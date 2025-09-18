Publicidad

Hernán Bermúdez, el líder criminal al que Adán Augusto encargó la seguridad de Tabasco

El llamado "Comandante H” del grupo de La Barredora inició en gobiernos priistas... pero despuntó con Morena en Tabasco.
jue 18 septiembre 2025 01:31 PM
¿Quién es Hernán Bermúdez Requena, el líder criminal al que Adán Augusto encargó la seguridad de Tabasco?
Adán Augusto ha guardado silencio respecto a su secretario de Seguridad.

Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco de 2018 a 2024, acusado de ser parte del grupo criminal "La Barredora", fue detenido en Paraguay el pasado 12 de septiembre y extraditado a México este 17 de septiembre.

Con más de tres décadas en funciones de seguridad pública, Bermúdez Requena fue encumbrado como secretario por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández. Sin embargo, hoy se le atribuye el haber permitido el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco y de "La Barredora", su célula criminal, antes de que ambos grupos entraran en una violenta disputa.

A Bermúdez Requena se le ubica como “El Comandante H” del grupo de "La Barredora", organización a la que se le responsabiliza del incremento de delitos como extorsión, huachicoleo y narcotráfico, que colocaron a varias ciudades tabasqueñas en 2024 entre los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional.

Aunque sus presuntos vínculos con el crimen organizado eran conocidos desde 2022, Bermúdez permaneció año y medio más al frente de la seguridad estatal. Ese año el colectivo Guacamaya Leaks filtró millones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los que al menos diez informes militares lo señalaban como integrante del CJNG.

El 14 de octubre de 2022, López Hernández –ya como secretario de Gobernación– desestimó las revelaciones, a las que calificó como “fantasías” y “dizque filtraciones”.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador también defendió a su colaborador, asegurando que los señalamientos eran ataques de “los conservadores”.

En contraste, a finales de 2024 el gobernador de Tabasco, Javier May, también de Morena, criticó a sus antecesores López Hernández y Carlos Merino Campos (interino) por mantener en el cargo a Bermúdez.

El 14 de febrero de 2024 se giró una orden de aprehensión en su contra, pero no huyó del país sino hasta enero de este año, reveló el comandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel López Martínez.

De acuerdo con López Martínez, Bermúdez salió de Mérida, Yucatán, y se le rastreó en una ruta que incluía Panamá, España y Brasil, lo que motivó la emisión de una ficha roja para su localización y captura.

¿Bermúdez Requena es de Morena?

De acuerdo con la prensa local, Bermúdez inició su carrera pública en el gobierno interino de Manuel Gurría Ordóñez (1992-1994).

Posteriormente, durante la administración de Roberto Madrazo, fue director del Centro de Readaptación Social de Tabasco.

También trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), donde coincidió con Gurría Ordóñez.

El rastro del funcionario se reactivó cuando Adán Augusto López Hernández, ya como gobernador de Tabasco por Morena, lo designó secretario de Seguridad en diciembre de 2019, convirtiéndolo en el tercer titular en ocupar ese cargo en su administración.

Cuando López Hernández fue llamado al gabinete federal en junio de 2023, Bermúdez permaneció en el cargo bajo el interinato de Carlos Merino Campos y más tarde durante el inicio del mandato de Javier May.

Finalmente, el 5 de enero de 2024, Bermúdez fue destituido y sustituido por el general brigadier Víctor Hugo Chávez Martínez, quien renunció en febrero del mismo año. Desde entonces, Serafín Tadeo Lazcano funge como titular de la Secretaría de Seguridad en Tabasco.

Sheinbaum pide esperar el avance de las investigaciones

El pasado 28 de julio, la presidenta Cluadia Sheinbaum informó desde su mañanera que Adán Augusto López Hernández, senador y esxecretario de Gobernación, no era investigado por el caso de Hernán Bermúdez.

"No está siendo investigado. De parte del gobierno no se ha pedido ninguna investigación", afirmó.

La presidenta sostuvo entonces que este caso correspondía ser investigado por la Fiscalía de Tabasco.

“Las fiscalías son quienes tienen la obligación de hacer investigación. Nosotros no protegemos a nadie, de parte nuestra no hay acusación. Si la fiscalía tuviera algo, que investigue. Pero es importante que se conozca cómo fue este proceso, hasta acusar a esta persona”, dijo.

Este 18 de septiembre, la presidenta Sheinbaum afirmó que incluso López Obrador solicitó la destitución de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad de Tabasco.

Sobre la posible licencia para que Adán Augusto López Hernández se separe del cargo de senador, la presidenta dijo que eso dependerá del avance de las investigaciones sobre Hernán Bermúdez.

Sheinbaum pidió además esperar a que avance la investigación y resaltó que hay disposición del líder de los senadores de Morena para declarar entorno a los nexos de su exjefe de Seguridad en Tabasco.

Ante el regreso del exfuncionario, el senador López Hernández explicó que está tranquilo y aseguró que no supo del actuar de Bermúdez.

