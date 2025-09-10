Gobierno propone elevar impuesto a ahorradores; "es un castigo", acusa el PRI

En 2023, Morena intentó implementar un aumento similar. En ese entonces pidió incrementar nueve veces esa tasa de ISR para que de 0.15 vigente ese año pasara a 1.48% para 2024.

La propuesta causó molestia –como ahora– y de última hora tras un cabildeo con la Secretaria de Hacienda, los diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) moderaron el incremento para que llegara a 0.5% .

Hoy, de nuevo, está la propuesta en el Paquete Económico de retener el 0.9% de ISR.

“Es algo que debatimos en la pasada Legislatura y que logramos echar abajo. Hoy Morena vuelve a intentar meter esto a la agenda pública”, acusó el diputado priista.

El legislador advirtió que el aumento propuesto es “casi el doble". Explicó que si actualmente por cada 50, 000 pesos ahorrados, se pagan 250 pesos de impuestos al año, con la propuesta del Gobierno federal, el próximo año se pagarán 450 pesos.