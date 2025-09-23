Publicidad

Congreso

"Alito" Moreno denuncia a Adán Augusto López ante el FBI y la DEA

El senador denunció que, aunque desde la Comisión de Marina que presidía buscaba citar a funcionarios de la dependencia para que rindieran cuentas, la semana pasada fue removido de su cargo.
mar 23 septiembre 2025 03:41 PM
El líder nacional del PRI informó este martes que presentó una denuncia formal en contra de Adán Augusto López en Estados Unidos, ante el FBI y la DEA.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, informó este martes que presentó una denuncia ante agencias de seguridad de Estados Unidos en contra de Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena y exsecretario de Gobernación, por su presunta participación en una red de corrupción vinculada al llamado “huachicol fiscal”.

En conferencia de prensa, "Alito" Moreno aseguró que existen documentos y pruebas que evidencian cómo, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se aprobaron nombramientos en la Comisión de Marina del Senado a personas relacionadas con un esquema de fraude millonario en combustibles.

El diputado federal detalló que la denuncia fue presentada tanto ante la Fiscalía General de la República (FGR) como ante la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia, con el objetivo de que se investiguen los presuntos nexos del morenista con el crimen organizado.

“Hemos entregado datos, información y señalamientos en instancias nacionales e internacionales. Morena se ha convertido en un narcopartido que protege la impunidad en México”, sostuvo.

Moreno afirmó que el denominado huachicol fiscal –una red de empresas factureras y de importación de combustibles que operan con facturas falsas y evasión de impuestos– cuesta miles de millones de pesos al erario y aseguró que la complicidad de funcionarios de alto nivel permitió su operación.

De acuerdo con el político priista, la infiltración del crimen organizado en el gobierno de Morena se permitió desde los más altos niveles del poder.

Dijo que, en 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se aprobaron ascensos y designaciones que beneficiaron a personas vinculadas con este esquema y acusó directamente a Adán Augusto López Hernández de avalarlos.

“Este es el documento oficial donde, por órdenes del expresidente López Obrador, se mandaron para los ascensos al Senado de la República y a la Comisión de Marina los personajes hoy vinculados al robo y al fraude más grande en la historia de México. El oficio está firmado nada más y nada menos que por Adán Augusto López Hernández”, declaró.

Mencionó que entre los nombramientos figuraban sobrinos del entonces secretario de Marina, uno de los cuales –dijo– se encuentra prófugo de la justicia.

“Aquí está el dictamen donde aparece el nombramiento de Fernando Arias Laguna, sobrino del secretario de Marina, que hoy está prófugo. Se mandó el oficio junto con el de Manuel Farías. Todo esto demuestra la complicidad y la red de protección desde el Estado mexicano”, afirmó.

Alejandro “Alito” Moreno explicó que desde el Senado buscaban citar a comparecer a distintos funcionarios de la Secretaría de Marina para que informaran sobre lo que estaba ocurriendo con la presunta red de corrupción ligada al huachicol fiscal, sin embargo, acusó, Morena frenó ese intento al nombrar como presidente de la Comisión de Marina a Carlos Lomelí Bolaños, un senador de su bancada, lo que a su juicio fue una maniobra para impedir que se transparentara la información.

“Íbamos a citar a comparecer a distintos funcionarios de la Secretaría de Marina para que nos dieran información de lo que está ocurriendo en el país, con esta red de corrupción que involucró a una institución que es emblema para el Estado mexicano. Y nombraron como presidente a un senador señalado por agencias de seguridad de Estados Unidos, precisamente para bloquear esas comparecencias”, afirmó Moreno.

"Alito" Moreno lanzó dicha acusación luego de que el pasado 18 de septiembre el Pleno del Senado de la República avaló un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentarlo Morena, fue designado como presidente de la Comisión de Marina, sustituyendo en dicho lugar a Alejandro Moreno.

El nombramiento fue criticado también por otros legisladores priistas, entre ellos Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado de la República, y el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, quienes acusaron que esta decisión es un “acto de revanchismo político” en contra de Moreno Cárdenas.

