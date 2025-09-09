Diputados avalan reforma contra extorsiones

Dado que todos los grupos parlamentarios coincidieron en el diagnóstico, se alcanzó votación de mayoría calificada con voto unánime.

La iniciativa fue presentada el pasado 10 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum y consiste en incluir en el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución la facultad del Congreso a expedir una ley general en materia de extorsión.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, de Morena, reconoció que ese delito se ha incrementado desde el inicio del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Y expuso la gravedad del asunto: “es el delito que más ha crecido. Les voy a dar un número. En 2018 había un promedio diario de 19 extorsiones, a enero de 25 ha aumentado a 29, lo que representa un incremento del 58 % en tan solo 6 años”.

De acuerdo al morenista las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades del delito de extorsión y eso afecta comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, “toda la actividad económica, incluso la más pequeña está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

El exsubsecretario de Seguridad en ese sexenio y ahora diputado morenista Ricardo Mejía Berdeja, reconoció que el delito ha crecido en el estado de México, Michoacán y Guerrero.

Hay “terror criminal” impuesto por la Familia Michoacana y cobran cuota por todo “la carne, el pollo, el huevo, la coca cola”.

En la ciudad de México la que opera es la Unión Tepito y en la zona norte del país con el Cartel del Noreste, herederos de los zetas, relató.

Adrián González Naveda, del PT, destacó que este año ha disminuido 25% el homicidio doloso, pero hay “capacidad de respuesta inmediata porque estamos cerca del pueblo” y por eso se ve que otros delitos no se han detenido.

“Si, no negamos que ahora que ese delito que se mide mejor, por supuesto que muestra un incremento en su prevalencia, ¿no?. No lo negamos, lo reconocemos para atacarlo de manera decidida”.

Tal fue la coincidencia en el diagnóstico, que la crítica a los “abrazos y no balazos” en el sexenio de López Obrador no enardeció –como antes- a legisladores de Morena, Partido Verde (PVEM) y del Trabajo (PT) en defensa del exmandatario. Ahora eso no desató porras ni desorden en el pleno.

El panista Héctor Saúl Téllez fue quien advirtió que durante el sexenio pasado se disparó en 75% el delito de extorsión , los datos “son irrefutables” y muestran “el fracaso en estrategias de seguridad” y eso que el 97% de ese delito no se denuncia.

Los primeros diez meses de las últimas cuatro administraciones lo indican, dijo: en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum 9,021 casos; con López Obrador en el mismo periodo 7,249 casos; con Enrique Peña Nieto 6,792 y “sólo” 2,599 con Felipe Calderón.