue a Cámara a cualquiera de las dos Cámaras e inicie el proceso de discusión que lo podemos hacer incluso de manera bicameral para construir un dictamen que sea discutido tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores”, mencionó.

El senador comentó que una vez que llegue la iniciativa al Congreso de la Unión, se impulsará con la participación de todas las bancadas parlamentarias los foros para “confeccionar” una reforma que garantice la reducción de los recursos a los partidos políticos y la revisión del número de integrantes en el Senado y en la Cámara de Diputados.

“Cuando llegue la iniciativa al Poder Legislativo estaremos trabajando de manera conjunta los Grupos Parlamentarios a través de la Comisión de Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales en Cámara de Senadores la iniciativa, dependiendo dónde la turne el Ejecutivo, la Presidenta de la República”, comentó Ignacio Mier.

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual está encabezada por Pablo Gómez, iniciará las consultas para la construcción de esta reforma en octubre.

“Las consultas se llevarán a cabo de forma amplia a ciudadanía en general, organizaciones sociales y civiles, partidos nacionales y locales, comunidades indígenas, integrantes de educación e investigación, autores y analistas sobre temas políticos, organizaciones y centros de migrantes mexicanos en el extranjero, integrantes de órganos electorales administrativos y judiciales”, dijo Pablo Gómez el pasado 11 de agosto.

Los temas que se revisarán en estos foros para construcción de la propuesta presidencial son:

Libertades políticas. Representación del pueblo. Sistema de partidos. Financiamientos y prerrogativas de partidos. Fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales y preelectorales. Efectividad del sufragio. Regulación de la competencia político-electoral Libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas. Propaganda de poderes y organismos públicos. Sistema de votación y de cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero. Autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. Requisitos de elegibilidad. Inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo. Consultas populares y revocaciones de mandatos.

Actualmente, la legislación mexicana establece que no se puede modificar las leyes electorales seis meses antes de una elección.