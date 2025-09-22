Publicidad

Congreso

Panista presenta solicitud de juicio político en contra de Adán Augusto López

El caso de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", abrió otro frente en contra del exgobernador morenista de Tabasco.
lun 22 septiembre 2025 12:39 PM
La panista consideró que con el juicio político se podrá retirar el fuero al legislador para ser investigado.

La exdiputada federal María Elena Pérez Jaén presentó hoy una demanda de juicio político en contra del senador Adán Augusto López Hernández, para que le sea retirado el fuero y pueda ser investigado por presuntos actos y omisiones que presuntamente favorecieron al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco, de enero de 2019 a agosto de 2021.

De acuerdo con la panista, la supuesta responsabilidad que tiene el líder de la bancada de Morena en el Senado es por nombrar y mantener en el cargo como secretario de Seguridad en su administración estatal a Hernán Bermúdez Requena, quien es acusado de ser el líder del grupo criminal “La Barredora”.

“Es de notorio conocimiento que al ser él el superior jerárquico de su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en su periodo como Gobernador de Tabasco, tenía conocimiento de las actividades ilícitas”, señala el documento entregado a la Cámara de Diputados.

"Implica la comisión de diversos delitos por el actual senador y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República como son tráfico de influencias, cohecho, encubrimiento”, dijo Pérez Jaén.

De acreditarse esas procedería, estimó, la destitución e inhabilitación de López Hernández tiene que darse hasta por 20 años, así como la apertura de los eventuales procesos penales correspondientes.

En su relatoría, la exlegisladora señaló que se puede configurar tráfico de influencias, pues como servidor público pudo haber promovido o gestionado “la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, en su administración como gobernador de Tabasco, mismos que pudieron producirle (e incluso hasta la fecha) beneficios económicos o de cualquier otra índole”.

Pérez Jaén acusó además que López Hernández incurrió en posible encubrimiento al presuntamente conocer las actividades de Bermúdez Requena “y haber prestado auxilio o cooperación de cualquier especie al autor del delito, e incluso, haberlo ayudado a ocultarse, sin dar auxilio a las autoridades correspondientes para la investigación”.

Por todo ello, la panista consideró que con el juicio político se podrá retirar el fuero al legislador para ser investigado.

La probable responsabilidad política, explicó en su documento, el cual será ratificado el jueves, se acredita porque tuvo un nivel jerárquico superior y en el ejercicio de sus actividades "incurrió en actos u omisiones graves en perjuicio de los intereses públicos".

“Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario y pertinente que se apliquen las hipótesis correspondientes a efecto de que dicho servidor público asuma las responsabilidades administrativas, políticas y, en su caso, penales”, expuso la panista.

