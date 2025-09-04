Publicidad

México

Más agentes, capacitación e investigación; van, ahora sí, por fortalecer policías

Los estados implementarán el Acuerdo Nacional para Fortalecer a las Instituciones de Seguridad, que se basa en el incremento del estado de fuerza y la profesionalización de los uniformados.
jue 04 septiembre 2025 02:05 PM
Para 2029, las entidades federativas deben aumentar su plantilla de policías al menos 25%.

Los gobiernos estatales implementarán el Acuerdo Nacional para Fortalecer a las Instituciones de Seguridad, que comprende 16 acciones para mejorar el combate al crimen desde lo local.

El documento establece compromisos para los estados como aumentar 25% el estado de fuerza de las policías estatales y de investigación, y 30% la plantilla de los ministerios públicos de las fiscalías estatales.

La finalidad es que las corporaciones locales y las fiscalías cuenten con las "condiciones mínimas necesarias" para prevenir, atender, investigar y contener de manera efectiva los delitos del fuero común.

El sexenio pasado, el fortalecimiento de las policías locales no fue prioridad del Plan Nacional de Seguridad, por lo que expertos y organizaciones advierten que estas sufrieron un deterioro.

Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, califica como "positivo" que se busque mejorar las corporaciones locales para hacerlas más confiables y contribuyan al trabajo que realiza la Federación, luego del "acercamiento a lo militar" en la administración anterior.

No obstante, subraya el experto, es necesario que las autoridades demuestren voluntad política y "le metan" a este plan el presupuesto que requiere o, de lo contrario, se quedará solo en buenas intenciones.

"Me parece muy positivo, es algo que hemos insistido mucho desde la sociedad civil, la necesidad de tener corporaciones confiables en lo local, porque la Federación, por mucho que quiera hacer, nunca va ser capaz de resolver las diferentes problemáticas sin el apoyo de instituciones locales", observa.

"Ahora, el tema será ver de qué manera lo piensan hacer, bajo qué modelo y si efectivamente es algo serio, si le van a meter los recursos necesarios para que esto ocurra, o como siempre, quedara en buenas intenciones, que son eso: intenciones", dice.

presidencia

Estrategia de seguridad será "aterrizada" en las 32 entidades, anuncia Sheinbaum

Armando Vargas, especialista de México Evalúa, subraya la necesidad de fortalecer las instituciones estatales de seguridad y justicia, con énfasis en las condiciones laborales, de capacitación y equipamiento.

Advierte que el 61.3% de las policías estatales percibe un sueldo inferior al recomendado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que debería oscilar entre 10,626 y 21,679 pesos mensuales.

"Difícilmente las corporaciones pueden convertirse en el primer dique de contención frente al crimen si no cuentan con un salario digno. Dignificar las condiciones laborales de las policías locales no es un lujo: es una urgencia", señala Vargas en el artículo "Tres argumentos para fortañecer a las policías locales" , publicado el 21 de agosto de 2025 en Expansión Política.

"Son las policías locales quienes realmente hacen la diferencia para reducir la impunidad. Merecen mayor presupuesto, sobre todo en capacitación y en su articulación con fiscalías y procuradurías estatales", agrega.

Reclutamiento

El Acuerdo Nacional para Fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública, aprobado el martes en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se basa en tres ejes:

1.- Incrementar el estado de fuerza y profesionalización.
2.-Fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación de los estados.
3.-Modernización y estandarización de la infraestructura tecnológica y del Sistema Nacional de Información.

Del primer punto, las entidades federativas deberán incrementar 25% su estado de fuerza de policías estatales y de investigación, y 30% el número de ministerios públicos a nivel nacional.

Estos dos compromisos deberán cumplirse a más tardar en diciembre de 2029 para superar el déficit de elementos, incrementar su eficacia operativa y recuperar la confianza ciudadana.

"Las secretarías de seguridad y las fiscalías estatales elaborarán un Plan de Reclutamiento Estatal para el periodo 2026-2030, en un plazo no mayor a 30 días naturales, a partir de la publicación del Acuerdo", señala el documento.

Los resultados del primer informe de gobierno de Sheinbaum y AMLO
presidencia

Menos homicidios y más apoyos, Sheinbaum supera a AMLO en su primer informe

Como parte de este eje, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicará el Modelo Operativo de Homologación de Academias e Institutos, a más tardar en enero de 2026.

Las entidades también deberán garantizar que, a más tardar en enero de 2028, cuenten con al menos una academia o instituto certificado por el Sistema Nacional de Seguridad, con la infraestructura y los recursos indispensables para su adecuado funcionamiento.

Fortalecimiento de capacidades

Para mejorar sus capacidades, las corporaciones locales asumieron otros compromisos como habilitar Unidades de Investigación con base en el modelo que actualizará y publicará el Secretariado Ejecutivo.

Asimismo, impartir entre los agentes el nuevo Programa de Formación para Personal Policial con Funciones de Investigación, y garantizar que el perfil del personal policial con funciones de investigación e inteligencia cumplan con los estándares nacionales.

Con el fin de consolidar las capacidades de investigación del delito de extorsión, las fiscalías deberán contar con áreas especializadas para la atención e investigación de ese delito a más tardar en enero de 2026.

El plan también incluye al "consolidación" de la operación de los Centros de Control y Comando (C5) en todo el país, por lo que los Ejecutivos estatales asumieron el compromiso de garantizar los recursos y capacidades adecuadas a más tardar en enero de 2026.

"Los Centros de Comando y Control deberán garantizar que las y los operadores de las líneas 911 y 089 cuenten con la capacitación que emitirá e impartirá el Secretariado Ejecutivo a partir de febrero de 2026", establece el Acuerdo.

Modernización

En materia de modernización y estandarización de infraestructura, los estados asumieron otra serie de compromisos como:

-Implementar la nueva metodología de recopilación de información diaria del delito de homicidio doloso.
-Reportar información periódicamente al nuevo Registro Nacional de Eficiencia Ministerial.
-Formalizar la creación y operación de las fiscalías especializadas en investigación y búsqueda de personas, con al menos cinco unidades y áreas, de acuerdo con la Ley General en la materia.
-Concluir con el rezago de información de la Base Nacional de Información Genética en el Banco Nacional de Datos Forenses.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó el martes que el futuro de la seguridad en México depende "en gran medida" del mejoramiento de las policías estatales y municipales.

"El fortalecimiento de las policías estatales es una condición indispensable para enfrentar la inseguridad en México", sostuvo.

El panorama

Al cierre de 2024, las instituciones de seguridad pública estatales contaban con al menos 151,168 elementos, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal, publicado por el Inegi el 14 de agosto de 2025.

Sin contara la capital del país, los estados de México, Veracruz y Chiapas concentran el 13.4%, 8.2 %y 6.4% del personal adscrito a las corporaciones estatales, respectivamente.

El informe del Inegi no incluyó información de Ciudad de México porque, a la fecha de corte para la publicación, la entidad no había entregado su información completa.

Comparecencia Harfuch
Congreso

Harfuch presume avances; admite que problema de seguridad no está resuelto

Al cierre de 2024, 29 instituciones de seguridad pública estatales contaban con unidad de inteligencia y/o análisis; 25 con unidad de proximidad social; 20 con unidad de investigación y 28 con unidad de policía cibernética.

"En relación con el rango de ingresos, (...) 48.3% tenía ingresos de 10,001 a 20 mil pesos mensuales. En las instituciones de seguridad pública estatales, 34.1% de las mujeres y 40.5 % de los hombres tuvieron ingresos mayores a 20 mil pesos", señala.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Francisco Rivas, sostiene que, en los hechos, este Acuerdo busca revertir lo que se dejó de hacer el sexenio pasado en materia de mejoramiento policial en estados y municipios.

Considera que, sin dejar de lado el mejoramiento de salarios y las prestaciones, es fundamental la capacitación y el equipamiento del personal, por el rezago que acarrean.

"No solo es una opinión, hay datos de la disminución del personal a partir de recortes presupuestales y la pandemia; el debilitamiento fue muy evidente por eso, es positivo que quieran ejecutar una serie de acciones y actividades, hay que ver a qué modelo de policía se van a rehacer, sobre todo cuando en el país lo que impera es un acercamiento a lo militar", alerta.

"El debilitamiento ahí estuvo y tiene y tendrá consecuencias. Sí hay cuestiones prácticas que se resuelven con el dinero, pero hay otras que no se resuelven con el dinero, como la voluntad política y la limpia de instituciones. Y limpiarlas es una labor considerablemente difícil", añade.

Rivas estima que, en el corto plazo, no se verán "muchos cambios reales" o "grandes resultados" en la seguridad pública estatal y municipal, y subraya la necesidad de que los gobernadores demuestren con hechos que quieren sanear sus corporaciones y desmantelar las redes delictivas que operan en sus territorios.

