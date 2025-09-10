Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Gobierno propone elevar impuesto a ahorradores; "es un castigo", acusa el PRI

El diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, señaló que el aumento a la tasa de retención desmotiva a los mexicanos a ahorrar.
mié 10 septiembre 2025 08:53 PM
ppr vs ahorro voluntario cual conviene
En 2023, el Gobierno federal también propuso incrementar la tasa de retención de los ahorradores.

El Gobierno federal revivió su propuesta de aumentar los impuestos a los ahorradores mexicanos. La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) plantea actualizar el porcentaje de la tasa de retención anual, prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta, con lo que pasaría de 0.5 vigente a 0.9 para el ejercicio fiscal 2026.

El diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, alertó que con la medida se "castiga" a los ahorradores. “Están sancionando al ahorrador, están queriendo más inversión privada, pero le están dando castigos a quien busca ahorrar para su familia”, acusó.

Publicidad

En 2023, Morena intentó implementar un aumento similar. En ese entonces pidió incrementar nueve veces esa tasa de ISR para que de 0.15 vigente ese año pasara a 1.48% para 2024.

La propuesta causó molestia –como ahora– y de última hora tras un cabildeo con la Secretaria de Hacienda, los diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) moderaron el incremento para que llegara a 0.5% .

Te podría interesar:

Sesión Ordinaria Diputados Fideicomisos-3
Congreso

Morena acuerda con SHCP aumentar en menor escala retención de ISR a ahorradores

Hoy, de nuevo, está la propuesta en el Paquete Económico de retener el 0.9% de ISR.

“Es algo que debatimos en la pasada Legislatura y que logramos echar abajo. Hoy Morena vuelve a intentar meter esto a la agenda pública”, acusó el diputado priista.

El legislador advirtió que el aumento propuesto es “casi el doble". Explicó que si actualmente por cada 50, 000 pesos ahorrados, se pagan 250 pesos de impuestos al año, con la propuesta del Gobierno federal, el próximo año se pagarán 450 pesos.

Publicidad

Desincentivar el ahorro

Para el diputado Abramo Masso, con esta medida están desmotivando al ahorrador y no le dan condiciones de competitividad y alertó que en lugar de ampliar la base gravable para quienes no pagan impuestos, Morena intenta volver a recaudar con el que está dado de alta en Hacienda y el que paga impuestos.

“A ese quiere cargarle más la cobija, siendo que hay 51% de informalidad en México”, insistió.

Te podría interesar:

Aumenta el número de personas que ahorran en una cuenta en México
Finanzas Personales

Aumenta el número de personas que ahorra en México

El diputado señaló que en este momento, en el que se requiere generar opciones de crecimiento y competitividad y motivar a los ahorradores, se le están subiendo los impuestos.

“En el 2024 Morena lo subió a 0.50 y hoy lo quieren subir a 0.90. Cada año están incrementando gradualmente el impuesto al ahorrador. Entonces, ¿cómo quieres que haya certidumbre y formalidad si el que pague impuestos y ahorra lo estás grabando más y al que ni siquiera mete el dinero al banco, pues a ese no lo auditas con nada?”, cuestionó.

Publicidad

Tags

Congreso Mexicano Ahorro ISR

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad