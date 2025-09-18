¿Quién es Hernán Bermúdez Requena, el líder criminal al que Adán Augusto encargó la seguridad de Tabasco?

A Bermúdez Requena se le ubica como “El Comandante H” del grupo de "La Barredora", organización a la que se le responsabiliza del incremento de delitos como extorsión, huachicoleo y narcotráfico, que colocaron a varias ciudades tabasqueñas en 2024 entre los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional.

Aunque sus presuntos vínculos con el crimen organizado eran conocidos desde 2022, Bermúdez permaneció año y medio más al frente de la seguridad estatal. Ese año el colectivo Guacamaya Leaks filtró millones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los que al menos diez informes militares lo señalaban como integrante del CJNG.

El 14 de octubre de 2022, López Hernández –ya como secretario de Gobernación– desestimó las revelaciones, a las que calificó como “fantasías” y “dizque filtraciones”.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador también defendió a su colaborador, asegurando que los señalamientos eran ataques de “los conservadores”.

En contraste, a finales de 2024 el gobernador de Tabasco, Javier May, también de Morena, criticó a sus antecesores López Hernández y Carlos Merino Campos (interino) por mantener en el cargo a Bermúdez.

El 14 de febrero de 2024 se giró una orden de aprehensión en su contra, pero no huyó del país sino hasta enero de este año, reveló el comandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel López Martínez.

De acuerdo con López Martínez, Bermúdez salió de Mérida, Yucatán, y se le rastreó en una ruta que incluía Panamá, España y Brasil, lo que motivó la emisión de una ficha roja para su localización y captura.

¿Bermúdez Requena es de Morena?

De acuerdo con la prensa local, Bermúdez inició su carrera pública en el gobierno interino de Manuel Gurría Ordóñez (1992-1994).

Posteriormente, durante la administración de Roberto Madrazo, fue director del Centro de Readaptación Social de Tabasco.

También trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), donde coincidió con Gurría Ordóñez.

El rastro del funcionario se reactivó cuando Adán Augusto López Hernández, ya como gobernador de Tabasco por Morena, lo designó secretario de Seguridad en diciembre de 2019, convirtiéndolo en el tercer titular en ocupar ese cargo en su administración.

Cuando López Hernández fue llamado al gabinete federal en junio de 2023, Bermúdez permaneció en el cargo bajo el interinato de Carlos Merino Campos y más tarde durante el inicio del mandato de Javier May.

Finalmente, el 5 de enero de 2024, Bermúdez fue destituido y sustituido por el general brigadier Víctor Hugo Chávez Martínez, quien renunció en febrero del mismo año. Desde entonces, Serafín Tadeo Lazcano funge como titular de la Secretaría de Seguridad en Tabasco.