Morena y aliados entran en crisis por candidaturas, pero ven difícil 'divorcio'

Para el politólogo e investigador, Bernardino Esparza Martínez, la alianza de Morena, PT, PVEM podría “durar muy poco” y más porque en dos años se realizarán las elecciones intermedias, donde se elegirán gobernadores y diputados federales.

“Creo que va a durar muy poco, porque recordemos que vienen las elecciones de 2027, no sé cuánto tiempo vaya a durar esta esta alianza en ese sentido; seguro muchos de ellos, de los que están aliándose, pues querrán ser candidatos a otros cargos de elección popular y ahí es donde vamos a ver las divisiones en principio”, señala.

Karla Suarez, consultora en Integralia, considera que a ninguno de los tres partidos políticos le conviene separarse.

No obstante, estima la especialista, Morena deberá ceder a sus aliados espacios en la agenda pública y lugares en el Congreso para evitar una mayor división.

Dudo que haya una separación de la coalición. A ninguno de los partidos políticos les convendría separarse”. Karla Suárez, consultora en Integralia.

El PT, eterno aliado de AMLO

Al menos desde el 2000, Alberto Anaya, dirigente del PT, y Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, han mantenido una relación de amistad. Desde ese año, el partido de los trabajadores respaldó las distintas aspiraciones políticas del tabasqueño.

La primera vez que fueron juntos en unas elecciones fue hace 25 años, cuando el PT apoyó a López Obrador como candidato a la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal; en esa ocasión, la alianza PT-PRD ganó con 39.5% de los votos.

En 2006, 2012 y 2018, el partido encabezado por “El profe”, como le llaman a Alberto Anaya, nuevamente respaldó a López Obrador en su aspiración presidencial. En 2024, el PT nuevamente fue en alianza con Morena y apoyó a la entonces candidata presidencial a Claudia Sheinbaum.

Mientras, entre 2004 y 2005, el PT fue uno de los partidos que defendió a López Obrador frente al desafuero que impulsó la Procuraduría Federal de la República (PGR) durante el gobierno del panista Vicente Fox.

Pese a este historial de respaldos y alianzas entre el PT y Morena, la relación se ha desgastado: el pasado 26 de abril, el morenista y presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fue abucheado en un Congreso Nacional del PT.

El legislador prefirió afiliarse al partido creado por López Obrador y no al organismo político encabezado por Anaya, aun cuando este instituto político lo respaldó para ser legislador varias veces.

“Me parece es un incidente normal, algo natural. El compañero Noroña ha ocupado cargos públicos gracias al apoyo y respaldo del partido, pero hasta ahora no ha dado una explicación clara sobre su afiliación a Morena. La gente simplemente empezó a gritar que ‘se afilie’, y creo que eso fue lo que le molestó”, dijo Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, en una entrevista con Radio Formula.

Ante este hecho, Fernández Noroña anunció que tomará distancia, sin embargo, comentó que le preocupa que el PT esté preparado su ruptura con Morena.

“A mí me preocuparía que estén preparando su ruptura. Eso sí me parecería grave, que estén usándome de pretexto para romper y eso sería un error. Creo que a los primeros que afectaría sería a ellos, pero al movimiento también. Nadie es indispensable, pero nadie sobra. Es muy importante la alianza Morena-PT-Verde”, declaró el presidente del Senado.

No es la única diferencia que hay. En Veracruz, el PT y Morena no van juntos en las elecciones en la entidad, ya que no alcanzaron un acuerdo para la distribución de las candidaturas en los 212 municipios. Esto, porque el partido encabezado por Luis María Alcalde le ofreció al PT la candidatura de 22 municipios, que son 10 menos de los que contendió hace tres años.

Además, la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, presentó ante las autoridades electorales del estado la alianza solo con el PVEM, lo que molestó al PT.

“Yo sigo sosteniendo que el tema de soberbia en la dirigencia de Morena prevalece”, dijo Reginaldo Sandoval sobre la alianza en Veracruz.

No es la primera vez que esto ocurre, en 2023, el partido de Alberto Anaya no fue en alianza con Morena para la gubernatura de Coahuila, por lo que cada uno contendió con su candidato. Mientras el primero llevó a Ricardo Mejía, el segundo se fue con Armando Guadiana.

El PT ha incrementado sus votos y presupuestos tras sus alianzas con Morena; a partir de 2018, el partido aumentó su número de curules en la Cámara de Diputados al pasar de 11 a 44 diputados; en tanto, en el Senado pasó de 6 a 7.

Este crecimiento en el Congreso le ha permitido ser un actor clave en la votación de las reformas de Morena. Actualmente, es la cuarta fuerza política en la Cámara baja, con 49 diputados, dejando en quinto lugar al PRI, y a MC, en sexto.

A ello se agrega que en los últimos nueve años el partido ha triplicado su presupuesto anual, al pasar de 232.6 millones en 2017 a 679.9 millones de pesos para este año, cuando no hay elecciones federales.

Hace una década, el escenario del PT era totalmente distinto. En 2015 perdió su registro como fuerza política nacional al obtener menos del 3% de los votos. Sin embargo, se salvó con la elección extraordinaria en Aguascalientes, donde alcanzaron los votos mínimos necesarios.

Esparza Martínez, profesor de la Universidad La Salle, observa que otro factor que podría impulsar "divisiones" al interior de la alianza es la conformación de grupos internos, como sucedió en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual desapareció en 2024.

“(En) cada una de esas alianzas hay grupos internos políticos que buscan sus propios intereses. Esta alianza le conviene más a Morena, ya que con ella ha generado más votos y obtenido el número necesario de legisladores para aprobar sus reformas", considera el experto.