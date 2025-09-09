Ejecutivo pide mínimo aumento para el sector seguridad, pero castiga a la SSPC

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 se solicitan 60,110 millones de pesos para la SSPC, cuando este año ejerce con 70,422 millones.

Es decir, que la SSPC contaría con 10,312 millones de pesos menos el próximo año, a pesar de las presiones de Estados Unidos para dar más resultados contra los cárteles, de la violencia en varios estados y de sus nuevas facultades.

Esta dependencia, considerada "súpersecretaría" por sus amplias facultades para investigar y perseguir delitos, fue fortalecida a partir de reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por ejemplo, coordinará el Sistema Nacional de Inteligencia y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. También está a cargo de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

"Se busca mejorar las condiciones de seguridad y promoción de una cultura de paz social, en donde intervengan todos los poderes públicos de los tres órdenes de gobierno y de la participación del pueblo de México", se lee en el Proyecto.

"Las Directrices 2026 (son) salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social", agrega.

Parte del descenso en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad se explica porque ya no tendrá el control operativo y presupuestal de la Guardia Nacional, la cual ya fue adherida a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Hacienda pide más para la Sedena

A diferencia de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá un incremento en su presupuesto del próximo año si la Cámara de Diputados aprueba sin cambios la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto, la Defensa pasará de 158,287 a 170,753 millones de pesos para la institución a cargo de Ricardo Trevilla Trejo.

Entre los proyectos que tiene asignados la Secretaría de la Defensa está la construcción del vías de ferrocarril, la obra insignia de la presidenta Sheinbaum.

La construcción de vías de ferrocarril es una de las obras prioritarias del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Presidencia de México.)

...y lo mismo para la Semar

La Secretaría de Marina tendría un ligero incremento en caso de que sea aprobado su presupuesto para el próximo año. De acuerdo con el proyecto para 2026 se proponen 65,926 mdp, superando ligeramente a los 65,888 mdp asignados para este año.