Gobierno propone elevar impuesto a ahorradores; "es un castigo", acusa el PRI

El Gobierno federal revivió su propuesta de aumentar los impuestos a los ahorradores mexicanos. La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) plantea actualizar el porcentaje de la tasa de retención anual, prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta, con lo que pasaría de 0.5 vigente a 0.9 para el ejercicio fiscal 2026.
El diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, alertó que con la medida se "castiga" a los ahorradores. “Están sancionando al ahorrador, están queriendo más inversión privada, pero le están dando castigos a quien busca ahorrar para su familia”, acusó.