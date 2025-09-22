Panista presenta solicitud de juicio político en contra de Adán Augusto López

“Es de notorio conocimiento que al ser él el superior jerárquico de su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en su periodo como Gobernador de Tabasco, tenía conocimiento de las actividades ilícitas”, señala el documento entregado a la Cámara de Diputados.

"Implica la comisión de diversos delitos por el actual senador y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República como son tráfico de influencias, cohecho, encubrimiento”, dijo Pérez Jaén.

De acreditarse esas procedería, estimó, la destitución e inhabilitación de López Hernández tiene que darse hasta por 20 años, así como la apertura de los eventuales procesos penales correspondientes.

En su relatoría, la exlegisladora señaló que se puede configurar tráfico de influencias, pues como servidor público pudo haber promovido o gestionado “la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, en su administración como gobernador de Tabasco, mismos que pudieron producirle (e incluso hasta la fecha) beneficios económicos o de cualquier otra índole”.

Pérez Jaén acusó además que López Hernández incurrió en posible encubrimiento al presuntamente conocer las actividades de Bermúdez Requena “y haber prestado auxilio o cooperación de cualquier especie al autor del delito, e incluso, haberlo ayudado a ocultarse, sin dar auxilio a las autoridades correspondientes para la investigación”.

Por todo ello, la panista consideró que con el juicio político se podrá retirar el fuero al legislador para ser investigado.

La probable responsabilidad política, explicó en su documento, el cual será ratificado el jueves, se acredita porque tuvo un nivel jerárquico superior y en el ejercicio de sus actividades "incurrió en actos u omisiones graves en perjuicio de los intereses públicos".

“Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario y pertinente que se apliquen las hipótesis correspondientes a efecto de que dicho servidor público asuma las responsabilidades administrativas, políticas y, en su caso, penales”, expuso la panista.